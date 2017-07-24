 Замначальника коммунального предприятия Киева вымогал 30 тыс. грн за размещение торговых точек. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, за определенное вознаграждение он "позволял" предпринимателям размещать временные сооружения торгового назначения на территории Соломенского района. Стоимость одной точки - 5 тыс. гривен.
За размещение 6 МАФов коммунальщик требовал 30 тыс. гривен. Он заявил предпринимателю, что для дальнейшей беспрепятственной деятельности тот должен ежемесячно платить "дань".
Правоохранители задержали чиновника возле Бессарабского рынка. Он получил от представителя предпринимателя 30 тыс. гривен.
(Фото со страницы Департамент захисту економіки Національної поліції України)
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Суть проекта на Facebook-сайте МИД:
Всем обнаружившим случаи географического кретинизма - следующая рекомендация (цитата):
«1. Скріншот/фото некоректного зображення.
2. Інформація про навігаційний продукт (назва, мова використання, рік виготовлення, дата оновлення карт).
3. Компанія-виробник навігаційної карти (назва, країна, центральний офіс).
4. Технічний прилад, на якому використовується програмний продукт (назва, рік, виробник).
5. Додаткова інформація про продукт (наприклад, якщо йдеться про позначення АР Крим на навігаторі, який встановлено в автомобілі - марка, рік випуску авто)».
А это - ранее достигнутые результаты:
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/04/14/7064530/II. «Русская весна» и прочие пропагадёныши захлебываются пеной от анонсированного «Миротворцем» введения автоматической системы распознавания морды лица каждого российского террориста (и его пособников) по фотографии
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На сегодняшний день таких успешно функционирующих технологий распознавания в Украине хватает
Ничто не забыто, никто не забыт,
А ПутинТВ пусть и дальше п#дит…
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Нормальный , украинский бизнес . Так всегда было .
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Все станции метро, как и прежде - большая ярмарка "киев-товарный", все проходы заставлены коробками, товарами, грязными ящиками. В нашу часто приезжают гости и партнеры из-за границы - стыдно провезти в метро! Антисанитария, мусоро на улицах, у наших коллег глаза лезут на лоб! Из скромности вежливо молчат, но, думаю, дома расскажут о "европейской" столице и загадочной душе киевского мэра с заграничной пропиской. Может, оттого ему в Киеве хоть трава расти в переходах, ему будет одинаково?
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https://petition.president.gov.ua/petition/38690
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