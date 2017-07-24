 Гражданин задержан на Волыни при попытке дать прокурору взятку в размере $5 тысяч, - Луценко. ФОТО

Луценко подчеркнул: "Следователями прокуратуры Волинськой области совместно с УЗЭ области и СБУ в Волынской области задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме 5000 долларов прокурору за подмену вещественных доказательств - изъятого в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг. Взяткодателя задержали".