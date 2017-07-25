 Ресторан "Хуторок" сгорел в Одессе. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сообщается, что к месту вызова в 19:15 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и приступили к тушению пожара.
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Посетители ресторана самостоятельно эвакуировались из опасной зоны. Открытый огонь быстро распространился по крыше и деревянным конструкциям двухэтажного здания, этому способствовали периодические взрывы газовых баллонов.
Отмечается, что был развернут штаб пожаротушения, созданы оперативные участки, организован подвоз воды из пожарного гидранта и перекачка воды из моря.
"Тушение пожара осложнялось загруженностью частным транспортом подъездных путей, плотной застройкой территории. Благодаря решительным действиям спасателей огонь не распространился на рядом расположенную трансформаторную подстанцию районного значения и не было допушено нарушение электроснабжения территории города.
Фото: пресс-служба ГСЧС
В 20:20 пожар был локализован и в 22:15 полностью ликвидирован на площади 1000 кв. м", - сказано в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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Передерибан раздерибаненного.
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