 Суд взял под стражу полицейских, которые подбрасывали задержанным наркотики и практиковали побои. ФОТО

, правоохранители для повышения своих показателей по раскрытию преступлений систематически фабриковали доказательства виновности лиц. В частности, они передавали наркозависимым наркотики для дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, зафиксированы факты избиения и пыток задержанных. В частности, правоохранители, находясь в помещении одного из участковых пунктов, попросили задержанного взять на себя ответственность за преступление, которого он не совершал. Получив отказ, полицейские избили его резиновой дубинкой по голове, туловищу, рукам и ногам.