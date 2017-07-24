 Две компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (ОБНОВЛЕНО)

По информации правоохранителей вечером в понедельник, две группы мужчин словесно выясняли отношения, однако, после того как не смогли достичь компромисса, началась стрельба.
"Один человек погиб", - подтвердили в полиции.
Как стало известно корреспонденту агентства, еще 6 человек с огнестрельными ранениями были доставлены в областную больницу им. Мечникова.
"Двое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оперируют двоих. Потерпевшие поступили с огнестрельными ранениями ног, головы, живота", - подтвердили врачи больницы.
По области объявлен перехват скрывшихся с места происшествия остальных участников конфликта. Прохожие не пострадали.
Как пишет издание Инофрматор преступники с места происшествия скрылись. Один из автоматов стрелки выбросили дальше по проспекту Гагарина, недалеко от ТЦ "Нагорка".
Позже Национальная полиция опубликовала следующую информацию: "В Днепре полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, при которой погибли два человека. Еще четверо лиц - госпитализированы. На месте происшествия работают полицейские. В области введен оперативный план "Сирена". Никто из прохожих в результате стрельбы не пострадал.
Сегодня, 24 июля, около 20:00 в полицию поступила информация, что по пр. Гагарина, 92 в Шевченковском районе Днепра, слышны выстрелы и на асфальте лежит неподвижное тело мужчины.
Прибыв на место происшествия полицейские выяснили: около 19.50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия вызвали огнестрельные ранения пяти гражданам, находились на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.
В результате стрельбы на месте погиб один человек, пятеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С целью розыска и задержания злоумышленников по Днепропетровской области введен оперативный план «Сирена». На розыск и задержание злоумышленников задействованы все подразделения правоохранителей.
Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета в Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции. Решается вопрос относительно правовой квалификации события".
Фото www.informator.dp.ua
Фото - КП в Украине
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https://youtu.be/BIQV7KHy01g
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Есть факт применения и есть последствия...остальное не важно.
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Лапшу бы не вешали...
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