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Все про:адвокат (967) ветераны (379) Днепр_город (2754) стрельба (2436)

 В результате стрельбы в Днепре убит участник АТО Алексей Вагнер, ранен участник АТО, адвокат Эдмонд Саакян. ФОТО

Вечером 24 июля из автоматического оружия был тяжело ранен известный в Днепре воин-доброволец и адвокат пострадавших в стычках 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Дніпроград".

В то же время смертельное ранение получил ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший вместе с Саакяном в 20 ОМПБ 93 мотопехотной бригады. Алексей был пострадавшим во время нападения титушек 9 мая. Именно его интересы в производстве против организаторов и участников беспорядков представляет Саакян.

Как сообщалось ранее, сегодня около 19:50 возле кафе "Дом" по пр. Гагарина, 92 в Шевченковском районе города Днепр неизвестные из автоматического оружия нанесли огнестрельные ранения пяти лицам, которые доставлены в больницу им. Мечникова, при этом один человек убит на месте. Позже один из раненых скончался в больнице от полученных травм.

После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле "Субару Трибека" черного цвета с госномером АЕ0022ВМ, принадлежащем раненому адвокату. Позже автомобиль с многочисленными пулевыми отверстиями найден на жилом массиве Победа.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Две компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (ОБНОВЛЕНО)

Сейчас у палаты интенсивной хирургии больницы имени Мечникова, куда доставили Саакяна, дежурят его побратимы. По словам врачей, после хирургического вмешательства состояние раненого стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО. 14 человек, в том числе 6 сотрудников Нацполиции, были травмированы в результате столкновений.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование по поводу профессионализма и правомерности действий полицейских.

Также читайте: Организаторы и финансисты событий 9 мая в Днепре установлены, роль Вилкула изучается, - Луценко

По результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днепре, по состоянию на 18 июля установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков ("титушек"). В результате стрельбы в Днепре убит участник АТО Алексей Вагнер, ранен участник АТО, адвокат Эдмонд Саакян 01

(Алексей Вагнер, фото со страницы Evgeniy Jackson Jacksonovich Terekhov)
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примерный план действий- пару человек на площади точут триколор. когда кто-то недовольный подваливает быковать и махать руками - подбегает еще человек 5 и превращают вату арматурой и ногами в инвалидов
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Бери нож и выходи наулицу. Люди подтянутся.
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Что то похоже на акцию устрашения.
Тот кто пошел против молотчиков руского мира и оказался раненым с огнестрела.
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То менты вместе с титушками избивают участников АТО в Днепре по заказу Вилкула, то братки средь бела дня расстреливают участников АТО в Днепре...
Что не так там, с патриотизмом... Где солидарность участников АТО в Днепре?
Почему до сих пор не дали возмездие этим титушкам, продажным ментам, да и этим браткам, которые их расстреливали?
Примечание, в Днепропетровской области больше всего погибших в АТО среди областей.
Да и мобилизованный и прошедших АТО - так же большое количество именно в этой области.
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Поганая русня за это заплатит жизнями своих выблядков.
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Вилкула в конце-концов кто-нибудь грохнет......или так и будет тварь гадить везде Ну явно же его шоблы рук дело.
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Нужно титушне в количестве 17 штук яйца в тиски ,чтобы все рассказали.
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цуко, найти вилкула и на гиляке повесить.
пока эта сука не здохнет, покоя в области не будет.

и ахмета пора хоть как-то прижимать, почему этим никто не занимается?
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Покочану..... Смотри гИмнастику Петькиной Маринки на кОнале Украина....
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Я уже второй раз вижу брошенный калаш. Почерк ФСБ. Пора вырезать всех кто хоть как то причастен к российским спецслужбам - без суда и следствия - прямо на территории мордора. Надеюсь наша контр разведка не подкачает. Лично готов зарезать клятого москаля.
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та сабаковское МВД полно сепаров, о чём дальше говорить?
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Кстати, жена Эдмонда Саакяна, Светлана Саакян неоднократно писала здесь на Цензоре. Скорейшего выздоровления ее мужу. А Филатов сука бывшего беркутовца на службу пристроил. Вот на хрена город разбалансировать так было нужно?
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Вата благодоря петиной продажной политике, набирает обороты... менты, большая часть, ватные, меры городов и их прихвостни-вата... раз нет против них закона, трогать их нельзя, значит пора начинать самосуд... Заебала эта толерантность. Героев уже дома убивают... это пиздец блядь!
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результат преступного бездействия правохранительних органов
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Все це робиться за мовчазною згодою злочинного режиму, який тримається на прорабсєйських виродках, що можуть безкарно розстрілювати представників націонал-патріотичного руху. Спроба залякати свідомих і патріотично налаштованих громадян
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А разве до этого небыло понятно, что минские договорняки в части адаптации сепаров приведут к таким последствиям? А разве недбыло понятно, что пофигиское отношение к вате в органах власти неизбежно приведёт к террору?
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"После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты "

На тот момент георгиевкая лента не была запрещена, так то требование ее убрать четко тянуло на мелкое хулиганство, как минимум (грубэ чипляння до пэрэхожих).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате стрельбы в Днепре убит участник АТО Алексей Вагнер, ранен участник АТО, адвокат Эдмонд Саакян. ФОТО
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