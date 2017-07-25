 СБУ в Киеве перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны из Северной Америки. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Наркодилер реализовывал товар через "закладки", оплата от клиентов поступала на банковскую карточку.
Оперативники спецслужбы задержали наркодельца в одном из почтовых отделений Киева во время получения очередного отправления с партией элитной марихуаны.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2) Верховна Рада пішла "на канікули".
"Совпадєніє? Нє думаю!"
Ответить
А потом, сидя в зале около брата, водил газами из стороны в стороны и периодически уходил под балкон чего-нибудь выпить...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или ЭКО
Ответить
Ответить