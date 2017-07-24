 Российские наемники начали применять новую систему залпового огня на Донбассе, - украинская сторона СЦКК. ФОТО

В сообщении отмечается: "Так установлено, что один из таких изделий было использовано боевиками во время обстрела населенного пункта и позиций Вооруженных Сил Украины в районе Красногоровки 20 июля 2017.
Учитывая результаты его боевого применения, вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет довольно часто применяться НЗФ ОРДО при обстрелах населенных пунктов и позиций сил АТО, несмотря на то, что использование реактивных системы залпового огня категорически запрещено минского соглашениями.
Украинская сторона СЦКК передала СММ ОБСЕ имеющиеся фото и видеоматериалы по этому изделию и надеется, что это поможет наблюдателям Миссии лучше идентифицировать неизвестные им типы вооружения на территории ОРДО и ОРЛО.
Использование этого вооружения со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствует о грубых нарушениях минских договоренностей, откровенное нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения".
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эти даже на блок-постах не стояли... зарабатывают себе украинскую пенсию
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https://apostrophe.ua/news/politics/regional-policy/2017-07-01/v-seti-podnyali-na-smeh-sozdannyj-u-zaharchenko-pistolet-oplot-opublikovany-foto-i-video/100350
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Хамас Россия считает партнером!
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