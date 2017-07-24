EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  749  16
Материалы по теме:
Все про:взятка (4295) Волынь (619) Луценко (7057) янтарь (602)

 Гражданин задержан на Волыни при попытке дать прокурору взятку в размере $5 тысяч, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что в Волынской области задержан гражданин, пытавшийся дать взятку прокурору.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "Следователями прокуратуры Волинськой области совместно с УЗЭ области и СБУ в Волынской области задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме 5000 долларов прокурору за подмену вещественных доказательств - изъятого в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг. Взяткодателя задержали".

Смотрите также: Подпольную мастерскую по обработке янтаря закрыли в Луцке. Изъято 80 килограммов камня. ВИДЕО

Гражданин задержан на Волыни при попытке дать прокурору взятку в размере $5 тысяч, - Луценко 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я очень взвешенный человек", - "Я вижу. Все взвешиваете - и янтарь, и бабки", - перепалка Розенблата и Луценко на регламентном комитете. ВИДЕО

Гражданин задержан на Волыни при попытке дать прокурору взятку в размере $5 тысяч, - Луценко 02

Также читайте: "Янтарное дело": За время спецоперации "агент НАБУ" вручила посредникам шесть взяток на сумму $311 тыс.




 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прокурор обиделся на такую сумму и накатав маляву???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот за эти 500 прокурор и обиделся, он же не лох какой-нибудь
 показать весь комментарий
Ответить
 
наглый гражданин, прокурор только разговор начинает с десятки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там годами сраные прокуроры,мусорня крышевали янтарный бизнес !И не надо тут петь что что- то поменялось .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы он взял , то его коллеги бы его и заложили...шоб цены не сбивал, падлюка..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ, не знаю фейк ли это *Китайская армия обстреляла с артиллерии территорию России*:
https://nagg.in.ua/news/1085263/Kitayskaya-armiya-obstrelyala-s-artillerii-territoriyu-Rossii
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да не уж то зеленые узкоглазые ( не буряты) человечики начали строить МАЛОКИТАЙ до Северного ледовитого океана !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дал а х не брали а пилят по черному застава хуле
 показать весь комментарий
Ответить
 
Югик загаботае бальшой авторитет национальный героем может будет а и ни
 показать весь комментарий
Ответить
 
Был бы я прокурором,нанял бы когось,дал бы ему 5 косарей,та сказал,щоб он пошёл в НАБУ,та сказав им,що я,вымагаю у него гроши.Ну НАБУ таке хоп,надо брать,тобто меня.Патруль,облава,судный день,а я такой взятку,хоп и не взял.Та на камеру,мол,глядите НАБУ,агентов подсылает к честному человеку
 показать весь комментарий
Ответить
 
А че, 5 штук баксов достойно прокурора? Какой то странный прокурор ,взятку не берет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Огласите фамилию героя Мужественно отказавшегося от карманных денег на сутки Ну может на пол суток Надо бы начать строительство пантеона Куда мы сих правендников будем складировать Штабелями
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин задержан на Волыни при попытке дать прокурору взятку в размере $5 тысяч, - Луценко. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти