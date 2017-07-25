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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс "засветил" на границе колонну бронетехники оккупантов. ФОТОрепортаж

Депутат Городской Думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров, отправляясь на оккупированный Донбасс, снял на видео колонну военной техники, дислоцируемую близ неконтролируемого участка российско-украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОстроВ".

Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс засветил на границе колонну бронетехники оккупантов 01Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс засветил на границе колонну бронетехники оккупантов 02


А.Котляров является большим поклонником "ДНР" и регулярно оказывает боевикам материальную помощь.

Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс засветил на границе колонну бронетехники оккупантов 03


Читайте также: Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, - Генштаб ВС

Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс засветил на границе колонну бронетехники оккупантов 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы перебросили в сторону Новоазовска многочисленные транспортные средства военного типа, - ОБСЕ
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Гнида кацапская. Копошится в гавне и другим пытается мешать вылезти из него.
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Ну и в чём сенсация, вот если бы он заснял как колонна пересекает границу а так это ни о чём.
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ни о чем это ты, я так вижу. Как мне "нравятся" аналитики вроде тебя. Им лишь стоящие новости подавай,о курсе бакса, биржах, фючерсах и т.д. ну вы видали.
Что можно вынести с этой новости?
1. этот хренов депутат попадает в базу миротворец со всеми вытекающими.
2. если это фото, техники, сделано на територии Украины, мы имеем инфу кто куда где ездит и че они туда таскают.
Предупреждет значит вооружен. Слышал такое?
Нам любая инфа с кацапстана важна, что бы делать правильные выводы и понить где чего ждать,любая.
Ниочемщик.
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А еще из этой новости можно вынести информацию, что 2-й батальон кацапской 17-й мотострелковой бригады (Шали), так с 2014-го года и продолжает торчать в Ростовской области.
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блеать, а потом они будут блеять "Уважаемый господин Президент, помилуйте моего сына. Не могу понять, как он очутился в тех местах", - мать задержанного на Донбассе ефрейтора армии РФ Агеева... сцуки, телепортом...
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ага, такие как эта "марина ростовчанка" будут пищать что кацапов на донбассе нет, а местные дворники и шахтеры воюют одними ложками и вилками)
щас она радуется что эта техника на их границе, а потом если будет видос, как эта техника пересекает границу- она первая будет пищать "а где ваши доказательства")
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в городе Антрацит Луганской области лежат отдыхают ИХТАМЕНЕТы плешивого педофила.Очередное мясо кремлёвских шакалов приехало.Встретим....
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У моей жены там двоюродная сестра ватная проживает.Наверно сполна получат ихнего мира.
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як себе називають самі даунецькі гопніки: "мясной батальон". ))
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Ой! Давайте я тоже чегой-то "засвечу".
Путенские. Станция Покровское (севернее Таганрога). Эшелон стоит в направлении украинской границы.
Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс "засветил" на границе колонну бронетехники оккупантов - Цензор.НЕТ 8137
Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс "засветил" на границе колонну бронетехники оккупантов - Цензор.НЕТ 3616
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Проба... Как меня это уже достало! На одной странице- ВАМ ЗАПРЕЩЕНО КОММЕНТИРОВАЕНИЕ. На другой-сейчас проверим...
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Одне добре, що кацапи-дебіли, "вяличие" зашкалює, і самі себе палять. В Гаазі використаємо. Виставляй далі, дебілоїд.
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всё для Гааги, фоткайте и выкладывайте побольше доказов
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10 летние Берлинские пацаны жгли в 1945 году советские танки маршалов Жюкова и Конева,типа играючи в Лего.....
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А эти маршалы не читали замечательную книгу панцер-фельмаршала Гудериана: "Танки вперед". Там так и написано: "Танки в городе являются обузой для войск. Кст, Грачев тоже этого не знал. Результат- в Грозном.
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Жюков закончил 4 класса школы...,и академиев Фрунзе не заканчивал....попросту Мясник,а не маршал Маннергейм
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Быстрее бы китайцы сожгли Россию.Это пожелание от всего сердца..Я житель Донбасса....
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Ваше пожелание поддерживаю полностью и целиком !
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Курилы - японцам, дальний восток - китайцам, нам Кубань и Белгородскую область. А всраных кацапов нах..й за Урал и Магаданскую область. Вот это будет справедливо! ))))
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Доброе утро, друзья.

Вторник. Новостей много.Переговоры Нормандской четверки:
Как мы и предполагали, снова заговорили о миротворцах.Запад явно против досрочных выборов. Но хозяева этих "политсил" в Москве:
Волкер призвал украинские политсилы отказаться от узкопартийных интересов и работать на Украину.#RussiaGate:
Сейчас поджаривают на сковородке зятя Трампа Кушнера за встречи с русскими до выборов.
Про возможную отставку Тиллерсона еще очень рано говорить.Украина - южный фланг НАТО:
В порт Одессы прибыли фрегат F243 YILDIRИM, принадлежащий ВМС Турции, и эсминец D37 DUNCAN, принадлежащий ВМС Великобритании.Наконец-то:
Государственные пакеты акций восьми энергокомпаний уже выставлены на продажу с указанием дней торгов.Бонус-новость:
Британский оператор связи LycaMobile объявил о запуске работы в Украине на базе ТриМоб.Ждем голосования (после обеда) Палаты по санкциям.
Будем на связи.
Майте всі смачну каву на сніданок і дома і в офісі та чудовий день.

Олег П.
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Ну лучше танка пока ни чего не придумали ...
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советские танки в 1956 году в Будапеште венгры забрасывали нитроглицериновой смесью...,а дальше был концерт по заявкам плешивого педофила
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У столиці спалили автобус, який возив відпочивальників до Криму

19/07/2017 - 19:35

Мікроавтобус, який невідомі підпалили у Києві, возив відпочивальників до Криму.
Про це повідомили ІНФОРМАТОРу власні джерела у поліції.
Місцеві жителі розповіли, що спочатку почули гучні хлопки, а потім побачили палаючий мікроавтобус за декілька метрів від будинку. Він був повністю охоплений вогнем і постійно вибухав.
На місце прибула поліція, швидка, а також пожежні, які оперативно загасили загоряння.
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От военного РФ, до корма для червей
Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс "засветил" на границе колонну бронетехники оккупантов - Цензор.НЕТ 9573

После истории с турбинами Сименс, когда россияне продемонстрировали ту же беспросветную тупость в создании системы информационного прикрытия, как это было со сбитым малазийским авиалайнером, казалось бы, что тупее придумать уже нечего. В самом деле, сегодня рассказывать о том, что на обнародованных фото были не турбины, а самовары и самогонные аппараты, в принципе можно было, но тогда надо было стоять на этой версии насмерть. Прикрывая конторский прокол, надо было бесплатно поить населения Крыма водкой хотя бы неделю. Причем, не «по пиисят», а до натуральной «поросячки», чтобы снятой картинкой прикрыть эти проклятые турбины. Вот, мол, только завезли самогонные агрегаты и население ползает раком, пугая крабов на ЮБК. Но нет, версия поменялась.
Потом сказали, что это таки турбины, но исконно русские, изготовленные уже давно, аккурат, когда Иван Грозный вез своего больного сына на лечение в Санкт Петербург и не довез его до военно-медицинской академии так, что сынок умер прямо в плацкартном вагоне, на верхней полке. Тогда, мол, времена были смутные и к пассажирским поездам прицепляли грузовые вагоны. Вот на них-то турбины и стояли. Но сынуля царский преставился, и такая печаль всех скосила, что вагоны с турбинами загнали в тупик, где они и простояли все это время, а тут о них вспомнили. Вот и надпись на них сохранилась: Первый турбо-пропеллерный завод, город Лабытнанги. Потом были придуманы новые версии, от «это Сименс, но наш Сименс», до «ваш это Сименс, но нечего было варежку разевать».
Количество и тупость версий говорит о том, что руководство РФ и тот круг лиц, которые принимают важные решения, либо наркоманы, либо запойные алкаши, либо клинические идиоты. Ведь количество и качество версий, сводится к тому, что вот мынакроем брезентом эту железяку и никто не поймет, что это на самом деле.
Кстати, на этом же идиотском принципе основана их «гибридная война». Заметим, прямо сейчас большая часть активных действий российских войск на Донбассе, ведется ночью. То есть, там всерьез полагают, что под покровом темноты, можно гонять технику, выводить ее на огневые позиции, вести огонь, потом под утро ее опять прятать в каких-то цехах и никто, ничего не поймет, как не поймет и то, откуда завозятся сами вооружения и боеприпасы к ним. С весны 2014 года, этот регион гарантированно и постоянно отслеживается спутниками-разведчиками. Любые передвижения, а уж тем более - крупной техники или ее колонн - фиксируются с хронометражем. То есть, что и где стоит, куда и когда выезжает, все четко зафиксировано и сложено по файлам, которые будут подтверждать тот или иной эпизод вторжения, который будет рассматриваться соответствующим трибунал.
Самое смешное, в этой ситуации то, что даже открытые источники, доступные простым энтузиастам, дают довольно точную картину происходящего. Так были установлены подробности передвижения Бука-убийцы или обстрелы из РСЗО и ствольной артиллерии украинской территории, производимые из приграничных районов Ростовской области РФ.
То есть, в Москве никому в голову не приходит простая истина, что вся эта суета может иметь смысл при двух основных условиях. Первое - стремительность военной операции. Если все укладывается в несколько дней, то еще что-то можно скрыть или хотя бы - дать этому пояснение. Когда же все растянуто на месяцы, а тем более - годы, то регион становится под прицел всех видов технической разведки и фиксируются даже лишние чихи оккупантов. Тем более - сейчас. Вдоль российских границ и линии фронта, регулярно курсируют разведывательные дроны ВВС США.
В дополнение к спутникам, которые дают картинку в нескольких диапазонах, в том числе - инфракрасном (не такая уж и темная ночь), дроны сгребают всю оптическую и радиоэлектронную информацию на две три сотни километров вокруг. Причем, частота полетов дает возможность отслеживать динамику сил и средств противник, с точностью до секунд и сантиметров. Когда придет время использовать эти данные, россияне будут приятно удивлены. Особенно те, кто загнал свою технику в цеха разоренных заводов и полагает, что никто не узнает, где они стоят.
В этом смысле, довольно забавным выглядят сообщения СМИ о том, что на основании перехватов телефонных разговоров кадровых российских военных, находящихся на Донбассе стало известно о приказе оставить все российские документы в РФ и получить удостоверения псевдо республик. Это произошло после излишних откровений пленного военнослужащего ВС РФ Агеева.
Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс "засветил" на границе колонну бронетехники оккупантов - Цензор.НЕТ 5476

Сама причинно-следственная связь этих событий, довольно забавна. Украинская сторона регулярно показывает пленных российских военных, которые уперто рассказывают о своей принадлежности к российской армии, где они находятся на действующем контракте. Наверняка, такие вояки выбираются по критерию фотогеничности и бойкости речи. Но на самом деле, такого добра берется в плен десятками. Если не дается информация в прессу, это никак не означает, что таких фактов нет совсем. Большая часть этой публики, по различным причинам, просто не светится прессе, н плотно документируется военной прокуратурой со всеми процессуальными формальностями. Бестолковые пешки типа Агеева, просто демонстрируются как очередное доказательство российской агрессии. Скорее всего, пациент Агеев настолько туп, что особого толку с него нет и от его говорящей головы, куда больше пользы, чем при других, более интересных вариантах.
Тем не менее, уже были известны случаи, когда у российских военнослужащих, переведенных в разряд «отпускников», изымались российские документы и еще на территории РФ они придумывали себе легенды, на случай плена. Это - те самые «шахтеры» и «комбайнеры», о которых рассказывает Кремль. По сути, это - чистой воды наемники, которые понимают, на что и за что они идут и представляют, что скорее всего в плен они не попадут, а будут пристрелены как бешенные животные.
Но вот эти самые Агеевы - другая категория. Группировка кадровых российских войск, введенная на территорию Луганской и Донецкой области, играет роль второго эшелона и в принципе - не должна подставляться под прямое боестолкновение с ВСУ. Они играют роль оперативного резерва и каркаса всей военной группировки, состоящей из различного сорта «ихтамнетов», «отпускников» и прочей заезжей публики. Она, эта публика, должна чувствовать присутствие регулярной армии, чтобы не драпать слишком быстро, в случае чего и чувствовать в тылу организованную силу.
По факту, кадровые российские военные привлекаются к операциям, спланированным за пределами оккупированных территорий. Они ведут артиллерийский огонь, будучи в десятке, а то и паре десятков километров от линии фронта, ведут разведку, включая рейдовые операции и в конце концов, прикрывают участки фронта, где «отпускники» не выдерживают работы ВСУ и начинают драпать. Так было в начале обострения на Светлодарской Дуге, когда наемники драпанули и из Горловки, в район Углегорска, выдвинулись резервы кадровых российских войск. Тогда наша артиллерия удачно накрыла их в момент выдвижения и россиянам это было неприятно, но страшного ничего не случилось. Российских вояк запаяли в цинк и отправили мамам. Но главное - в плен никто не попал и весь кровавый замес удалось просто замолчать.
Другое дело, когда именно российские кадровые военные, выходят на прямое боестолкновение с ВСУ. Это бывает не очень часто, но почти всегда заканчивается Ерофеевыми или Агеевыми перед телекамерами журналистов. Тут надо понимать, что российские кадровые военные, находящиеся в Украине, довольно четко улавливали разницу в собственном статусе и статусе «отпускников». Они четко представляли, что являются частью своей армии и воюют по приказу, а раз так, то любая вина за военные преступления, ложится на командование, ибо они не могут не подчиниться приказу. Нечто подобно было рассказано и в Нюрнберге, и как мы помним - не помогло рассказчикам.
Тем не менее, агеевы понимали, что «отпускник» - бесправное пушечное мясо, а они, в случае чего - конвенционные военнопленные. Именно по этой причине, они первым делом пытаются демонстрировать свои военные билеты, закрепляя свой статус, который должен их сохранить от запуска в расход у ближайшей канавы, как во всем мире принято поступать с наемниками. Собственно говоря, это давало им ощущать себя более или менее уверенно и надеяться на выживание при самом плохом раскладе.
Но вот ситуация изменилась. Если верить радиоперехватам, теперь и кадровые российские военные, переводятся в разряд наемников. Как только распоряжение об изъятии российских документов будет выполнено, то возникнет довольно забавная ситуация. С одной стороны, наличие или отсутствие военного билета агеевых - решительно не влияет на то, как оценивается присутствие российских войск в Украине. Все это давно делается техническими средствами объективного контроля. С другой стороны, наличие этой книжечки с надписью «военный билет», могло бы сохранить жизнь многим российским военным. Теперь у них эта возможность отнимается, и они переводятся в то же самое не конвенционное стадо, что и «отпускники».
Хорошо бы нашему военному командованию, по этому поводу выступить с заявлением о том, что ВСУ будут строго придерживаться духу и букве Женевской конвенции в части военнопленных. Это был бы отличный ход. С одной стороны, Украина подтверждает свою приверженность международным нормативно-правовым актам, а с другой - намекает всем обладателям «паспорта лнр/днр» или как они там себя теперь называют, что эта бумажка будет служить пропуском в ад, ибо она подтверждает изъятие, обладателя сего проездного билета, из лиц, им
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ибо она подтверждает изъятие, обладателя сего проездного билета, из лиц, имеющих права военнопленных, по упомянутой выше конвенции. Думаю, что это будет интересно почитать и послушать нашим военным, в том числе. Они тоже поймут намек и рисковать своей жизнью и здоровьем для того, чтобы взять живым наемника - не станут. Ибо каждый военнослужащий ВСУ - прикрыт конвенцией и за любое ее нарушение - будет спрос, рано или поздно, но будет. А вот это пушечное мясо, которое Шойгу списал своей секретной шифровкой, будет интересно только червякам, которым плевать на наличие или отсутствие у тела военного билета. Как нам пишут местные жители, червяки уже отъелись на московитах до размеров шлангов, для поливки огородов. Но похоже на то, что с едой у них будет еще лучше.
В общем, ситуация простая и прозрачная. Нас, в данном случае, волнует всего один незакрытый вопрос. Когда придет наш день победы, и последний оккупант драпанет через Успенку в РФ или зажмурится под Изварино, что будет с нашими червяками, привыкшими к Московии? Но это уже вопрос к экологам.
антиколорадос
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссийский депутат по дороге на оккупированный Донбасс "засветил" на границе колонну бронетехники оккупантов. ФОТОрепортаж
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