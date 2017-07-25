 "Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей", - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По словам владелицы одного из магазинов, "ночью 500 вооруженных людей окружили рынок и полезли через ворота и заборы".
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"Повскрывали все магазины, повыносили в автобусы, что могли. Потом заехали два бульдозера, выломали ворота, и чтобы скрыть следы, побили магазины. У нас в зоомагазине зверюшки сидели, рыбки. Все бегает по рынку. Все подавили, но перед этим все ограбили", - заявила она, добавив, что это были "титушки".
"Это были зэки, которые очень вульгарно выражались, матерились, показывали нам "фак ю". Они хозяев магазина держали за руки, за ноги пока сами выносили товар... Все, что можно было в автобусы погрузить, - они погрузили. У них все морды были в масках, не представились, не показали документы. Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, людей били для того, чтобы ограбить!" - отметила женщина.
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заводы, фабрикив офисы.
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- Казимир! До выставки 5 минут, а у тебя ещё ничего не готово!
- Ща всё будет!
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Что творится...
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Готовят к продаже в торговых центрах?
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А то бульдозір поврідять!
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Что это за рынки такие? Сплошной криминал и антисанитария. Кассовых аппаратов то же нет.
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И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
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