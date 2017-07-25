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Все про:Днепр_город (2758) убийство (5088) Бутусов Юрий (1307)

 Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук. Это было бандитское нападение, - журналист. ФОТОрепортаж

В результате перестрелки в Днепре погибли два участника АТО.

Об этом говорится в статье главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

"Около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия с дистанции в несколько метров по бывшим военнослужащим", - написал он.

Бутусов отметил, что в результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, неравнодушный человек и гражданин, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре.

Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу.

Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук. Это было бандитское нападение, - журналист 01
(Слева - Максим Иващук, справа - Алексей Вагнер; коллаж со страницы Maksimus Troy )

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция о причинах стрельбы в Днепре: "Исключительно экономические интересы двух сторон". ВИДЕО

Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Эдмонд - друг Вагнера и представлял его интересы в суде над бандитами, нападавшими на участников АТО 9 мая.

Присутствовавший на месте брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил. Сам Саакян сейчас находится под охраной в больнице им. Мечникова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате стрельбы в Днепре убит участник АТО Алексей Вагнер, ранен участник АТО, адвокат Эдмонд Саакян. ФОТО

Бутусов отметил, что кто-то из группы участников АТО сумел открыть ответный огонь из пистолета. Ранения получили четверо нападавших. По предварительным данным, двое получили легкие ранения, двое - серьезные, но их состояние стабильное. Все находятся под охраной в больнице им. Мечникова.

Также журналист сообщил, что по данным источников Цензор.НЕТ в полиции Днепра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за разбой.

Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук. Это было бандитское нападение, - журналист 02

Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук. Это было бандитское нападение, - журналист 03

Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук. Это было бандитское нападение, - журналист 04
Раненые бандиты

"Это не были никакие "бандитские разборки". Это было бандитское нападение, нападение бандитов на честных и порядочных граждан Украины, как установлено, из-за того, что Саакян имел давний конфликт по одному из бизнесов, и его соперник-коммерсант решил послать ему на встречу наемных убийц. Очевидно, бандиты приехали на разборки, чтобы устранить тех, кто им помешал", - подытожил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Напомним, вечером 24 июля из автоматического оружия был тяжело ранен известный в Днепре воин-доброволец и адвокат пострадавших в стычках 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян. Смертельное ранение получил ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший вместе с Саакяном в 20-м батальоне 93-й мотопехотной бригады. Алексей был пострадавшим во время нападения титушек 9 мая. Именно его интересы в производстве против организаторов и участников беспорядков представляет Саакян. Также был убит еще один человек.

Более подробно об этом трагическом событии можно ознакомиться в статье Юрия Бутусова на Цензор.НЕТ.


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Цікавить коли замість інформації про знищення захисників України, бачитимемо - про знищння порохнявих й сабакянів ??
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Молодцы, что отпор дали, иначе хер бы их поймали
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А теперь давшего отпор и будут судить за незаконный оборот оружия - руб за сто даю, что оружие не наградное от Авакова.
А ведь только эти выстрелы и позволили задержать нападавших. Иначе - ищи ветра в поле.
И кто-то еще будет возражать против права гражданина иметь средство защиты от вооруженных преступников. На месте расстрелянных мог быть каждый из нас!
А так пусть теперь голова у прокурора и судьи болит, как бандитов раненных отмазывать...
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титушня главноторгующего при поддержке мусоров расстреливает
АТОшников, главную угрозу царевания торгового партнёра путина
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Кацапские бандиты убивают героев Украины посреди бела дня.
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Вата за паребрик!
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Это тебя - шоколадную тварь за поребрик вместе с антинародными выродками!
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антонина геращенко сказала, что он уже в россии. завтра путин награждать будет.
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что там про монополию на насилие ?
илибандиты на службе в мусарне состоят ?
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Если это так, то получается, что судами не запугали патриотов, то решили физически устранять и запугивать - "слава" нашему негаранту Конституции и его клике.
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возвращение ментов -сепаров во власть даром не проходят!
аваковская реформа,и не только ....
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Опять в комментариях одни ватные тролли.
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ага!он думает что достаточно кого то обозвать ватой и он автоматом уже патриот.
у нас таких "реформаторов" в вышиванках и поющих гимн столько, что и не знаешь кого первого..
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Пшла вон ватная прокладка.
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прям так тебе все и говорят ? ну такая твоя судьба ватная
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Давайте і далі дотримуватися доктрини заборони самозахисту за допомогою носимої короткостольної вогнепальної зброї,полегшимо життя та можиливості для відстрілу добропорядних громадян всілякою мразотою! Адже ми всі до цього неготові,ура!
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Это ребята Вилкула и агенты бандитского Кремля.Этим титушкам операцию делать без наркоза.Когда уже Партия Регианалов будет отвечать за свои преступления перед народом?
Когда их пахана Ахмета Кирбабаевича накажут за отжим предприятий и бизнеса, за коррупционные схемы, за смерти Украинцев?
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Ну и на хрена зраду на вентилятор набрасывать? По почерку классические бандитские разборки. Менты разберутся, а активисты пусть на контроле держат.
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Якщо влада не може захистити своїх громадян, цю функцію беруть на себе останні. Але тоді виникає питання : н@# така влада?
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А дійсно. Всього-лиш планомірне знищення патріотів України. Звичайна справа ддя шикаладних уродів
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ато уже пора расширить на всю территорию Украины, а на востоке войну назвать войною...
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Пока шоколадная банда в Украине ничего хорошего не будет. Донецкие тоже при яныке думали, что они всесильные. Надеюсь и этих народ одолеет.
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Где эта хвалёная полиция? С АВТОМАТАМИ разгуливают бандиты в крупном городе!!!
После вбивства можно долго квакать об эффективности расследования, но упущено основное - предупреждение правонарушения!!!
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нужно искоренить проросийские ахметовилкуловские бандформирования и тогда не будут погибать украинцы
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПерестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук. Это было бандитское нападение, - журналист. ФОТОрепортаж
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