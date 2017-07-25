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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия. ФОТОрепортаж

На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины при участии Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова состоялось испытание новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского ВПК.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 01

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 02


В частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО предлагает увеличить финансирование расходов сектора безопасности и обороны на 3 миллиарда гривен, - Турчинов

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 03

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 04


Особое внимание Секретарь СНБО Украины уделил боеприпасам объемного взрыва, которые на сегодняшний день фактически отсутствуют на фронте.

По его словам, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета. "Военные Вооруженных Сил Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение", - отметил Турчинов.

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 05

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 06

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 07


Во время испытаний минометов конструкторы и производственники доложили Секретарю СНБО Украины, что замечания военных, поступавшие во время применений в условиях боевых действий 120-миллиметровых украинских минометов, были учтены, недостатки исправлены.

"Перспективным, - по словам А. Турчинова, - для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, способный точно поражать цели и не подпадающий под запрет Минских соглашений".

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 08

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 09

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 10

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 11



Из военной техники был продемонстрирован беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное боевое транспортное средство "Фантом-2", оснащенное мощным ракетным оружием, который, как отметил А. Турчинов, "одним своим видом способно напугать врага". "Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь", - пошутил Секретарь СНБО Украины.

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 12

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 13

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 14

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 15

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 16

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 17



По его словам, в условиях продолжения военной агрессии "для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности, снарядов крупных калибров".
"Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года", - добавил он.

Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он.

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 18

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 19

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 20


В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на поставленные СНБО Украины задачи, до сих пор не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до эффективного применения в боевых условиях". Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое провел Секретарь СНБО Украины с руководителями Министерства обороны, Генерального штаба и ОПК на полигоне после завершения испытаний.

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 21

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 22

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 23


Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующихся приобретением украинского оружия и техники.
"Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии", - подытожил Турчинов.

На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия 24
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Раз троли оживились, значит пастор все правильно делает .
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Назови хоть одну вещь шо он правильно сделал ? Развелось на цензоре куча сектантов свидетелей кровавого пастора , брутальные картинки ему рисуют , а по сути он обычный тепло
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Дивишся на зразки сучасного західного озброєння і цей наш металолом - стає дуже прикро на душі. Ми відстали не лише технічно, а морально, психологічно і як ще тільки можно.
Нах_р ця вся показуха ? Для комсомольського упиря Турчинова, для шоколадного? Для них це досягнення, а насправд і- що це ? Не більш ніж показуха та окозамилювання. Не маємо сучасної зброї, сучасних засобів захисту, сучасних технологій і т.д. Зато маємо всюди сучасних п_здоболів і показушиків. Як це все достало ! Де обіцянка за два тижні закінчити війну ?!!!
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Пастору надо лифчик третьего размера носить, одна чашка червона, друга чорна. И лямка - одна голубая а другая желтая. Вот тогда бы кацев бы порвало. А эта фундерфафля с блоком нурсов - это что то ФАНТАСТИЧЕСКОЕ!
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Так и вижу подпись под этим фото:
- Хлопці, А шо то за мотузочка тіліпається?!!
- Миколо, ти, блять, її не чіпай!
- Миколо!..
Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6842
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ужо здайуцца...

Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко дійсно написав заяву про відставку.
Таку інформацію «Слову і Ділу» підтвердили в прес-службі Держприкордонслужби.
На питання журналіста про те, чи відповідає дійсності інформація про відставку Назаренка, прес-секретар ДПСУ відповів ствердно. Причини такого рішення він не назвав.
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Обіцянкі там же, де і "нові зразки озброєння". Посмотрел фото-посмеялся-бы, если-бы так плакать не хотелось(((((((( Уроды-блин. Кому и шо вы тулите здесь. На РПГ-7 приклад приварили и планку пикатини втулили??? На калаш прицепили типа интегрированный глушак и втулили оптику???????? С такой оптикой можно с Киева по Москве стрелять. Только калашу она на..уя???? Разводилы х..евы. Вам-бы каждому по такой "новинке" и на 0-ку в окопы........
Когда вы уже нажретесь падлы
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Когда московиты узнают, что Петя на 4 году войны выделил землю под строительство патронного завода, они в Москве ему памятник поставят!!
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3 роки чуємо від влади по відношенню до ЗСУ "мають", "буде" і зовсім не чуємо "зробили". Робити щось корисне для країни ця наволоч і не збирається
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новое с той точки зрения что только что сделали
а ТТХ хотя бы сравнимо с РФосранским?
щодо разработки новых видов вооружений как в США я нигде ничего не читал....
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Зато открытие сделали)) Боеприпасы объемного взрыва)))))) А шмели старые с двумя желтыми полосками не катят???? Или они полоски другим цветом перекрасили???
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Да. Судя по всему имеет право быть реализованной именно идея Рейнметалла. Т.е интеграция беспилотников с привязкой к БМП или БТРам в составе штурмовой группы. Это и есть применение Фантомов. Это позволит группе резко повысить плотность огня в указанной точке. А с НУРСами так понял идет продолжение. И энто правильно! Они в Сирии с Ми-28 валили только с кабрирования. Только!!! Т.е. дальности действия не хватает, чтобы не входит в зону поражения. Это очень актуально. НУРСы - это очень актуально.
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Ага)) И еще хорошо с вертолетов расстреливать дикие племена((( Пока им какой-то добряк стингеры или стрелу не подарит)))))))
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Нет слов....
Один - катера прогулочные на "ленинской кузне" мастерит, другой ковырялки-копалки на полигонах рекламирует...
Воевать ЧЕМ, когда орки дивизиями в наступление попрут?!
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Дивишся на ці "нові" зразки і стає сумно((( Вони -б ще торпеду на БТР примастирили а шо, градами з понтонів фігачили і нічо також нова зброя(((
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Диванные спецы и ольгинская тролятина спелись хором.
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А ти в курсі НУРС для чого призначений? не диванний?
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Зачем розглашаются военные тайны И это делает всегда пастор Соответствующие службы обратите на это внимание
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Нда...
Как-то бедненько....
Сошки к РПГ приделали - может и нужное дело, но.....
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Ты же не займёшься, а без тебя никак . Вот ты бы показал!
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РПГ-7, с прикладом от АКС-74, это уже верх дебилизма, они бы еще колеса от максима к нему приделали. Оружие должно быть надежным удобным и как можно легче, а тут налицо явное дилетанство, очковтирательство и шапкозакидательство... А ПК и рядом лежащий ПКТ на столе, это тоже новейшее вооружение? О какой победе над врагом может идти речь, если все делается на отъебись и только ради показухи, если турчинов не разбирается в вооружении, то ему реально можно впаривать всякую залипушную херню и с умным видом отрапортовать, что новое украинское вооружение лучшее и не имеет аналогов в мире по своим ТТХ, надежности и удобству. Короче, печально все это, глядя на этот примитивизм и показуху...
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По количеству зрадотроллей видно , что правильно идет Украина.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия. ФОТОрепортаж
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