 Распространитель сепаратистских листовок задержан на Харьковщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, уроженец Донецкой области расклеивал в общественных местах города и района листовки с призывами к отделению юго-восточных регионов от Украины, созданию "Новороссии" и присоединению ее к России. За работу злоумышленник получал деньги.
Агитки передавали курьеры через тайник, обустроенный в заброшенном здании возле районного центра. По информации спецслужбы, деятельность агитатора контролировали кураторы с территории РФ, которые координировали его работу через мобильную связь.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
(Фото СБУ)
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Мыж не звери...
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Может это не понравиться детям и школьникам, но некоторые западные страны так живут и в них царит спокойствие и мир, и достаток, и сволочи не расписывают стены аэро красками
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Загнали мы как то машину( с украинскими номерами ) в Братиславе на тратуар и пошли по делам. На тратуаре стояли и словацкие машины . Возвращаемся , а нашу машину грузит эвакуатор. Ну мы ее забрали и извинились. Больше на тратуар в неположенном месте не ставим. Но нам потом рассказали, что словацкие бабки практикуют звонки в полицию про беспорядки - их так приучили в австро-венгерский империи. И нас теперь приучили.
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