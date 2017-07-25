 СБУ в Киеве перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны из Северной Америки. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Наркодилер реализовывал товар через "закладки", оплата от клиентов поступала на банковскую карточку.

Оперативники спецслужбы задержали наркодельца в одном из почтовых отделений Киева во время получения очередного отправления с партией элитной марихуаны.