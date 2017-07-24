 Две компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (ОБНОВЛЕНО)





По информации правоохранителей вечером в понедельник, две группы мужчин словесно выясняли отношения, однако, после того как не смогли достичь компромисса, началась стрельба.



"Один человек погиб", - подтвердили в полиции.



Как стало известно корреспонденту агентства, еще 6 человек с огнестрельными ранениями были доставлены в областную больницу им. Мечникова.



"Двое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оперируют двоих. Потерпевшие поступили с огнестрельными ранениями ног, головы, живота", - подтвердили врачи больницы.



По области объявлен перехват скрывшихся с места происшествия остальных участников конфликта. Прохожие не пострадали.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Водители не поделили дорогу в центре Днепра и начали разборки со стрельбой, - полиция. ФОТОрепортаж



Как пишет издание



Позже Национальная полиция Как передает Цензор.НЕТ , об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГУ ГНПУ в Днепропетровской области.По информации правоохранителей вечером в понедельник, две группы мужчин словесно выясняли отношения, однако, после того как не смогли достичь компромисса, началась стрельба."Один человек погиб", - подтвердили в полиции.Как стало известно корреспонденту агентства, еще 6 человек с огнестрельными ранениями были доставлены в областную больницу им. Мечникова."Двое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оперируют двоих. Потерпевшие поступили с огнестрельными ранениями ног, головы, живота", - подтвердили врачи больницы.По области объявлен перехват скрывшихся с места происшествия остальных участников конфликта. Прохожие не пострадали.Как пишет издание Инофрматор преступники с места происшествия скрылись. Один из автоматов стрелки выбросили дальше по проспекту Гагарина, недалеко от ТЦ "Нагорка".Позже Национальная полиция опубликовала следующую информацию : "

В Днепре полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, при которой погибли два человека.

Еще четверо лиц - госпитализированы. На месте происшествия работают полицейские. В области введен оперативный план "Сирена". Никто из прохожих в результате стрельбы не пострадал.

Сегодня, 24 июля, около 20:00 в полицию поступила информация, что по пр. Гагарина, 92 в Шевченковском районе Днепра, слышны выстрелы и на асфальте лежит неподвижное тело мужчины.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили: около 19.50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия вызвали огнестрельные ранения пяти гражданам, находились на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.

В результате стрельбы на месте погиб один человек, пятеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С целью розыска и задержания злоумышленников по Днепропетровской области введен оперативный план «Сирена». На розыск и задержание злоумышленников задействованы все подразделения правоохранителей.

Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета в Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции. Решается вопрос относительно правовой квалификации события".





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