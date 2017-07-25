 Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельца, - журналист. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в материале журналиста Дениса Казанского в издании "Четвертая власть" Несмотря на то, что владелец предприятия еще в 2016 году писал заявление по факту захвата его собственности в Генеральную прокуратуру и СБУ, Луганский суд признал, что "отжатое" боевиками ООО "Донкуб" является кредитором государственного предприятия, и "Луганский автодор" должен будет выплатить ему долг в размере 2084484,83 грн. Таким образом украинский суд фактически сыграл в поддавки с представителями вооруженных формирований, и украинское государство будет вынуждено перечислить деньги сепаратистам.

В реестре украинских юридических лиц указан юридический адрес ООО "Донкуб" - это подконтрольный боевикам "ЛНР" город Перевальск.

Там же указан и список учредителей предприятия, в числе которых значится Сергей Боев. Однако сам Боев еще в сентябре 2016 года написал заявление на имя Генпрокурора Юрия Луценко, а также главы СБУ Василия Грицака, в котором указал, что предприятие ООО "Донкуб" у него отобрали боевики.Боев рассказал, что совладельцем его предприятия на самом деле является известный в Луганской области "регионал" Юрий Терников, который в 2012 году баллотировался по мажоритарному округу в Верховную Раду, но проиграл выборы.

Юрий ТерниковБоев заявил, что Терников, воспользовавшись его отсутствием, отобрал у него долю в "Донкубе" и двух других предприятиях, и незаконно перерегистрировал их в "ЛНР". Боев подчеркнул, что захваченные предприятия платят "налоги" боевикам, и таким образом являются спонсорами терроризма. Однако, по непонятным причинам захваченные сепаратистами предприятия спокойно обращаются в украинский суд и требуют денег у украинского государства.

В своих заявлениях Боев также перечислил перечень отжатого у него боевиками имущества, в числе которого автомобили и дорогостоящая техника.

Свои слова Боев подкрепил копией выписки из "реестра предприятий "ЛНР", в который были внесены данные о его ООО "Донкуб". В этот реестр вносятся все компании, которые соглашаются работать под юрисдикцией боевиков Плотницкого и платить налоги в "ЛНР".

Указанный в "реестре "ЛНР" директор предприятия - Сергей Миронкин в 2017 году написал доверенность на нескольких сотрудников ООО "Донкуб", которой уполномочил их представлять интересы захваченной компании в украинских судах!И что самое поразительное, эту доверенность в Украине принимают за чистую монету, при том, что написана она представителями боевиков "ЛНР".

Но несмотря на это, Луганская СБУ посчитала информацию, предоставленную Боевым, недостаточной для начала досудебного расследования по факту захвата компании "Донкуб"."Боев считает, что такое отношение луганских правоохранителей и судей к ситуации не случайно. Юрий Терников является бизнесменом, близким к Александру Ефремову и в прошлом был членом Партии регионов. В то же время большинство кадров, работающих в судах и правоохранительных органах Луганской области, назначались еще при предыдущей власти и со временем не были заменены. За лоббированием интересов компании, захваченной Терниковым, может стоять коррупционный сговор, поэтому единственным выходом в сложившейся ситуации бизнесмен видит максимальную огласку и обращение в СМИ", - заключает журналист Казанский.