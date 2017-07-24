 Две компании поссорились в Днепре - один человек убит, шестеро ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГУ ГНПУ в Днепропетровской области.
По информации правоохранителей вечером в понедельник, две группы мужчин словесно выясняли отношения, однако, после того как не смогли достичь компромисса, началась стрельба.
"Один человек погиб", - подтвердили в полиции.
Как стало известно корреспонденту агентства, еще 6 человек с огнестрельными ранениями были доставлены в областную больницу им. Мечникова.
"Двое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оперируют двоих. Потерпевшие поступили с огнестрельными ранениями ног, головы, живота", - подтвердили врачи больницы.
По области объявлен перехват скрывшихся с места происшествия остальных участников конфликта. Прохожие не пострадали.
Как пишет издание Инофрматор преступники с места происшествия скрылись. Один из автоматов стрелки выбросили дальше по проспекту Гагарина, недалеко от ТЦ "Нагорка".
Фото www.informator.dp.ua
Фото - КП в Украине
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хз- может наверное разборки братков
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И Филатов лично , на коняке в первых рядах , возглавляет отряд преследователей .
Так он напишет в фейсбуке
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Нет , не пофиг . Ты же реагируешь . Лгунишка
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І що не дивно, що "нова поліція" оголосила план перехоплення, та жодного не впіймали.
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