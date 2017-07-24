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Все про:листовки (107) СБУ (14634) сепаратизм (12796) Харьковщина (1267)

 Распространитель сепаратистских листовок задержан на Харьковщине. ФОТО

В Купянске (Харьковская область) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, который распространял сепаратистские листовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, уроженец Донецкой области расклеивал в общественных местах города и района листовки с призывами к отделению юго-восточных регионов от Украины, созданию "Новороссии" и присоединению ее к России. За работу злоумышленник получал деньги.

Агитки передавали курьеры через тайник, обустроенный в заброшенном здании возле районного центра. По информации спецслужбы, деятельность агитатора контролировали кураторы с территории РФ, которые координировали его работу через мобильную связь.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Распространитель сепаратистских листовок задержан на Харьковщине 01

(Фото СБУ)
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сволочь кровавая.... желаю ему и таким как он, такой же судьбы.....
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На нари сепарську потвору, в уранові копальні !!!)))
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предатель есть предатель и нечего с ним рассусоливать наказать как измена
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ахааа щас.. мы що. самые дурные из Украинцев?
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Почему морда размазана? Соседи должны знать куда плюнуть!
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НУ - мы же хоть и хунта, - но не звери какие..Бить его - умеренно.. Пожалеть его,, - НАКОРМИТЬ этими-же листовками -- всего делов...А заворот кишок - во-первых --- лечится,, а во-вторых -- запомнится....
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А почему не видно лица этого, светлой души, человека? Может быть нашлись бы благодарные братья и сестры, которые бы воздали бы ему по заслугам?
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та это всё может быть выдумки, надо же работать сбушникам, военным и так далее и показывать , что они работают и получают от этого деньги. Вот и взрываются машины постоянно в разных городах для запугивания и без жертв или просто на улице взрывы какие-то, та же методика что и у Путина))) 100%
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Может быть и есть в этом что то, но свинособачей-кацапсячей сволоты еще дохрена ходит по нашей земле...
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ну не может он жить когда в Купянске не стреляют
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Считаю, что надо делать как в некоторых западных странах - платить за инфу ( за стукачество). Вот знает КТОТО про сепаратиста и тут же сообщает об этом в кол -центр и номер банковскрй карточки . А ему отправляют 1000 гривен.
Может это не понравиться детям и школьникам, но некоторые западные страны так живут и в них царит спокойствие и мир, и достаток, и сволочи не расписывают стены аэро красками
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"Стукачество" есть только там, где страной правит банда уголовников, а детям вместо колыбельной ставят "залатые купала". В развитых странах это называется активной громадянской позицией.
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Разные люди по разному это понимают - суть одна : не безразличное отношение к окружающей среде. Тут не умничать надо , а готовить общество жить по швейцарски.
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Вспомнился старый анекдот про Чапая и Петьку когда он сел играть в карты с англичанами. Дословно не помню, но когда карты сдали и во время игры в слух начали озвучивать количество очков. А Петька и говорит, а почему вы карты не переворачиваете? Ему говорят, что настоящие джентельмены доверяют на слово. Ну тут Петька говорит мне карта и попёрла...
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глубокое тебе мерси от всех приподъездных бабок
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😀😀😀😀
Загнали мы как то машину( с украинскими номерами ) в Братиславе на тратуар и пошли по делам. На тратуаре стояли и словацкие машины . Возвращаемся , а нашу машину грузит эвакуатор. Ну мы ее забрали и извинились. Больше на тратуар в неположенном месте не ставим. Но нам потом рассказали, что словацкие бабки практикуют звонки в полицию про беспорядки - их так приучили в австро-венгерский империи. И нас теперь приучили.
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А должно было быть так "Распространитель сепаратистских листовок пропал безвести(издох, самоубился, присел на бутылку) на Харьковщине.
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никто не мешает тебе осуществить свои фантазии
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Сказал представитель фантазий приподъездных бабок
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Оно ещё и смеет обращаться к людям: "Братья и сёстры..." Сатана ему брат!
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Зробити з яєць омлет і відправити за порєбрік!
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Ти ба яка сука ? За порєбрік Нах у Кіровскую область в дярьовню Засцанку.
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Цензор.НЕТФотоОбществоРаспространитель сепаратистских листовок задержан на Харьковщине. ФОТО
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