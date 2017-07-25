 Суд взял под стражу полицейских, которые подбрасывали задержанным наркотики и практиковали побои. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, правоохранители для повышения своих показателей по раскрытию преступлений систематически фабриковали доказательства виновности лиц. В частности, они передавали наркозависимым наркотики для дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности.
Кроме того, зафиксированы факты избиения и пыток задержанных. В частности, правоохранители, находясь в помещении одного из участковых пунктов, попросили задержанного взять на себя ответственность за преступление, которого он не совершал. Получив отказ, полицейские избили его резиновой дубинкой по голове, туловищу, рукам и ногам.
Арестованные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 307 (пересылка или сбыт наркотических средств).
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(Фото прокуратуры Донецкой области)
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http://ironargument.blogspot.com/2017/06/45.html?m=1
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