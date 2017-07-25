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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5753) пожар (3379) ГСЧС (1217)

 Ресторан "Хуторок" сгорел в Одессе. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

24 июля в Одессе на ул. Ланжероновской произошло возгорание тростниковой крыши ресторана "Хуторок".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Одесской области.

Сообщается, что к месту вызова в 19:15 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и приступили к тушению пожара.

Посетители ресторана самостоятельно эвакуировались из опасной зоны. Открытый огонь быстро распространился по крыше и деревянным конструкциям двухэтажного здания, этому способствовали периодические взрывы газовых баллонов.

Ресторан Хуторок сгорел в Одессе. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 01

Отмечается, что был развернут штаб пожаротушения, созданы оперативные участки, организован подвоз воды из пожарного гидранта и перекачка воды из моря.

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Ресторан Хуторок сгорел в Одессе. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 02

"Тушение пожара осложнялось загруженностью частным транспортом подъездных путей, плотной застройкой территории. Благодаря решительным действиям спасателей огонь не распространился на рядом расположенную трансформаторную подстанцию ​​районного значения и не было допушено нарушение электроснабжения территории города.

Ресторан Хуторок сгорел в Одессе. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 03
Фото: пресс-служба ГСЧС

В 20:20 пожар был локализован и в 22:15 полностью ликвидирован на площади 1000 кв. м", - сказано в сообщении.

Ресторан Хуторок сгорел в Одессе. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 04

К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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- По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам. (c)
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Я одного не пойму...а почему нет продолжения хромых лошадей за поребриком????мы че терпилы и гуманитарии? Или как крым отдали, и сбежали в снбо, на этом тема закрыта?
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читать информацию, типа в ресторане ХУТОРОК. был убит выстрелом в голову сепар такой то было бы конечно веселее.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРесторан "Хуторок" сгорел в Одессе. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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