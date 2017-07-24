 Гражданин задержан на Волыни при попытке дать прокурору взятку в размере $5 тысяч, - Луценко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко подчеркнул: "Следователями прокуратуры Волинськой области совместно с УЗЭ области и СБУ в Волынской области задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме 5000 долларов прокурору за подмену вещественных доказательств - изъятого в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг. Взяткодателя задержали".
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https://nagg.in.ua/news/1085263/Kitayskaya-armiya-obstrelyala-s-artillerii-territoriyu-Rossii
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