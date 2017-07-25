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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (17692) наркотики (1535) СБУ (14636) марихуана (98)

 СБУ в Киеве перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны из Северной Америки. ФОТО

сбу

Житель столицы регулярно заказывал через интернет и получал наркотики из одной из стран Северной Америки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Наркодилер реализовывал товар через "закладки", оплата от клиентов поступала на банковскую карточку.

Оперативники спецслужбы задержали наркодельца в одном из почтовых отделений Киева во время получения очередного отправления с партией элитной марихуаны.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

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- Рио-де-Жанейро - это хрустальная мечта моего детства, - строго ответил великий комбинатор, - не касайтесь ее своими лапами. (с)
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Двоечник и бездарь. Сам не состоянии вырастить...
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СБУ вам больше нечем заняться? Ведь травка эта такая "угроза" для украинцев.
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палюбасу, однако это же безопасней чем сепаров ловить, те стрельнуть могут
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пора легализовать траву,и запретить алкоголь)раз уже из Америки её завозят...
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В Украине зверствуют ОПГ, продажные судьи и мусора, а они шмалью заняты. Тьфу на вас ущербные.
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тут доказать факт продажи главное, а так штраф и дальше под ментовской крышей работать
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є норми,якщо перевищує певну вагу, там не дуже багато, не пригадаю точно, то стаття, і доказувати реалізацію не тра.
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1) СБУ в Киеве перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны из Северной Америки.

2) Верховна Рада пішла "на канікули".
"Совпадєніє? Нє думаю!"
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"регулярно заказывал через интернет..."
А потом, сидя в зале около брата, водил газами из стороны в стороны и периодически уходил под балкон чего-нибудь выпить...
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Я как то не понял в чем может заключаться "элитность" травы. Наверное она стала элитной потому как ее СБУ ловило, а если бы нацгвардию для поимки травки поднять, так она бы вообще статус уникальной приобрела.
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вот и мне интересно! как это -элитная марихуана, крупнолистовая шоли :D
или ЭКО
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Осталось запретить САЛО и Борщь. (как в том анекдоте " Когда ем БАЛДЕЮ") нечего расслабляться, РАБОТАТЬ надо.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ в Киеве перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны из Северной Америки. ФОТО
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