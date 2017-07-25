 На Гончаровском полигоне при участии Секретаря СНБО Турчинова представили широкий спектр нового украинского оружия. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
В частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.
Особое внимание Секретарь СНБО Украины уделил боеприпасам объемного взрыва, которые на сегодняшний день фактически отсутствуют на фронте.
По его словам, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета. "Военные Вооруженных Сил Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение", - отметил Турчинов.
Во время испытаний минометов конструкторы и производственники доложили Секретарю СНБО Украины, что замечания военных, поступавшие во время применений в условиях боевых действий 120-миллиметровых украинских минометов, были учтены, недостатки исправлены.
"Перспективным, - по словам А. Турчинова, - для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, способный точно поражать цели и не подпадающий под запрет Минских соглашений".
Из военной техники был продемонстрирован беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное боевое транспортное средство "Фантом-2", оснащенное мощным ракетным оружием, который, как отметил А. Турчинов, "одним своим видом способно напугать врага". "Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь", - пошутил Секретарь СНБО Украины.
По его словам, в условиях продолжения военной агрессии "для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности, снарядов крупных калибров".
"Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года", - добавил он.
Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он.
В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на поставленные СНБО Украины задачи, до сих пор не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до эффективного применения в боевых условиях". Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое провел Секретарь СНБО Украины с руководителями Министерства обороны, Генерального штаба и ОПК на полигоне после завершения испытаний.
Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующихся приобретением украинского оружия и техники.
"Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии", - подытожил Турчинов.
14342 131
"Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась в 1992 году с Молдовы", - Турчинов. ФОТО(68)
"Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ(293)
Турчинов поздравил Сенцова с днем рождения: "Мы не остановим борьбу за освобождение наших граждан, пока хоть один украинский патриот незаконно находится за решеткой в РФ"(10)
Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов(99)
Снєгирьов: Прийнявши "закон Турчинова", парламент схвалить мінські угоди(0)
"Лучше тысячи слов". ФОТОжаберы предоставили российской пропаганде альтернативные версии фото с Путиным(17)
С международными партнерами будет обсуждаться не текст, а концептуальные положения законопроекта о деоккупации Донбасса, - Климкин(39)
Ответить
Ответить
Ответить
Нах_р ця вся показуха ? Для комсомольського упиря Турчинова, для шоколадного? Для них це досягнення, а насправд і- що це ? Не більш ніж показуха та окозамилювання. Не маємо сучасної зброї, сучасних засобів захисту, сучасних технологій і т.д. Зато маємо всюди сучасних п_здоболів і показушиків. Як це все достало ! Де обіцянка за два тижні закінчити війну ?!!!
Ответить
Ответить
- Хлопці, А шо то за мотузочка тіліпається?!!
- Миколо, ти, блять, її не чіпай!
- Миколо!..
Ответить
Ответить
Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко дійсно написав заяву про відставку.
Таку інформацію «Слову і Ділу» підтвердили в прес-службі Держприкордонслужби.
На питання журналіста про те, чи відповідає дійсності інформація про відставку Назаренка, прес-секретар ДПСУ відповів ствердно. Причини такого рішення він не назвав.
Ответить
Когда вы уже нажретесь падлы
Ответить
Ответить
Ответить
а ТТХ хотя бы сравнимо с РФосранским?
щодо разработки новых видов вооружений как в США я нигде ничего не читал....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Один - катера прогулочные на "ленинской кузне" мастерит, другой ковырялки-копалки на полигонах рекламирует...
Воевать ЧЕМ, когда орки дивизиями в наступление попрут?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как-то бедненько....
Сошки к РПГ приделали - может и нужное дело, но.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить