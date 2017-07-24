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Все про:Днепр_город (2752) стрельба (2434) убийство (5086)

 Две компании поссорились в Днепре - один человек убит, шестеро ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Днепре на проспекте Гагарина в результате разборок между двумя группами один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Внимание! Отдельные фото содержат изображение насильственной смерти. Лицам с неустойчивой психикой просмотр не рекомендуется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГУ ГНПУ в Днепропетровской области.

По информации правоохранителей вечером в понедельник, две группы мужчин словесно выясняли отношения, однако, после того как не смогли достичь компромисса, началась стрельба.

"Один человек погиб", - подтвердили в полиции.

Как стало известно корреспонденту агентства, еще 6 человек с огнестрельными ранениями были доставлены в областную больницу им. Мечникова.

"Двое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оперируют двоих. Потерпевшие поступили с огнестрельными ранениями ног, головы, живота", - подтвердили врачи больницы.

По области объявлен перехват скрывшихся с места происшествия остальных участников конфликта. Прохожие не пострадали.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Водители не поделили дорогу в центре Днепра и начали разборки со стрельбой, - полиция. ФОТОрепортаж

Как пишет издание Инофрматор преступники с места происшествия скрылись. Один из автоматов стрелки выбросили дальше по проспекту Гагарина, недалеко от ТЦ "Нагорка".


Две компании поссорились в Днепре - один человек убит, шестеро ранены, - Нацполиция 01

Две компании поссорились в Днепре - один человек убит, шестеро ранены, - Нацполиция 02

Фото www.informator.dp.ua


Две компании поссорились в Днепре - один человек убит, шестеро ранены, - Нацполиция 03

Две компании поссорились в Днепре - один человек убит, шестеро ранены, - Нацполиция 04

Две компании поссорились в Днепре - один человек убит, шестеро ранены, - Нацполиция 05

Фото - КП в Украине
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во время ссоры один незаметно, достал из кармана автомат а потом выкинул его недалеко от нагорки...
хз- может наверное разборки братков
Две компании поссорились в Днепре - один человек убит, шестеро ранены, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6273
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Главное, что ничего запрещенного Минскими договорняками не применяли!
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две группы - это две банды, и не "ссорились", а "забили стрелку", не поделили что-то бандюки, и все дела...
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да, и район проспекта Гагарина, точнее в обе стороны от него частный сектор - район цыганских банд, торгующих наркотой. Это к сведению.
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В чому сором? В тому що тобі кацапський бот фігню написав?!
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Цыган-наркобарыг приравнять к сепарам и уничтожать всем , что до 100 мм.!
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Не уверен, может постреляли простых мужиков, сейчас в Днепре творится что-то уродское, убийств наглых, циничных, жестоких, бессмысленных, по ничтожным поводам масса. Девяностые отдыхают. Хотя по словам неученого генерального прокурора у нас что-то там снижается. Страшно переживаю, когда сын вечером где-то гуляет. Недавно его друга избили в Караване и хоть бы кто заступился. "Наше саме велике досягнення" - нац. полиция на вызов просто не приехали! Как-то все не так...
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" По области объявлен перехват скрывшихся с места происшествия остальных участников конфликта "

И Филатов лично , на коняке в первых рядах , возглавляет отряд преследователей .

Так он напишет в фейсбуке
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А он что, ментами управляет, на хера эту муть писать?
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Ну , он всегда такой бравый и смелый , шо хоть сейчас готов на пост Гетьмана зайти . Почитай его смешные высеры ...
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Молишься Филатову ?
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Лучше за Филатова помолись , шоб он не похудел . Хорошего человека должно быть много
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" мне пофиг его вес и твой бред "

Нет , не пофиг . Ты же реагируешь . Лгунишка
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Галиция - вы дурак, или дура, по нику не понятно?
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Слышь, Галка!Научись рот подтирать туалетной бумагой... По ненависти к Украине такой, чтобы изо рта гавно пёрло, с тобой мало кто сравниться
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Не угадал.... Филатов в командировке в Корее. Так что сам садись на коня и в первых рядах!
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патроны экономили, не стреляли бездумно, гранат не бросали.... поицию можно было не вызывать.
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просто бухать меньше нужно .. ну главное , что люди не пострадали ...
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У всіх повинна бути зброя, тоді б таких випадків не було. А так бандюки захопили владу.
І що не дивно, що "нова поліція" оголосила план перехоплення, та жодного не впіймали.
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Та чёрт его знает.. Ну, вот у этих была и что получилось?
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Каждый свободный человек должен иметь право защитить себя, свой дом свою семью всеми возможными способами.
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Та я слышал такой лозунг. Здесь, наверное, тоже кто-то дом и семью защищал..
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Правильно, на стрелки нужно приходить в полной экипировке, и снайпер должен где то наблюдать за ходом "беседы"
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Впринципе стреляли из разрешенного минскими договорами калибра так что хлебное перемирие не нарушено, расходитесь по домам.
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Приходил ко мне Сережка, постреляли мы немножко
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Бандюки постреляли друг друга ну и шо ? Тоже мне новость !
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У всіх повинна бути зброя - ще один унікум, тоді українців буде не 40 чи 42 млн., а а з десяток осіб, всі інші перестріляються. А якщо без сміху - то міліція з викликом 90-х справилась, от тільки нові майдановські рейфомаратори все більше локшину про зниження рівня злочинності народу вішають. Міліцію розігнали, понабирали дітвору нового покоління - тепер маємо наслідки.
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...не зрозумів,"комсомольская правда в украине"- це що за .уйня така...???
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Жах,це наскільки треба бути неадекватним,щоб вбивати людей.Посварилися...Людям треба лікуватись...
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Такі от вони - реалії нинішнього життя на Україні............... нажаль.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДве компании поссорились в Днепре - один человек убит, шестеро ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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