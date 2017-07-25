 На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов. ФОТОрепортаж

В частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.
Особое внимание Секретарь СНБО Украины уделил термобарическим боеприпасам, на сегодняшний день фактически отсутствующим на фронте.
По его словам, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета. "Военные Вооруженных Сил Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение", - отметил Турчинов.
Во время испытаний минометов конструкторы и производственники доложили Секретарю СНБО Украины, что замечания военных, поступавшие во время применений в условиях боевых действий 120-миллиметровых украинских минометов, были учтены, недостатки исправлены.
"Перспективным, - по словам А. Турчинова, - для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, способный точно поражать цели и не подпадающий под запрет Минских соглашений".
По его словам, в условиях продолжения военной агрессии "для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности, снарядов крупных калибров".
"Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года", - добавил он.
Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он.
В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на поставленные СНБО Украины задачи, до сих пор не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до эффективного применения в боевых условиях". Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое провел Секретарь СНБО Украины с руководителями Министерства обороны, Генерального штаба и ОПК на полигоне после завершения испытаний.
Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующихся приобретением украинского оружия и техники.
"Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии", - подытожил Турчинов.
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Нах_р ця вся показуха ? Для комсомольського упиря Турчинова, для шоколадного? Для них це досягнення, а насправд і- що це ? Не більш ніж показуха та окозамилювання. Не маємо сучасної зброї, сучасних засобів захисту, сучасних технологій і т.д. Зато маємо всюди сучасних п_здоболів і показушиків. Як це все достало ! Де обіцянка за два тижні закінчити війну ?!!!
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- Хлопці, А шо то за мотузочка тіліпається?!!
- Миколо, ти, блять, її не чіпай!
- Миколо!..
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Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко дійсно написав заяву про відставку.
Таку інформацію «Слову і Ділу» підтвердили в прес-службі Держприкордонслужби.
На питання журналіста про те, чи відповідає дійсності інформація про відставку Назаренка, прес-секретар ДПСУ відповів ствердно. Причини такого рішення він не назвав.
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Когда вы уже нажретесь падлы
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а ТТХ хотя бы сравнимо с РФосранским?
щодо разработки новых видов вооружений как в США я нигде ничего не читал....
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Один - катера прогулочные на "ленинской кузне" мастерит, другой ковырялки-копалки на полигонах рекламирует...
Воевать ЧЕМ, когда орки дивизиями в наступление попрут?!
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Как-то бедненько....
Сошки к РПГ приделали - может и нужное дело, но.....
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Старое говно осталось говном, только освижили...
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Турчинов наголосив на необхідності передачі ЗСУ на Донбас протитанкових комплексів «Стугна»
Секретар РНБО зауважив, що однією з проблем є відсутність нової зброї у військових, які захищають Україну на Сході.
Протитанкові комплекси "Стугна" українського виробництва необхідно застосувати у зоні проведення АТО, щоб зупиняти російські танки, які здійснюють обстріл позицій ЗСУ. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після випробування на Гончарівському полігоні нових зразків озброєння та військової техніки, розроблених в Україні, повідомляє прес-служба РНБО.
Турчинов наголосив, що однією з проблем, яка потребує негайного розв'язання, «є відсутність нової зброї у наших військових, які захищають Україну на Сході»
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