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 Политика Украины
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 Российские наемники начали применять новую систему залпового огня на Донбассе, - украинская сторона СЦКК. ФОТО

Украинской стороной СЦКК (Совместного центра контроля и координации) получены данные о начале использования боевиками НЗФ ОРДО мобильных четырехствольные реактивных систем залпового огня, разработанных в 2015 году, так называемым, "Республиканский центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Так установлено, что один из таких изделий было использовано боевиками во время обстрела населенного пункта и позиций Вооруженных Сил Украины в районе Красногоровки 20 июля 2017.

Учитывая результаты его боевого применения, вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет довольно часто применяться НЗФ ОРДО при обстрелах населенных пунктов и позиций сил АТО, несмотря на то, что использование реактивных системы залпового огня категорически запрещено минского соглашениями.

Украинская сторона СЦКК передала СММ ОБСЕ имеющиеся фото и видеоматериалы по этому изделию и надеется, что это поможет наблюдателям Миссии лучше идентифицировать неизвестные им типы вооружения на территории ОРДО и ОРЛО.

Использование этого вооружения со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствует о грубых нарушениях минских договоренностей, откровенное нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения".

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Российские наемники начали применять новую систему залпового огня на Донбассе, - украинская сторона СЦКК 01


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"Республиканский центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ДНР"
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эти даже на блок-постах не стояли... зарабатывают себе украинскую пенсию
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А что эта за пробка от пива спереди? Может эта система залупового огня еще и бутылки умеет открывать? Четыре трубы - это же мощный залп! Автор Андрей Викторович 1976 года рождения?
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в старобешенном штампуют. колёса явно с надмогильного трахтура пашки ангелиной скопировали ))
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сами сделали, написано же чья разработка, долго что ли 4 трубы сварить ?
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"Украинская сторона СЦКК передала... и надеется"____________________фу бля, опять пэдро в юбку маме меркель плакать будет...
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я розумію Пана, але погодьтеся, "як у гівна у гівні" не робить різниці.
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Хня.... Мы забросаем их миллиардом килограмм конфет.....
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одна школа и у тех и у других!
Хамас Россия считает партнером!
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Это они(ДНРы) сварили из порезаных механизмов шахт и предприятий,- ума много не требуется. "Изобретатели" ллля, "конструкторы" недоделанные. Для того, чтоб запустить снаряд "катюши", "града", "урагана" и прочего нужны только направляющие (труба, рельса и т.д) , а вот кто разработал, изготавливает и поставляет реактивные снаряды в зону конфликта и почему они не взрываются по пути,- вопрос к МЗС и ГУВР Украины.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссийские наемники начали применять новую систему залпового огня на Донбассе, - украинская сторона СЦКК. ФОТО
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