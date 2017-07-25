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Все про:Киев (17694) погром (264) рынок (430) Олег Богачук (565)

 "Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей", - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве ночью возле станции метро "Лесная" на улице Киото неизвестные разгромили рынок.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам владелицы одного из магазинов, "ночью 500 вооруженных людей окружили рынок и полезли через ворота и заборы".

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"Повскрывали все магазины, повыносили в автобусы, что могли. Потом заехали два бульдозера, выломали ворота, и чтобы скрыть следы, побили магазины. У нас в зоомагазине зверюшки сидели, рыбки. Все бегает по рынку. Все подавили, но перед этим все ограбили", - заявила она, добавив, что это были "титушки".

"Это были зэки, которые очень вульгарно выражались, матерились, показывали нам "фак ю". Они хозяев магазина держали за руки, за ноги пока сами выносили товар... Все, что можно было в автобусы погрузить, - они погрузили. У них все морды были в масках, не представились, не показали документы. Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, людей били для того, чтобы ограбить!" - отметила женщина.

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Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 01Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 02Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 03Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 04Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 05Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 06Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 07Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 08Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 09Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 10Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 11Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 12Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 13Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 14Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 15Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 16Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 17Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 18Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 19Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 20Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей, - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной 21

Фото и видео - Олег Богачук

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молодцы !!! очищают Киев от пережитков 90х годов !!!
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Да!только нужно начинать с собачих будок"рошен"
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А почему? Что в них такого плохого, в МАФ-ах, кроме корявого внешнего вида?
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то что такого нигде нет кроме стран африки и бедной азии, в Москве к примеру такого уже давно нет
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Ровняетесь на Мацкву, тогда это все объясняет.
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похеру на москву, люди выживают как могут.
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в Одессе тоже борятся с мафоми,раньше принадлежали многим ,теперь только труханову и Ко!
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Виталька старается. А Бутусов весь такой невинный, "неизвестные" пишет)
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ВСТАВАЙ УКРАИНА,пока соевые твари ВСЕХ не перебили и не передавили !!!!!!!!! ВСТАВАЙ НАРОД пока не ПОЗДНО !!!! СМЕРТЬ внутренним оккупантам - коррупционерам !!!
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Хочешь мразь,рассказать какие молодцы у власти ? Начинай недоносок ....
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Хочу тебе, гнида кацапская, указать твоё место
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Сурьёзно ? Каждый кто воров называет ворами и призывает с ворами бороться ,кацапская гнида ? Ну а я так уверен,что кацапская гнида здесь именно ты !!! И ты сука забыл рассказать,какие молодцы у власти в Украине !!!
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Прям таки и неизвестные?! А полицию никто не вызвал и охраны тоже не было на рынке?
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Все это я видел сегодня собственными глазами. многие киоски были ограблены и разворованы.
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норм криминал в стране астрономических масштабов. Главное что у фейсбучного блогера на картинках все ок. Хунта подаем петицию за снятие сабакова с должности и далее криминальное дело по его темным деяниям. Вчера Днепр, сегодня Киев, завтра кому готовиться????
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а если бы в бульдозер прилетела ф1 сразу бы стали известные.
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Я ночью спал, после велосипеда. Не чего не знаю! (В.Кличко).
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Опять огенты кримля и зрадофилы скулят! Шах и мат вам! Власть работает! А спикулянтов всех на заработки в Польшу надо гнать, чтоб в стране был порядок!!
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"...заявила она, добавив, что это были "титушки". ----- Наговариваете !! =) Это были не титушки, а уважаемые коллеги Авакова ! =)
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Так то и есть титушки , вчерашние ,а ныне трудоустроеные и пользующиеся высоким доверием- за деньги и маму пристрелят.
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Ну бля Ебаный Авакян.Ждем заявления шоколадного алкаша прокугога
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)) Напомнило:

- Казимир! До выставки 5 минут, а у тебя ещё ничего не готово!
- Ща всё будет!
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Сцука белоцерковец со своей бандой......А менты где были, они же на авто везде патрулируют. Привет Кличку тупому. За его спиной ублюдки делишки проворачивают. а виталик на велике катается. Это победа Гидности.
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дибил эти мафы там незаконно стоят, какие менты, какие делишки?
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иди на йух, головой об стену или твой мэр пусть тебя шарахнет...3.14дор ты гнойный....
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хуесос чтобы проблем не было надо по букве закона жить а не лепить сове зимбабве куда попало на улицах города и потом плакать что притесняют
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Ну и пусть стоят! Они тебе мешают? Ты пидар ригошоколадный хоть там был или знаешь где это? Этот пятак земли "барыгам" уже давно глаза муляет!
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ну и пусть депутаты воруют они тебе мешают? тоже самое что ты только что перданул утырок тухлодирый
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Титушки в сопровождении бульдозеров это что то новое, полиция в масках ,не менее интересно...
Что творится...
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Предполагаю,что если какой-нибудь европейский инвестор и рискнет заняться бизнесом в нашей стране, то только с возможностью сбежать в 24 часа.
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за два дня событий чтобы было с авакой в любой стране, кроме Гондураса!?
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а что показывать?сравняли с землёй незаконно установленные мафы да и дело с концом
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после твоего папки
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Ночью все тихо и чинно! Бульдозер немного громыхает правда. Но все равно ночью все праведные дела делаются. И законы принимаются, и исполняются!
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Площадь от этих незаконных мафов надо освободить. Потом на этом месте построят совершенно законный ТЦ под патронатом Педалика.
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лучше тц чем палатки и киоски из 90 которые уродуют город
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ринкі приберуть. на їх місцях побудують торгівельно-розважальні центри. все буде в 3 рази дорожче. люди будуть торгувати і розважатись - ходити повз вітрин магазинів і дивиться на всякі речі. але майже не купувати. треба було почити з іншого боку - надати простір для підприємсьтва в місті та в країні. а вже потім ламати.
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Лучше пускай будут торговые центры, чем грязные базары с крысами и тухлыми продуктами
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А товарчик то прихватили у базарников.
Готовят к продаже в торговых центрах?
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Цей розгул бандитизму,вже не перший місяць, по,всьому Києву. Хто Замовник,і хто керує ?
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Животных и товары для животных жалко , а остальных , прямоходящих , не очень .
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ГАДЮШНИКИ СНЕСЛИ И ЭТО ПРАВИЛЬНО.
Что это за рынки такие? Сплошной криминал и антисанитария. Кассовых аппаратов то же нет.
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А зоомагазин, тоже криминальный? Может котята в ОПГ состоят?
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читаем регулярно новости про КОРД, одеты, обуты, обучены, но почему-то когда людей избивают и грабят их нет.
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Так они же не для народа. а для защиты бизнес интересов власти и их охраны, возможного рейдерства.
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На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
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А властные везде вопят о поддержке малого и среднего бизнеса, инвесторах. Не надо поддерживать, не мешайте. А эти владельцы, работники на Майдане их к власти привели. Или скорее они воспользовались ситуацией и приватизировали власть с воплями о Патриотизме.
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Хотят, как в Беларуси сделать, что-бы народ вообще торговать нигде не мог. А куда это все вещи вывезли? Это реальный бандитизм. Где быдло мусора, где быдло прокуроры, это хоть кто-то расследовать будет? А то, чем мы отличаемся от России?
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Весь город в МАФах, рекламе и рынках возле каждой станции метро. Снести к чертовой матери. Поставят новые, опять снести. Надоел этот алябангладеш.
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Ето кадры с окупированного Донецка? Или я что то не понимаю? Перестрелки, убитые, раненные, погромы, взрывы, судьи и прокурворы присуживают компенсации и выплаты ДНР... Ето контрреволюция по Аваковски?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей", - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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