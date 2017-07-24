 27 лет назад над Киевом был поднят национальный сине-желтый флаг. ФОТО

Издание приводит воспоминания и . о. председателя Киевсовета Александра Мосиюка о поднятии сине - желтого флага над столицей.





"Реально Киевсовет себя проявил себя ярко, когда 24 июля подняли над Киевом сине-желтый флаг. Я считаю, что это действительно была революция. Почему это была революция? Это было действительно огромное событие в этом смысле... Во-первых, оно собрало огромное количество людей.



По этому поводу очень много недомолвок и много очень искаженной информации, очень много существует "детей лейтенанта Шмидта", которые говорят, что они флаг подняли. Может, уже человек 5 я знаю, которые говорят, что они, начиная с мэра Киева Александра Омельченко.



Потом еще там один-два председателя районных советов, я знаю, какие были в то время и говорят, что они флаг поднимали. Затем один, еще какой-то наследник Даниила Галицкого, книгу даже написал такую ​​о том, что он поднял флаг", - сказал он.







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Мосиюк уверил, что 24 июля состоялась очень мощная акция, организованная именно Киевсоветом.

"Я даже не могу сказать точно, кто именно в Киевсовете ее инициировал. Я знаю, кто активно над этим работал. У нас была такая комиссия, возглавляемая кореянкой Светланой Ли.



Это комиссия, которая занималась внедрением в жизнь закона о государственности украинского языка, такой закон был еще старым советским парламентом принят, но он, конечно, не выполнялся. Именно ее заместитель Саша Кулик написал первое решение, потом его совершенствовали. Дело в том, что процесс возрождения украинской национальной символики шел от западной границы, с Запада на Восток.



Первым поднимали флаги где-то в Стрые, затем Львов, Франковск, Житомир, некоторые области Западной Украины даже позже подняли, но наша центральная власть на это все еще так смотрела: там что-то где-то на периферии происходит, только не в Киеве, не дай Бог, чтобы в Киеве, в Киеве этого нет.



В Киеве за флаг могли еще и побить, арестовать на несколько суток. Когда люди пытались демонстрировать на митингах эти флаги, то вполне было распространено явление, когда применяли силу против этих людей. И 24 июля была Киевсоветом совершена смелая акция, которая была хорошо подготовленной, так как еще 20 июля Киевсовет принял за основу решение", - вспоминает тогдашний и. о. городского главы.



Первый сине-желтый флаг в Киеве освятил будущий патриарх , а тогда - архимандрит Украинской автокефальной православной церкви Владимир (Романюк ) на территории Софийского собора.



По его словам, президиум взял на себя такую ​​смелость: "давайте мы проголосуем и узаконим в Киеве национальную символику - сине-желтый флаг, трезубец, и 20 числа мы сделали это за основу. В целом решение не прошло. Было очень много возражений".



Флаг торжественно несут по Крещатику мимо Дома профсоюзов.



"К сожалению, 24 июля, когда собралось заседание, оказалось, что кворума нет. Коммунисты просто сорвали его. Мы тогда с очень большой святостью относились к регламенту, никто регламент не нарушал. Мне кажется, потом эта традиция была где-то потеряна, потому что в какой-то период у нас вообще на этот регламент не считались, просто его растоптали и никто там особо не считался, были такие времена.



Мы тогда при том, что такая борьба была, то очень аккуратно регламенту относились. Возможно потому, что политицид был: если регламент игнорировать, то что остается тогда - бить лицо друг другу. Хоть что-то должно было сдерживать, и к регламенту относились, как говорят, с уважением.



24 июля собрались, готовили эту акцию, особенно большую организационную работу проводил "Рух". У нас была группа "Руха", хотя я формально, как председатель, не мог ни к одной группе принадлежать, я уже был один из руководителей Киевсовета. Но я, как говорится, из того источника вышел, поэтому, конечно, я с этими людьми общался и сотрудничал", - пояснил Мосиюк.

