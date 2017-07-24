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 Общество
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Все про:взятка (4295) КГГА (1990) Киев (17689) торговля (839)

 Замначальника коммунального предприятия Киева вымогал 30 тыс. грн за размещение торговых точек. ФОТО

Заместитель начальника коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации (КГГА) задержан после получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, за определенное вознаграждение он "позволял" предпринимателям размещать временные сооружения торгового назначения на территории Соломенского района. Стоимость одной точки - 5 тыс. гривен.

За размещение 6 МАФов коммунальщик требовал 30 тыс. гривен. Он заявил предпринимателю, что для дальнейшей беспрепятственной деятельности тот должен ежемесячно платить "дань".

Правоохранители задержали чиновника возле Бессарабского рынка. Он получил от представителя предпринимателя 30 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Гоструда задержан в Виннице при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Замначальника коммунального предприятия Киева вымогал 30 тыс. грн за размещение торговых точек 01

(Фото со страницы Департамент захисту економіки Національної поліції України)
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Нюююю...СТО гривен залога с ентой суммы пойдьот???
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I. МИД Украины запустил второй этап проекта «Крым на карте мира», посвященный своевременному исправлению ошибок указания принадлежности Крыма в международных навигационных системах и прочих картах. Приполярным папуасам и им сочувствующим с удовольствием напоминаю: согласно резолюции ООН 68/262, Крым - неотъемлемая часть Украины. Не «Республика Крым», не «Крымская область» и не какая-нибудь еще ваша выдуманная под «Боярку» мифическая Нарния, а «Автономная республика Крым». И до тех пор, пока вы это продолжаете отрицать - пособствующие оккупантам крыСчане будут учиться существовать без воды и с перебоями электроэнергии, а прочая материковая часть Приполярной Папуасии - задыхаться под всемирными санкциями, знакомиться с достижениями безработицы и гарантированно подыхать в двух военных конфликтах. В скором времени к ним и третий, гражданский, добавится…
Суть проекта на Facebook-сайте МИД:

Всем обнаружившим случаи географического кретинизма - следующая рекомендация (цитата):
«1. Скріншот/фото некоректного зображення.
2. Інформація про навігаційний продукт (назва, мова використання, рік виготовлення, дата оновлення карт).
3. Компанія-виробник навігаційної карти (назва, країна, центральний офіс).
4. Технічний прилад, на якому використовується програмний продукт (назва, рік, виробник).
5. Додаткова інформація про продукт (наприклад, якщо йдеться про позначення АР Крим на навігаторі, який встановлено в автомобілі - марка, рік випуску авто)».
А это - ранее достигнутые результаты:
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/04/14/7064530/II. «Русская весна» и прочие пропагадёныши захлебываются пеной от анонсированного «Миротворцем» введения автоматической системы распознавания морды лица каждого российского террориста (и его пособников) по фотографии
Замначальника коммунального предприятия Киева вымогал 30 тыс. грн за размещение торговых точек - Цензор.НЕТ 9987
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С не меньшим удовольствием подобным леммингам хочу напомнить: технология распознавания лиц впервые разработана и запатентована именно в качестве украинского IT-продукта. Впоследствии же она была успешно продана корпорации Google
Замначальника коммунального предприятия Киева вымогал 30 тыс. грн за размещение торговых точек - Цензор.НЕТ 1550 На сегодняшний день таких успешно функционирующих технологий распознавания в Украине хватает
Замначальника коммунального предприятия Киева вымогал 30 тыс. грн за размещение торговых точек - Цензор.НЕТ 8969 Ничто не забыто, никто не забыт,
А ПутинТВ пусть и дальше п#дит…
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" За размещение 6 МАФов коммунальщик требовал 30 тыс. гривен. Он заявил предпринимателю, что для дальнейшей беспрепятственной деятельности тот должен ежемесячно платить "дань". "

Нормальный , украинский бизнес . Так всегда было .
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Власть! Разуй глаза! Весь Киев заставлен киосками "шавурмы"!!! Никакие санитарные нормы не разрешают производить (!) и продавать (!!) продукцию в почти полевых условиях - "с полу с жару", с продавцами сомнительной внешности, без санитарных книжек, с сырьем странного происхождения, при полном отсутствии воды, условий, санитарных норм.
Все станции метро, как и прежде - большая ярмарка "киев-товарный", все проходы заставлены коробками, товарами, грязными ящиками. В нашу часто приезжают гости и партнеры из-за границы - стыдно провезти в метро! Антисанитария, мусоро на улицах, у наших коллег глаза лезут на лоб! Из скромности вежливо молчат, но, думаю, дома расскажут о "европейской" столице и загадочной душе киевского мэра с заграничной пропиской. Может, оттого ему в Киеве хоть трава расти в переходах, ему будет одинаково?
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Цiкаво. а де вiн був взимку 2013 - 2014 рокiв? На Майданi чи бiля нього? Це я до того як це падло стало "Заместителем начальника коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации"?
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Подписываем петицию, которая имеет большое значение в информационной войне.
https://petition.president.gov.ua/petition/38690
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А теперь вопрос. Ну и чем отличается управленческая мафия Киева под управлением педалика от предыдущих? Единственное шо добавились новые рожи. И так куда ни глянь.Одни на мафах наживаются ,другие на янтаре,третьи на ато,четвертые на тарифах и сюбсидиях и тд. Ну и де пэрэмога майдана над темными силами прохфэссора и его воровского режима. Та нигде.
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Кажется, что в стране нет президента, или есть, но у него совершенно не болит душа за страну, народ, за будущее Украины. Неужели для президента, как и для нашей быдлоэлиты, Украина - лишь офис для бизнеса, а настоящая жизнь - в теплых странах с надежными банкам?
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗамначальника коммунального предприятия Киева вымогал 30 тыс. грн за размещение торговых точек. ФОТО
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