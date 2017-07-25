 Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук, - журналист. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в статье главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.
"Около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия с дистанции в несколько метров по бывшим военнослужащим", - написал он.
Бутусов отметил, что в результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, неравнодушный человек и гражданин, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре.
Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу.
(Слева - Максим Иващук, справа - Алексей Вагнер; коллаж со страницы Maksimus Troy )
Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Эдмонд - друг Вагнера и представлял его интересы в суде над бандитами, нападавшими на участников АТО 9 мая.
Присутствовавший на месте брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил. Сам Саакян сейчас находится под охраной в больнице им. Мечникова.
Напомним, вечером 24 июля из автоматического оружия был тяжело ранен известный в Днепре воин-доброволец и адвокат пострадавших в стычках 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян. Смертельное ранение получил ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший вместе с Саакяном в 20-м батальоне 93-й мотопехотной бригады. Алексей был пострадавшим во время нападения титушек 9 мая. Именно его интересы в производстве против организаторов и участников беспорядков представляет Саакян. Также был убит еще один человек.
Более подробно об этом трагическом событии можно ознакомиться в статье Юрия Бутусова на Цензор.НЕТ.
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Чи ти моднявий тут на туснє під назвою " А не попиз(іти нам ще трохи про злочинну владу бариг?"
Мощно.
Ти не дзеркаль, зі мною не вийде. Пора вашу шарашкіну контору разганяти. звикли сидіти без діла і смердіти не за темою.
Люди боряться за країну і її права. Ти щось чув про цю справжню боротьбу? Там де мізки і вміння потрібні?
https://blog.informnapalm.org/category/kattyfun/
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А у нас как-то вскоре после выборов 1994 года выяснилось, что вор в законе может быть только один. И прочие авторитетные воры закончились очень быстро. А с ними и перестрелки.
Полиция Днепра признается, что они известные бандиты, что это известная ОПГ, что они сложа руки не сидели под чинарой, а действовали. И ничего не делала, чтоб защитить общество от этих гангстеров? Это что за полиция такая?
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Смотря на комментарии поста - понимаешь что Грицак не соврал! У комментаторов явно перезагруз
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Запам'ятай , що краще бути шоколадником , чим кремлівським покидьком і х**** ососом !
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В своей злобе с комплексом коротышки пытается что-то ещё выдавить со своей жопы старого пердуна. Тужится, тужится, уже прямая кишка с кремлёвского окурка лезет, а оно все ни как не успокоится.
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Геть не зовсiм...
Геть не "бандитськi"...
I геть не розборки...
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Но , во всём виноват президент ? Ну знаете , такой бред в моей голове не укладывается !
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Что правда то правда . ! .
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И все в обществе спокойно. Продажным "активистам" это не интересно, блокираторам по вызову (Семенченко, Парасюк) заказа не поступало. Очень страшный случай, куда мы катимся? Не сторонник новых потрясений и революций, но так дальше не может быть...
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