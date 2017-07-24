 Украинский пауэрлифтер Соловьева установила рекорд на Всемирных Играх. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в сумме 38-летняя спортсменка подняла 605 килограммов: 225 кг - в приседании, 170 кг - в жиме лежа и 210 кг - в становой тяге.
Это четвертая золотая награда Соловьевой в рамках Всемирных Игр - крупнейшего форума неолимпийских видов спорта. До этого она побеждала в 2005 году в Дуйсбурге, в 2009-м в Гао-Сюне (Тайвань) и в 2013-м в Кали (Колумбия). Четыре высшие награды, добытые на четырех разных форумах на протяжении 12 лет, - это абсолютный рекорд Всемирных Игр.
Для сборной Украины это второе золото на Всемирных Играх-2017. Первое добыла сумоистка Светлана Тросюк.
(Фото Спортивного комитета Украины)
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