 Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук. Это было бандитское нападение, - журналист. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в статье главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.
"Около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия с дистанции в несколько метров по бывшим военнослужащим", - написал он.
Бутусов отметил, что в результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, неравнодушный человек и гражданин, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре.
Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу.
(Слева - Максим Иващук, справа - Алексей Вагнер; коллаж со страницы Maksimus Troy )
Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Эдмонд - друг Вагнера и представлял его интересы в суде над бандитами, нападавшими на участников АТО 9 мая.
Присутствовавший на месте брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил. Сам Саакян сейчас находится под охраной в больнице им. Мечникова.
Бутусов отметил, что кто-то из группы участников АТО сумел открыть ответный огонь из пистолета. Ранения получили четверо нападавших. По предварительным данным, двое получили легкие ранения, двое - серьезные, но их состояние стабильное. Все находятся под охраной в больнице им. Мечникова.
Также журналист сообщил, что по данным источников Цензор.НЕТ в полиции Днепра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за разбой.
Раненые бандиты
"Это не были никакие "бандитские разборки". Это было бандитское нападение, нападение бандитов на честных и порядочных граждан Украины, как установлено, из-за того, что Саакян имел давний конфликт по одному из бизнесов, и его соперник-коммерсант решил послать ему на встречу наемных убийц. Очевидно, бандиты приехали на разборки, чтобы устранить тех, кто им помешал", - подытожил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Напомним, вечером 24 июля из автоматического оружия был тяжело ранен известный в Днепре воин-доброволец и адвокат пострадавших в стычках 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян. Смертельное ранение получил ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший вместе с Саакяном в 20-м батальоне 93-й мотопехотной бригады. Алексей был пострадавшим во время нападения титушек 9 мая. Именно его интересы в производстве против организаторов и участников беспорядков представляет Саакян. Также был убит еще один человек.
Более подробно об этом трагическом событии можно ознакомиться в статье Юрия Бутусова на Цензор.НЕТ.
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А ведь только эти выстрелы и позволили задержать нападавших. Иначе - ищи ветра в поле.
И кто-то еще будет возражать против права гражданина иметь средство защиты от вооруженных преступников. На месте расстрелянных мог быть каждый из нас!
А так пусть теперь голова у прокурора и судьи болит, как бандитов раненных отмазывать...
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АТОшников, главную угрозу царевания торгового партнёра путина
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илибандиты на службе в мусарне состоят ?
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аваковская реформа,и не только ....
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у нас таких "реформаторов" в вышиванках и поющих гимн столько, что и не знаешь кого первого..
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Когда их пахана Ахмета Кирбабаевича накажут за отжим предприятий и бизнеса, за коррупционные схемы, за смерти Украинцев?
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После вбивства можно долго квакать об эффективности расследования, но упущено основное - предупреждение правонарушения!!!
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