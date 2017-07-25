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 Перестрелка в Днепре: Нападавшие задержаны. Это бандиты, причастные к организованной преступности, - журналист. ФОТО

В ходе вооруженного конфликта в Днепре двое напавших на ветеранов АТО злоумышленников получили серьезные ранения, еще двое - легкие.

Об этом пишет в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что в ходе конфликта вечером 24 июля после того, как нападавшие открымли огонь из автомата, кто-то из группы участников АТО сумел открыть ответный огонь из пистолета. В результате чего ранения получили четверо нападавших. По предварительным данным, двое получили легкие ранения, двое - серьезные, но их состояние стабильное. Все находятся под охраной в больнице им. Мечникова.

Также журналист сообщил, что по данным источников Цензор.НЕТ в полиции Днепра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за разбой.

Перестрелка в Днепре: Нападавшие задержаны. Это бандиты, причастные к организованной преступности, - журналист 01

Перестрелка в Днепре: Нападавшие задержаны. Это бандиты, причастные к организованной преступности, - журналист 02

Перестрелка в Днепре: Нападавшие задержаны. Это бандиты, причастные к организованной преступности, - журналист 03

Раненые бандиты.

"Это не были никакие "бандитские разборки". Это было бандитское нападение, нападение бандитов на честных и порядочных граждан Украины, как установлено, из-за того, что Саакян имел давний конфликт по одному из бизнесов, и его соперник-коммерсант решил послать ему на встречу наемных убийц. Очевидно, бандиты приехали на разборки, чтобы устранить тех, кто им помешал", - подытожил Бутусов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция о причинах стрельбы в Днепре: "Исключительно экономические интересы двух сторон". ВИДЕО

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.

Более подробно об этом трагическом событии читайте в статье Юрия Бутусова на Цензор.НЕТ.


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А винтовку тебе? А послать тебя в бой?
Русскоговорящие украинцы, отдыхая в аннексированном православными россиянами Крыму, оставляют там свои деньги, которые потом «Гоблин» перечисляет боевикам «ДЫНЫРЫ».
Другие «свидомые» ездят в московию к убийцам на заработки, строить жилье для российских офицеров, которые в «котле» под Иловайском из пистолета добивали в «зеленом коридоре» раненых двадцатилетних украинских парней.
Третьи, по ночам гуляют в ресторанах и кафе, в то время, когда украинские военные на блокпосту, не имея порой глотка воды, лижут утром росу на капоте «Краза».
Когда в утренних новостях читаешь сообщение, что в ресторане произошла очередная перестрелка и погибли посетители злачного учреждения, то не испытываешь никакого сожаления к погибшим.
Война сделала одних граждан милосердными, других - жестокими. Невольно вспоминаются слова из песни Владимира Высоцкого «Случай в ресторане».
«А винтовку тебе? А послать тебя в бой?!
А ты водку тут хлещешь со мною! -
Я сидел, как в окопе под Курской дугой,
Там, где был капитан старшиною».
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Свидомые живут в Украине,а ездят ватники советские,сепары и адепты "русского мира".
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Пока Аваков по великому недоразумению сидит не в тюрьме а в кресле министра МВД ,ситуация будет ухудшаться ....
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Организованная преступность в Украине сосредоточена во всей вертикали власти. Так что - делайте выводы
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"Стрілянина в Дніпрі: Нападників затримали. Це бандити, причетні до ЗЛОЧИННОЇ ВЛАДИ"

повинен бути такий заголовок
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А курируют ее бандиты из мацквы типа могилевича.
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Як повітря необхідний закон про зброю, щоб таких пацанчиків знищувати на місці силами зацікавлених громадян.
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Є сайт Української асоціації власників зброї, там опубліковано текст проекту Закона про зброю, авторства Асоціації. По мені так текст годний, тільки нинішня Вр навряд чи прийме, бо тоді пашинського пристрелять при першій же спробі погратися у "крутого" потсанчіка.
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===В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками ====

Так эти же бандитские группировки и прислали убийц ((
НА СПОР - эти убийцы - 100% СЕПАРЫ, и любители руЦкого мира,
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Ну и о чём могли до стрельбы довольно долго беседовать атошники с сепарами, не стыкуется.
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===о чём могли до стрельбы довольно долго беседовать атошники с сепарами===
ты сделал такой вывод из фразы - "обмен репликами"? Или сам там был?
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"Они встречались и беседовали с нападавшими. И после беседы было нападение", - рассказал Грозь. Он подтвердил, что это была запланированная встреча.Источник: https://censor.net.ua/v449038
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Во первых в этой теме об этом ни слова. Во вторых кто сказал? НАПАДАВШИЕ? так им выгодно это перевести в экономическую плоскость.
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Он отметил, что в ходе конфликта вечером 24 июля после того, как нападавшие открымли огонь из автомата, кто-то из группы участников АТО сумел открыть ответный огонь из пистолета. В результате чего ранения получили четверо нападавших. Вот ответ,нужен ли короткоствол для обороны...
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Да забудьте о короткостволе. Говорят, что на складах есть трехлинейные винтовки образца позапрошлого века. Так это ж оружие....)...Вот трехлинейку можно иметь
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Ничего нового не написали, но повторюсь:
Почему этих уродов конченных лечат? В Мечникова?! Где спасают раненных героев АТО. Уколоть что-то, чтобы горели уже в геене огненной. Сколько же тварей (простите животные) всплыло в последнее время! В Днепре как вроде завезли выводок откуда-то. Месть за стойкость против кацапни? Тенденции в криминальной сфере очень нехорошие. Но керманычи правоохранительных органов занимаются словоблудием и самолюбованием в Фейсбуке и на ТВ, политическим анонизмом и ввиду своей дремучей некомпетентности давно подлежали бы в нормальной стране немедленной замене...
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Читала интервью про братьев Карамазовых, так автор пишет что организованная преступность крышнвала всех президентов. К Кучме пришли донецкие и потребовали платить за крышу. И Кучма разруливал это через Кобзона и руцьких бандитов. Потому и Донецк он не трогал.
Учитывая это, повышение стоимости отопления электроэнергии видимо плата порохом за крышу Ахметова сегодня. Иначе трудно обьяснить такое терпение власти
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мусора и бандиты под началом Главноторгующего убирают Патриотов с дороги
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А они не в браслетах потому, что не было решения суда о их подозрении?
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Гроза воров,бандит и барыг!
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хорошо, что оружие было не только у бандитов)))
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Ну, кое-кто там.....ну вы понимаете....так не думает(
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Слідство, суд, застава, на волю. Напевно такий буде результат.
Тому кращим виходом буде, якщо вони "зникнуть". Повісити всих в ряд!!!
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А откуда случайно пистолет во-время взялся ????? Как рояль в при дорожных кустах !!!
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А рожи то,рожи какие,дегенераты конченные.Ну и пускай нюхнут теперь параши,козлы.
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А если они пойдут на договор со следствием и сдадут Вилкула? НАБУ к ним надо .
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хочется верить, что наш "гуманный " суд не отпустит этих бандитов "под личные обязательства" или на поруки "защитников обиженных и оскорбленных" - вилкулов, мураевых и прочей мрази...
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почему все нулёвки и цифровые доказывают в каждой новости - что это были разборки? Бебебе рюкзакович гнида похлеще гидрата. Музычко это почувствовал.А теперь они вместе с вилкулой ликвидируют всех неугодных. Вот и расследовать то что было 9 мая ,нет смысла.Потерпевших уже нет.
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Valodja Mavzaley Pukin

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Наличие цифр в никах форумчан означает, что они заходят на ЦН через соцсети. Всего лишь.
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И если что, я не написала ни одного коммента относительно этого инцидента.
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Пора уже ребятам из АТО начать отстрел выродков втихую.
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Якщо вони з лікарні попадуть в суд - вийдуть на волю із "чистою совістю". Їх кінчати в лікані тре по-тихому...
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На верхней фотке по роже видно что он уверен что его отмажут.
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Та да хорошо бі , что би бндитов в сизо замучало сумлиння и они повесились бо вийдут под заставу
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На передовую этих ублюдков в АТО и пусть только попробуют съеб...тся, расстрелять сразу, нех...й их в тюрьму сажать, быки галимые...
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Народ, если кто задумал суицид , прихватите с собой Вилкула ,Украина скажет спасибо И семью обеспечит.
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коли вже будуть новини що розстріляли продажну нечисть вілкула, продажних чиновників, чому вбивають тільки атошників і людей які борються за справедливість?
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висновок один - кожен атошник має мати ствол щоб мочити нечисть і себе захистити.
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во первых. ну все щас кацапъе раздует новость, смотрите на всех каналах пидорашки.
во вторых у меня складывается впечатление что я один дебил из ато себе ничего не привез, все стреляют друг в друга из чего то, взрываются у себя дома ргдшками, устраивуют полковничьи пъяные пострелушки, из рпг стреляют
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Наглые рожи, уверенные в своей безнаказаности. Да срали они на закон.
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Да ладно. Поцреоты. Обычные бандитские разборки. Наверно корову не поделили, которую доят.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПерестрелка в Днепре: Нападавшие задержаны. Это бандиты, причастные к организованной преступности, - журналист. ФОТО
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