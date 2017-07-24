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 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:история (1362) Киев (17686) флаг (773)

 27 лет назад над Киевом был поднят национальный сине-желтый флаг. ФОТО

27 лет назад 24 июля 1990 года впервые после 70 лет перерыва над столицей Украины был поднят национальный сине-желтый флаг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Историческая правда".

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Издание приводит воспоминания и. о. председателя Киевсовета Александра Мосиюка о поднятии сине-желтого флага над столицей.

"Реально Киевсовет себя проявил себя ярко, когда 24 июля подняли над Киевом сине-желтый флаг. Я считаю, что это действительно была революция. Почему это была революция? Это было действительно огромное событие в этом смысле... Во-первых, оно собрало огромное количество людей.

По этому поводу очень много недомолвок и много очень искаженной информации, очень много существует "детей лейтенанта Шмидта", которые говорят, что они флаг подняли. Может, уже человек 5 я знаю, которые говорят, что они, начиная с мэра Киева Александра Омельченко.

Потом еще там один-два председателя районных советов, я знаю, какие были в то время и говорят, что они флаг поднимали. Затем один, еще какой-то наследник Даниила Галицкого, книгу даже написал такую ​​о том, что он поднял флаг", - сказал он.

27 лет назад над Киевом был поднят национальный сине-желтый флаг 01

Мосиюк уверил, что 24 июля состоялась очень мощная акция, организованная именно Киевсоветом.

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"Я даже не могу сказать точно, кто именно в Киевсовете ее инициировал. Я знаю, кто активно над этим работал. У нас была такая комиссия, возглавляемая кореянкой Светланой Ли.

Это комиссия, которая занималась внедрением в жизнь закона о государственности украинского языка, такой закон был еще старым советским парламентом принят, но он, конечно, не выполнялся. Именно ее заместитель Саша Кулик написал первое решение, потом его совершенствовали. Дело в том, что процесс возрождения украинской национальной символики шел от западной границы, с Запада на Восток.

Первым поднимали флаги где-то в Стрые, затем Львов, Франковск, Житомир, некоторые области Западной Украины даже позже подняли, но наша центральная власть на это все еще так смотрела: там что-то где-то на периферии происходит, только не в Киеве, не дай Бог, чтобы в Киеве, в Киеве этого нет.

В Киеве за флаг могли еще и побить, арестовать на несколько суток. Когда люди пытались демонстрировать на митингах эти флаги, то вполне было распространено явление, когда применяли силу против этих людей. И 24 июля была Киевсоветом совершена смелая акция, которая была хорошо подготовленной, так как еще 20 июля Киевсовет принял за основу решение", - вспоминает тогдашний и. о. городского главы.

27 лет назад над Киевом был поднят национальный сине-желтый флаг 02

Первый сине-желтый флаг в Киеве освятил будущий патриарх, а тогда - архимандрит Украинской автокефальной православной церкви Владимир (Романюк) на территории Софийского собора.

По его словам, президиум взял на себя такую ​​смелость: "давайте мы проголосуем и узаконим в Киеве национальную символику - сине-желтый флаг, трезубец, и 20 числа мы сделали это за основу. В целом решение не прошло. Было очень много возражений".

27 лет назад над Киевом был поднят национальный сине-желтый флаг 03

Флаг торжественно несут по Крещатику мимо Дома профсоюзов.

"К сожалению, 24 июля, когда собралось заседание, оказалось, что кворума нет. Коммунисты просто сорвали его. Мы тогда с очень большой святостью относились к регламенту, никто регламент не нарушал. Мне кажется, потом эта традиция была где-то потеряна, потому что в какой-то период у нас вообще на этот регламент не считались, просто его растоптали и никто там особо не считался, были такие времена.

Мы тогда при том, что такая борьба была, то очень аккуратно регламенту относились. Возможно потому, что политицид был: если регламент игнорировать, то что остается тогда - бить лицо друг другу. Хоть что-то должно было сдерживать, и к регламенту относились, как говорят, с уважением.

24 июля собрались, готовили эту акцию, особенно большую организационную работу проводил "Рух". У нас была группа "Руха", хотя я формально, как председатель, не мог ни к одной группе принадлежать, я уже был один из руководителей Киевсовета. Но я, как говорится, из того источника вышел, поэтому, конечно, я с этими людьми общался и сотрудничал", - пояснил Мосиюк.

27 лет назад над Киевом был поднят национальный сине-желтый флаг 04

Впереди колонны шли люди в козачьей и стрелецкой униформе.

Именно благодаря той акции Киевсовета и был поднят сине-желтый флаг над Киевом.

27 лет назад над Киевом был поднят национальный сине-желтый флаг 05

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Героям слава!!! Европа все ближе, жизнь все лучше, а рашка все дальше!!!
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И начался взрыв ватных пуканов.... Всё течёт, всё меняется,,-- а вот ватные пуканы смердят до сих пор....
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Всё только начинается, мои дорогие хунтаны!
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Століття неволі не змогли знищити в нас жагу до волі,до створення власної держави,ми не забули,не зрадили...
Україна була,є і буде!
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да,теперь за этот флаг "братья словяне" убивают Украинцев,вот такая вот исторический поворот
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27 лет назад у нас был шанс избежать всего того, что имеем сейчас - клановость политиков, олигархии, всепоглощающей коррупции и пророссийской власти и парламентов. Всего этого можно было бы избежать.
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не думаю, что 27 лет назад мі легко могли бі сказать параше досвидось и вступить, скажем, в НАТО. Не забівайте, что к власти пришли коммунистические работники
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Было такое. Самоопределение и жажда стать как все. Увы. То, что было? Осталось. А остальное? Пока очень и не совсем как. Не жаль потерянных сил, жаль потерянное время. Ну а так? Как захотят сами. Украинцы.
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возможно пришло время переходить на более лёгкие наркотики.
а по теме-СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!
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І поки буде синьо-жовтий - доти буде так як є - Вальцмани з кацапами будуть верховодити поки прапор не буде змінено на жовто-блакитний.
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Мені подобається ,що все більше Українців повертаються до розуміння що наш прапор -ЖовтоБлакитний і, доречі під таким стягом Україна отримує все більше перемог
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Двадцать семь лет назад Украина стала на европейский путь развития. И с каждым годом люди в Украине становятся все более свободными, а жизнь все более зажиточной.
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и сегодня в украине властвуют и грабят рожи с маленькими свинячими глазками, жирными жопами и загривками и все как один с фамилиями-розенблат, рабинович, гройсман , вальцман и целая свора остальной сволочи- ПОБЕДА
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Это не чего что в Украине у власти все 26 лет подонки - нэньколюбы которые грабят,обворовывают,отжимают имущество прикрываясь конституцией, под тризубом и прапором .Все равно все должны этим гордится !
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины27 лет назад над Киевом был поднят национальный сине-желтый флаг. ФОТО
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