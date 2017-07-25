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 Общество
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Все про:избиение (11158) наркотики (1533) Нацполиция (8135) Донецкая область (4507)

 Суд взял под стражу полицейских, которые подбрасывали задержанным наркотики и практиковали побои. ФОТО

Суд в Донецкой области избрал для трех участковых офицеров Покровского отдела полиции меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога: одному из арестованных - в сумме 64 тыс. гривен, двум остальным - по 32 тыс. гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, правоохранители для повышения своих показателей по раскрытию преступлений систематически фабриковали доказательства виновности лиц. В частности, они передавали наркозависимым наркотики для дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, зафиксированы факты избиения и пыток задержанных. В частности, правоохранители, находясь в помещении одного из участковых пунктов, попросили задержанного взять на себя ответственность за преступление, которого он не совершал. Получив отказ, полицейские избили его резиновой дубинкой по голове, туловищу, рукам и ногам.

Арестованные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 307 (пересылка или сбыт наркотических средств).

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Суд взял под стражу полицейских, которые подбрасывали задержанным наркотики и практиковали побои 01

(Фото прокуратуры Донецкой области)
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Люстрация и переаттестация в действии.
Вот, я - уверен на 100%, что это - старые переаттестованные менты, а не новые новобранцы...
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сразу видно-совковый мусорила. старые мусора- отбросы!
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а это шо??

Стокгольмский трибунал принял решение в пользу Украины по иску $45 млрд
http://ironargument.blogspot.com/2017/06/45.html?m=1
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Цензор.НЕТФотоОбществоСуд взял под стражу полицейских, которые подбрасывали задержанным наркотики и практиковали побои. ФОТО
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