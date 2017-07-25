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 Политика Украины
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 Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельца, - журналист. ДОКУМЕНТ

Хозяйственный суд Луганской области обязал государственное предприятие "Луганский облавтодор" выплатить 2,1 млн гривен предприятию ООО "Донкуб", которое находится на территории, подконтрольной террористам "ЛНР", и в 2016 году было отобрано людьми Игоря Плотницкого у его законного владельца Сергея Боева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журналиста Дениса Казанского в издании "Четвертая власть".

Несмотря на то, что владелец предприятия еще в 2016 году писал заявление по факту захвата его собственности в Генеральную прокуратуру и СБУ, Луганский суд признал, что "отжатое" боевиками ООО "Донкуб" является кредитором государственного предприятия, и "Луганский автодор" должен будет выплатить ему долг в размере 2084484,83 грн. Таким образом украинский суд фактически сыграл в поддавки с представителями вооруженных формирований, и украинское государство будет вынуждено перечислить деньги сепаратистам.


Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 01Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 02


Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 03


В реестре украинских юридических лиц указан юридический адрес ООО "Донкуб" - это подконтрольный боевикам "ЛНР" город Перевальск.

Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 04


Там же указан и список учредителей предприятия, в числе которых значится Сергей Боев. Однако сам Боев еще в сентябре 2016 года написал заявление на имя Генпрокурора Юрия Луценко, а также главы СБУ Василия Грицака, в котором указал, что предприятие ООО "Донкуб" у него отобрали боевики.

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Боев рассказал, что совладельцем его предприятия на самом деле является известный в Луганской области "регионал" Юрий Терников, который в 2012 году баллотировался по мажоритарному округу в Верховную Раду, но проиграл выборы.

Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 05

Юрий Терников

Боев заявил, что Терников, воспользовавшись его отсутствием, отобрал у него долю в "Донкубе" и двух других предприятиях, и незаконно перерегистрировал их в "ЛНР". Боев подчеркнул, что захваченные предприятия платят "налоги" боевикам, и таким образом являются спонсорами терроризма. Однако, по непонятным причинам захваченные сепаратистами предприятия спокойно обращаются в украинский суд и требуют денег у украинского государства.

Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 06Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 07


В своих заявлениях Боев также перечислил перечень отжатого у него боевиками имущества, в числе которого автомобили и дорогостоящая техника.

Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 08Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 09


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Свои слова Боев подкрепил копией выписки из "реестра предприятий "ЛНР", в который были внесены данные о его ООО "Донкуб". В этот реестр вносятся все компании, которые соглашаются работать под юрисдикцией боевиков Плотницкого и платить налоги в "ЛНР".


Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 10


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Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 11


Указанный в "реестре "ЛНР" директор предприятия - Сергей Миронкин в 2017 году написал доверенность на нескольких сотрудников ООО "Донкуб", которой уполномочил их представлять интересы захваченной компании в украинских судах!

И что самое поразительное, эту доверенность в Украине принимают за чистую монету, при том, что написана она представителями боевиков "ЛНР".

Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 12


Но несмотря на это, Луганская СБУ посчитала информацию, предоставленную Боевым, недостаточной для начала досудебного расследования по факту захвата компании "Донкуб".

Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР, которые отжали предприятие у законного владельца, - журналист 13

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"Боев считает, что такое отношение луганских правоохранителей и судей к ситуации не случайно. Юрий Терников является бизнесменом, близким к Александру Ефремову и в прошлом был членом Партии регионов. В то же время большинство кадров, работающих в судах и правоохранительных органах Луганской области, назначались еще при предыдущей власти и со временем не были заменены. За лоббированием интересов компании, захваченной Терниковым, может стоять коррупционный сговор, поэтому единственным выходом в сложившейся ситуации бизнесмен видит максимальную огласку и обращение в СМИ", - заключает журналист Казанский.

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Паращенко,тварь,что творят твои суды? Это твоя судебная реформа? Это правосудие в стране? Когда ты,ублюдок,уже издохнешь и не будешь над народом издеваться?
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Судова реформа на тому ж місці, що й інші реформи в Україні. Нажаль.
Згаданий Вами персонаж самостійно не здохне. Такі чомусь живуть довго, поки їх народ не скине / вб'є / ваш варіант.
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Сергей Боев нормальный Известный в США бизнесмен, он уж точно не с Этим руцким БЫДЛОМ,. (Братья Боевы заявление написано его братом Генадием)
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Ну если это "Луганский областной суд", то не нужно было писать в заголовке, что это Украинский суд
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Да хрен там! В Луганской области суды такие же как и по всей стране.
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Не-е-е, в Донецкой и Луганской областях они отличаются особым "изяществом", поскольку там сепары и родня сепаров.
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жити по-новому.. зачем судебная реформа и борьба с коррупцией, главное гей парад провести, спасибо однотуровым петерастам
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Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!!!
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Бля, какой нахуй суд луганской области? Все суды там надо упразднить, ибо судьи там как и менты все поголовно сепары.
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А чим, на Вашу думку, відрізняється "суддя" Печерського суду міста Києва від свого колеги в умовному Сєвєродонецьку, Маріуполі і, навіть в Одесі, Херсоні, або Миколаєві? Чи Ви хочете тут мені (або будь кому іншому) впарити, що буцім-то судді в Києві або в Рівному, Луцьку, Бердичеві (та ін.) складені з палких патріотів, не беруть хабарів, судять "по совісті" і "за Законом" та піклуються про Державу та Громадян?! Маячня та порожнє "бла-бла-бла"...
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Завтра этот суд вынесет решение о вхождении Украины в состав малоросии, но у СБУ очевидно жела поважнее есть.
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Ето наверное так надо чтобы путенненапал. А кто не хочет перечислять деньги боевикам тот агент кремля и шатун лодки. Правда я говорю, порохоботы? Ето перемога?
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Какая то реальность правления неадекватов и полного взрыва головного мозга!
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С точки зрения закона, получается етот суд признает ДНР в правовом поле. Тоесть ето есть сепаратизм и предательство Родины чистой воды. Судью и прокурвора етого дела брать за яйца и в клетку, а лучше поступить так как сепары поступают с нашими патриотами, по пуле каждуму и на етом закрыть дело.
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Есть еще лохи которые верят, что Ефремов сидит в луганском СИЗО а не отдыхает у какого то судьи на даче?
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Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельца, - журналист - Цензор.НЕТ 5881

Картина Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи" 1498-1499 г.г. Холст, масло.
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Дело про банкротство. Там всеравно никому нихрена не перепадет кроме злоговиков и налоговой. А то шо признал - дак не до судьи претензии бо решение принималось на основании документов и не мог он не признать. А до регистратора претензии который этого кредитора из реестра предприятий не выключил. А скорее до Рады, которая эти територии 3 года окупироваными признать не может, шоб у этого регистратора появились основания это предприятие из реестра выключить.
Тому ж хто статью слепил можно токо пожелать потратить часок времени и изучить нормативную базу прежде чем такую фееричную хрень писать.
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дак не до судьи претензии бо решение принималось на основании документов и не мог он не признать.(С)

Судья принимает к рассмотрению цидули выданные и заверенные " Минюстом ЛНР"
и он белый и пушистый?
Это Минимум - подлог, а по норме на госизмену со всеми вытекающими тянет
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===Таким образом украинский суд фактически сыграл в поддавки с представителями вооруженных формирований, и украинское государство будет вынуждено перечислить деньги сепаратистам.===

Ну вот СБУ и должно проверить судей на предмет финансирования терроризма
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Дело в том, что ДНР и ЛНР террористами признаны не были. Так что никакого финансирования и ничего тут не нарушено.
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Во всех этих бумажках я не увидел истинного поклонника дьяволя. То есть-судьи. Остальные-это мусор под ногами,который пойдет в печку потом. Как фамилия того,кто сдохнет сейчас? Ведь это он оскверняет Украину,прикрываясь "Именем Украины".
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судью с семейкой подследствие и ликвидации
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Уже херсонский суд выпускал диверсантов)так что и тут также будет.Ольгинским привет-необдрыстайтесь от радости раньше времени)))
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Все судьи в Украине взяточники, продажные твари, гнилые людишки с атрофированной совестью. Их нужно не люстрировать, не реформировать, а вешать на центральных площадях городов.
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я отожму Дамбасс по полному тарифу.
Губанатор ДАУНетской области Индюкович В.Ф.1997 год.
Ныне кандидат на должность Главы Волгоградской области,растут людишки. Вихтар Хвидарович прибыл в Волгоград на яхте ценой несколько миллионов ваших долларов.Сообщает сайт "Сегодня"
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Это тупо деньги УКРАДЕНЫ методом МОШЕННИЧЕСТВА.
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Когда уже эта хренотень кончится? Может их понемножку убивать? Или другим способом?
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от всі тут дружно обсирають владу, суд і таке інше, а хоч хтось може сказати, що НЕЗАКОННОГО зробив суд? в чому полягає незаконність рішення, по суті? факт знаходження на окупованій території і таке інше не є підставою для відмови в позові, придумайте щось серйозніше.
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СБУ - всего лишь инструмент в руках гибридного недопрезидента.
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Сергей Боев нормальный Известный в США бизнесмен, он уж точно не с Этим руцким БЫДЛОМ.
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Проект реформы судебной системы власти лежит в Раде с прошлого года.и причём тут Кондитер к другой ветви власти?
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какой то, говносуд и говноновость..Этой ухвалой можно подтереться. Где в ухвале, коды ЕДРПОУ и местонахождение указанных юрлиц? Почему она, вообще, как бы, обрезана? Где подписи судей и печать?
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Фейк чистой воды,в роде кацаПсинсаг пропагандонства...
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Какой УКРАИНСКИЙ суд? Хоз.суд Луганской области? )))
Так это ж сепарский клуб по интересам.
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Офигеть! Это если человек приехал на СТО и переплатил за услуги, а потом у него тачку угнали, то суд присудит выплатить переплату угонщикам, а не хозяину? Я себе справедливость совсем не так представляю.
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Если Индюкович станет начальником Волгоградской Филармонии Путлера,поеду брать интервью у самого крутого начальника Гаража из Енакиево.
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Ищем ООО "Донкуб" в ЕДРПОУ и опа - находим - 33851800 (код), директор - Міронкін Сергій Володимирович (им так раз доверенность на фото и подписана)

Так что указанное предприятие украинское, есть в реестре и соответственно может быть стороной в судебном деле.
В чем тогда судья виноват?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельца, - журналист. ДОКУМЕНТ
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