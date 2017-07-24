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Все про:Днепр_город (2752) стрельба (2434) убийство (5086)

 Две компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (ОБНОВЛЕНО)

В Днепре на проспекте Гагарина в результате разборок между двумя группами один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Внимание! Отдельные фото содержат изображение насильственной смерти. Лицам с неустойчивой психикой просмотр не рекомендуется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГУ ГНПУ в Днепропетровской области.

По информации правоохранителей вечером в понедельник, две группы мужчин словесно выясняли отношения, однако, после того как не смогли достичь компромисса, началась стрельба.

"Один человек погиб", - подтвердили в полиции.

Как стало известно корреспонденту агентства, еще 6 человек с огнестрельными ранениями были доставлены в областную больницу им. Мечникова.

"Двое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оперируют двоих. Потерпевшие поступили с огнестрельными ранениями ног, головы, живота", - подтвердили врачи больницы.

По области объявлен перехват скрывшихся с места происшествия остальных участников конфликта. Прохожие не пострадали.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Водители не поделили дорогу в центре Днепра и начали разборки со стрельбой, - полиция. ФОТОрепортаж

Как пишет издание Инофрматор преступники с места происшествия скрылись. Один из автоматов стрелки выбросили дальше по проспекту Гагарина, недалеко от ТЦ "Нагорка".

Позже Национальная полиция опубликовала следующую информацию: "В Днепре полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, при которой погибли два человека. Еще четверо лиц - госпитализированы. На месте происшествия работают полицейские. В области введен оперативный план "Сирена". Никто из прохожих в результате стрельбы не пострадал.

Сегодня, 24 июля, около 20:00 в полицию поступила информация, что по пр. Гагарина, 92 в Шевченковском районе Днепра, слышны выстрелы и на асфальте лежит неподвижное тело мужчины.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили: около 19.50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия вызвали огнестрельные ранения пяти гражданам, находились на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.

В результате стрельбы на месте погиб один человек, пятеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С целью розыска и задержания злоумышленников по Днепропетровской области введен оперативный план «Сирена». На розыск и задержание злоумышленников задействованы все подразделения правоохранителей.

Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета в Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции. Решается вопрос относительно правовой квалификации события".

Две компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция 01

Две компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция 02

Фото www.informator.dp.ua


Две компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция 03

Две компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция 04

Две компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция 05

Фото - КП в Украине
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Народ совсем подурел, у каждого второго, а то и чаще - или ствол или холодное оружие, на детские площадки таскают с собой, неадекватов всё больше, а среди водителей так совсем - то паркоместо не поделили пострелялись, то дорогу кто то кому то не уступил то же самое.
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Сегодня на набережной коммунальщики пытались демонтировать плитку и поселить газон как раз напротив ресторана Coast, том самом где напали на Ольгу Фреймут, когда она вела Ревизор. На плитке паркуются посетители ресторана, загораживая пешеходную зону. А вечером разборки со стрельбой. Совпадение- не думаю. 😎
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Две кампании.Гвардейцы и мушкетёры,ёпт.А Арсен,только въехал в Париж на рыжей кляче,и ще не выбрал сторону.Впереди,шахматы с кардиналом,та встреча с капитаном мушкетёров.
https://youtu.be/BIQV7KHy01g
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На фотке с трупом черной машине радиатор прострелили ?
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А какая разница?Калибр не тот или убить нельзя...или разрешение не нужно?
Есть факт применения и есть последствия...остальное не важно.
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чисто визуально, чувак с мозгами на асфальте судя по одежде не малолетка и не крутой, на втором фото как мне показалась армейская стираная пиксеклька, судя по комментам район цыганский, а не апачи ли атошников положили? замахали вы выкладывать недоинформацию
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мужик " в клеточку", вообще на завоского трудягу похож. А второй в камуфляже.. Охренеть просто. Не пойму никак по фоткам, где это??
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да и еще акс то на вид почти нулячий, он не совсем в тени цевъе походу пластиковое, и приклад вроде не юзаный краска черная на месте, метала не видно, да и дульный компенсатор как с завода, хотя хз может ракурс такой, сугубо имхо
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Такие нынче суды в Днепропетровске,быстрые и кровавые.
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Я не удивлен, т.к. граница и блокпосты у нас как сито. Оружие., террористы и бандиты со всего света беспрепятственно попадают в Украину, пока барыги нам рапортуют о новых высотах демократии и экономики. Это не демократия, а бардак. Авакова давно пора за решетку посадить, как главного урку, а за ним и пидоРошенко. В Днепре Правый сектор превратили в обычную вооруженную банду, во главе которых состоят бывшие бандиты 90-х. Я их прекрасно помню и у них наступила вторая молодость беспредела. Менты их не трогают, а те перемещаются по городу, вооруженные до зубов, т.к. заняты тем же, рэкетом. Отсюда и результат - сводки, как с войны.
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а в Мукачево Правый сектор - - заменяет полицию..
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,"поссорились". Заголовок прям в стиле Ваньки Дорна... "Поссорились.. епт.."
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДве компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (ОБНОВЛЕНО)
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