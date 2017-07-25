 Перестрелка в Днепре: Нападавшие задержаны. Это бандиты, причастные к организованной преступности, - журналист. ФОТО

Об этом пишет в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил, что в ходе конфликта вечером 24 июля после того, как нападавшие открымли огонь из автомата, кто-то из группы участников АТО сумел открыть ответный огонь из пистолета. В результате чего ранения получили четверо нападавших. По предварительным данным, двое получили легкие ранения, двое - серьезные, но их состояние стабильное. Все находятся под охраной в больнице им. Мечникова.
Также журналист сообщил, что по данным источников Цензор.НЕТ в полиции Днепра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за разбой.
Раненые бандиты.
"Это не были никакие "бандитские разборки". Это было бандитское нападение, нападение бандитов на честных и порядочных граждан Украины, как установлено, из-за того, что Саакян имел давний конфликт по одному из бизнесов, и его соперник-коммерсант решил послать ему на встречу наемных убийц. Очевидно, бандиты приехали на разборки, чтобы устранить тех, кто им помешал", - подытожил Бутусов.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
Более подробно об этом трагическом событии читайте в статье Юрия Бутусова на Цензор.НЕТ.
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Русскоговорящие украинцы, отдыхая в аннексированном православными россиянами Крыму, оставляют там свои деньги, которые потом «Гоблин» перечисляет боевикам «ДЫНЫРЫ».
Другие «свидомые» ездят в московию к убийцам на заработки, строить жилье для российских офицеров, которые в «котле» под Иловайском из пистолета добивали в «зеленом коридоре» раненых двадцатилетних украинских парней.
Третьи, по ночам гуляют в ресторанах и кафе, в то время, когда украинские военные на блокпосту, не имея порой глотка воды, лижут утром росу на капоте «Краза».
Когда в утренних новостях читаешь сообщение, что в ресторане произошла очередная перестрелка и погибли посетители злачного учреждения, то не испытываешь никакого сожаления к погибшим.
Война сделала одних граждан милосердными, других - жестокими. Невольно вспоминаются слова из песни Владимира Высоцкого «Случай в ресторане».
«А винтовку тебе? А послать тебя в бой?!
А ты водку тут хлещешь со мною! -
Я сидел, как в окопе под Курской дугой,
Там, где был капитан старшиною».
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повинен бути такий заголовок
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Так эти же бандитские группировки и прислали убийц ((
НА СПОР - эти убийцы - 100% СЕПАРЫ, и любители руЦкого мира,
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ты сделал такой вывод из фразы - "обмен репликами"? Или сам там был?
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Почему этих уродов конченных лечат? В Мечникова?! Где спасают раненных героев АТО. Уколоть что-то, чтобы горели уже в геене огненной. Сколько же тварей (простите животные) всплыло в последнее время! В Днепре как вроде завезли выводок откуда-то. Месть за стойкость против кацапни? Тенденции в криминальной сфере очень нехорошие. Но керманычи правоохранительных органов занимаются словоблудием и самолюбованием в Фейсбуке и на ТВ, политическим анонизмом и ввиду своей дремучей некомпетентности давно подлежали бы в нормальной стране немедленной замене...
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Учитывая это, повышение стоимости отопления электроэнергии видимо плата порохом за крышу Ахметова сегодня. Иначе трудно обьяснить такое терпение власти
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Тому кращим виходом буде, якщо вони "зникнуть". Повісити всих в ряд!!!
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В друзьях 0
Наличие цифр в никах форумчан означает, что они заходят на ЦН через соцсети. Всего лишь.
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во вторых у меня складывается впечатление что я один дебил из ато себе ничего не привез, все стреляют друг в друга из чего то, взрываются у себя дома ргдшками, устраивуют полковничьи пъяные пострелушки, из рпг стреляют
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