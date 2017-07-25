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 Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук, - журналист. ФОТОрепортаж

В результате перестрелки в Днепре погибли два участника АТО.

Об этом говорится в статье главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

"Около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия с дистанции в несколько метров по бывшим военнослужащим", - написал он.

Бутусов отметил, что в результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, неравнодушный человек и гражданин, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре.

Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу.

Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук, - журналист 01
(Слева - Максим Иващук, справа - Алексей Вагнер; коллаж со страницы Maksimus Troy )

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция о причинах стрельбы в Днепре: "Исключительно экономические интересы двух сторон". ВИДЕО

Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Эдмонд - друг Вагнера и представлял его интересы в суде над бандитами, нападавшими на участников АТО 9 мая.

Присутствовавший на месте брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил. Сам Саакян сейчас находится под охраной в больнице им. Мечникова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате стрельбы в Днепре убит участник АТО Алексей Вагнер, ранен участник АТО, адвокат Эдмонд Саакян. ФОТО

Напомним, вечером 24 июля из автоматического оружия был тяжело ранен известный в Днепре воин-доброволец и адвокат пострадавших в стычках 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян. Смертельное ранение получил ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший вместе с Саакяном в 20-м батальоне 93-й мотопехотной бригады. Алексей был пострадавшим во время нападения титушек 9 мая. Именно его интересы в производстве против организаторов и участников беспорядков представляет Саакян. Также был убит еще один человек.

Более подробно об этом трагическом событии можно ознакомиться в статье Юрия Бутусова на Цензор.НЕТ.


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Ой, перестанте трендеть лишнее. Может человек отвечать за выполнение или не выполнение своих функций. А то развели тут царство полной безответственности.
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що це за відповідь? Ти до стола вже дотягуєшся?
Чи ти моднявий тут на туснє під назвою " А не попиз(іти нам ще трохи про злочинну владу бариг?"
Мощно.
Ти не дзеркаль, зі мною не вийде. Пора вашу шарашкіну контору разганяти. звикли сидіти без діла і смердіти не за темою.
Люди боряться за країну і її права. Ти щось чув про цю справжню боротьбу? Там де мізки і вміння потрібні?
https://blog.informnapalm.org/category/kattyfun/
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У нас мудра влада, знаходить самих тупих покидьків, тобі подібних і працевлаштовує своїми ботами Гинуть українці по вині ваших хазяїв - мародерів, а ви, продажне бидло, вилизуєте їхнє лайно за жалюгідні карамельки. Чи це ти, Пєця?
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Порошенко в ответе за то что Вилкул не в ответе
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Тролль путиноидный, ты откуда крапАешь свои посты, с Засранска или с Задрыпинска Рассейской Пидирации?
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Форум цензора, это уже давно родной дом контуженных в липецком котле. Плюс боты мокшански за зраду топят, они тут нашли друг друга.
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Наталья, Порошенко сам заявил в 2014. что он берёт на себя политическую ответственность и будет отвечать за всё происходящее. Дайте ему исполнить свои слова, а то уполдобится Кулевжопе
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Пока это выглядит как бандитская стрелка в кафе и внезапные разборки бандитов а ля 90-е годы. Ждём результатов официального расследования.
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Что-то много бандитов у вас развелось.
А у нас как-то вскоре после выборов 1994 года выяснилось, что вор в законе может быть только один. И прочие авторитетные воры закончились очень быстро. А с ними и перестрелки.

Полиция Днепра признается, что они известные бандиты, что это известная ОПГ, что они сложа руки не сидели под чинарой, а действовали. И ничего не делала, чтоб защитить общество от этих гангстеров? Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук. Это было бандитское нападение, - журналист - Цензор.НЕТ 451 Это что за полиция такая?
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"Полиция Днепра признается, что они известные бандиты"- це правда, Пугачов з ними поводився дуже правильно
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Путин поручил спецслужбам в кратчайшие сроки добиться "перезагрузки правящего режима в Украине", - Грицак.
Смотря на комментарии поста - понимаешь что Грицак не соврал! У комментаторов явно перезагруз
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конечно не соврал, он и осуществляет те планы
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З вашою допомогою ,, старий кінь" ху***ло втілює своі плани в Україні !
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А Пеця Липецький торговому партнеру Хуйлу допомагає. Так же ж?
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І чим же він допомагає ху**лу ! Ви свої мемуари пишіть на срунет , там вам повірять ! А в Україні кожен украінець розуміє , хто розпочав гібридну війну в нашій країні і кому мішає украінська влада !
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Чем помогает? Сохранением совковой Системы в Украине. Саботированием реформ, созданием благоприятных условий для коррупционеров, памперсованием сторонников Хуйла в Украине.... Разве этого мало?
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Ты бы лучше израильским "правящим режимом" интересовался, а то лезешь в Украину. Или переживаешь за своих гройсманов?
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А шо мешаю работать? Вообще то я Украинец с 1964 года. И парашу с хуйлом ненавижу всеми фибрами своей души! А вот ваш комент имеет очень определённый душок - этокое - бей жидов спасай расею - не?
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Я к тому, что без советов инородцев обойдемся. Займись своими делами и не лезь куда не просят.
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И что значит украинец? Многие евреи носят фамилию - Козак.
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Антиссемитов в Украине не должно быть , запомни дядя! Мы все граждане одной страны и не важно какой ты национальности , вразумел ?
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Вот ты гражданин другой страны и другой национальности, и нечего тут под украинца рядится. Уразумел, шиколадный?
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Кстати, я не лезу к израильтянам поучать, как им жить и им не советую поучать других. У вас своя страна, у нас своя. А то всякое говно тут начинает про фашизм и антисемитизм визжать.
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Я громадянин України , украінець , киянин , а от для тебе , ватан , всі хто на форумі захищає інтереси Украіни , ,, порохососи , шоколоданики , бариги і тд"так записано у твоїй методичці !
Запам'ятай , що краще бути шоколадником , чим кремлівським покидьком і х**** ососом !
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Мерзкое, фуфлыжное Пуйло, все методы против Украины перепробовал. Теперь подключил основной свой резерв- бандюганов всех мастей.
В своей злобе с комплексом коротышки пытается что-то ещё выдавить со своей жопы старого пердуна. Тужится, тужится, уже прямая кишка с кремлёвского окурка лезет, а оно все ни как не успокоится.
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та бандюганы это и есть основная сила кацапов. Воры у власти и организованая преступность это верхниё слой, который осуществляет руокводство, а мелкая гопота правит с низу по указке "старших товарищей"
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На снимке внизу очень напоминает одного из бандитов Вилкула, которые избивали ветеранов АТО на 9 мая в Днепре.
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Как только свиньи видят угрозу , что отберут корыто, сразу начинают устранять эту угрозу
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Це зовсiм не "бандитськi" розборки....
Геть не зовсiм...
Геть не "бандитськi"...
I геть не розборки...
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АТО-шники повторяют путь Афганцев, многие из которых вырвали себе место на "рынке рэкета"...
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Если бы ещё хотели расследовать финансирование титушни с майдана 2014 партией регионов в 2014 и оппоблоком куда все регионалы перебежали может и не было бы этого убийства, и в Днепре и в Харькове и в Одессе все бывшие рыги прекрасно себя чувствуют.
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сколько нужно времени?эта отмазка уже катит!
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Ваші пропозиції ! Всіх посадити чи фізично знищити , неможливо і ви це розумієте !
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Для радикальных реформ нужна воля в массах, а её нет. Нет, все хотели бы жить лучше чем в Америке но, никто ради этого задницей не двинет. Пока не прийдёт время, когда управление страной станет личным делом хотябы половины населения то, нифига не будет. Для изменений в стране нужно хотябы 25% сторонников какой либо идеи. Хоть той, хоть другой, а в Украине их нет. Точнее есть ситуативное большенство любителей шары, урвать всё и сразу но, на всех уже не хватает. Вот и маемся.
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Пока быдло будет выбирать во власть вилкулов и прочую нелюдь- литься человеческой крови...
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эти вилкулы,трухановы,ии т.д.должны были сидеть в тюрьме уже года три!но власть решила по другому и начала вести договорнеки!а народ 80%-0!верят телевизору,точно так же референдум про НАТО,в котором 90% не понимают что это такое.
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так ктото их туда должен определить. А главное, чтобы тот ктото не занял их место, иначе опять новый круг беготни по арене цирка.
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Скажите честно , кто избирал в меры этих Вилкулов, Трухановых, Гепкиных и Допкиных , не народ Украины ?
Но , во всём виноват президент ? Ну знаете , такой бред в моей голове не укладывается !
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Ватники избрали . Днепровские , одесские , харьковские ..! К сожалению , всё ещё народ Украины . Ну а , Петро конечно не ангел , но в том что эта шлоепень сейчас сидит в мерских креслах точно не его " заслуга " . !! Не он их туда посадил , а сами же ватномозглые жители этих городов . О чём думали , хрен его знает . !!?

Что правда то правда . ! .
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Почему пишут перестрелка, это был расстрел безоружных людей.
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В результате которого, безоружные успели ранить 4-х нападавших?
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даже 4 пиздолета против 1-го автомата это ничто!.....видимо автоматчик .....либо был ранен либо сбежал.......уж такие бойцы с титуханов.....необстрелянные еще!
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один ведь точно был.....который сбросили....+ фактор внезапности
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Ветеранов избивают вилкуловцы, сжигают их кафе, вот теперь расстреливают в центре Днепра. И все при полнейшем попустительстве нашей полиции. Многотысячная и многомиллиардная (по затратам) СБУ вообще непонятно чем занимается (хотя понятно). Суды сами себе на уме (вернее на кармане).
И все в обществе спокойно. Продажным "активистам" это не интересно, блокираторам по вызову (Семенченко, Парасюк) заказа не поступало. Очень страшный случай, куда мы катимся? Не сторонник новых потрясений и революций, но так дальше не может быть...
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Бардак в Украине творится полный а пану Авакову хоть бы хны ,оно и в ус не дует занимаясь исключительно крышеванием и воровством ...
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посмотрим......когда надо врать - он антонину посылает!....потом смотрит на реакцию СМИ....
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Мне жаль пацанов, воевавших за Украину, но только слепой не видит, что их все чаще используют криминальный группировки. Им кажется, что они Робин Гуды, а на самом деле это не так. Достаточно посмотреть, кто руководит Правым сектором, который превратился в банду Махно.
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жить же за что то надо? Не так то просто вернутся с войны и стать за плуг или станок... Оружие это власть, право убить другого, еще большая, и тут вдруг обратно - в "простые люди"?
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А ПС и был бандой, возможно организованной не в Украине, судя по результатам их "деятельности". Может когда-нибудь узнаем правду.
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а какие результаты? Демократически избраные депутутки в законе нанесли несоизмеримо больше вреда.
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Вообще, при чём здесь кацапы? По моему вы натягиваете сову на глобус.
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и да и нет. Кроме кацапов внешних, у нас хватает отброс в виде кацапов внутренних.
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Кацапи развязали войну против Украины , а вы ещё спрашиваете ,, при чём тут кацапы" ?

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а для него в Украине идёт внутренний конфликт, Народы Крыма и Донбасса высказали свою волю, а злые биндеравцы на них напали.
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А что там через пол часа мусор Друздь( или как там его) уже знал что и из-за чего стреляли.Гниды уже начали выгораживать титушню вилкена, чтоб на хозяина и титуш опущенных и мусоров не свалили.
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Пора начинать отстрел титушни и крышующих их мусоров и судей. По-другому они не понимают.
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Порохорижна влада каже що це були пьяниє разборкі
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПерестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук, - журналист. ФОТОрепортаж
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