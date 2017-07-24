 В результате стрельбы в Днепре убит участник АТО Алексей Вагнер, ранен участник АТО, адвокат Эдмонд Саакян. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Дніпроград".
В то же время смертельное ранение получил ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший вместе с Саакяном в 20 ОМПБ 93 мотопехотной бригады. Алексей был пострадавшим во время нападения титушек 9 мая. Именно его интересы в производстве против организаторов и участников беспорядков представляет Саакян.
Как сообщалось ранее, сегодня около 19:50 возле кафе "Дом" по пр. Гагарина, 92 в Шевченковском районе города Днепр неизвестные из автоматического оружия нанесли огнестрельные ранения пяти лицам, которые доставлены в больницу им. Мечникова, при этом один человек убит на месте. Позже один из раненых скончался в больнице от полученных травм.
После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле "Субару Трибека" черного цвета с госномером АЕ0022ВМ, принадлежащем раненому адвокату. Позже автомобиль с многочисленными пулевыми отверстиями найден на жилом массиве Победа.
Сейчас у палаты интенсивной хирургии больницы имени Мечникова, куда доставили Саакяна, дежурят его побратимы. По словам врачей, после хирургического вмешательства состояние раненого стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО. 14 человек, в том числе 6 сотрудников Нацполиции, были травмированы в результате столкновений.
После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование по поводу профессионализма и правомерности действий полицейских.
По результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днепре, по состоянию на 18 июля установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков ("титушек").
(Алексей Вагнер, фото со страницы Evgeniy Jackson Jacksonovich Terekhov)
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Тот кто пошел против молотчиков руского мира и оказался раненым с огнестрела.
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Что не так там, с патриотизмом... Где солидарность участников АТО в Днепре?
Почему до сих пор не дали возмездие этим титушкам, продажным ментам, да и этим браткам, которые их расстреливали?
Примечание, в Днепропетровской области больше всего погибших в АТО среди областей.
Да и мобилизованный и прошедших АТО - так же большое количество именно в этой области.
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пока эта сука не здохнет, покоя в области не будет.
и ахмета пора хоть как-то прижимать, почему этим никто не занимается?
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На тот момент георгиевкая лента не была запрещена, так то требование ее убрать четко тянуло на мелкое хулиганство, как минимум (грубэ чипляння до пэрэхожих).
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