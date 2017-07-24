 Водители не поделили дорогу в центре Днепра и начали разборки со стрельбой, - полиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Отдела коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
"23 июля в полдень в Новокодацкое отделение полиции позвонил мужчина и сообщил, что неизвестный выстрелил ему в ногу. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и установили, что двое мужчин, не поделив дорогу в центре города, продолжили выяснять отношения уже на Набережной Заводской", - сообщают правоохранители.
Как рассказал пострадавший, во время ссоры ему показалось, будто другой мужчина хочет его ударить, поэтому он достал из кармана газовый баллончик и брызнул им в лицо обидчику. В свою очередь второй водитель достал травматический пистолет и выстрелил в ногу молодому человеку, а после этого сел в свое авто и уехал с места происшествия.
Раненный в ногу мужчина был доставлен в больницу, у него диагностировали слепое ранение верхней трети бедра правой ноги. Вскоре полицейские задержали 32-летнего злоумышленника. По их словам, мужчина подтвердил хронологию событий и признает свою вину в необдуманных действиях.
С места происшествия и автомобиля нарушителя полицейские изъяли травматический пистолет с шестью патронами, разрешение на приобретение и хранение оружия, две стреляные гильзы с остатками резины. Также был изъят газовый баллончик заявителя.
По данному факту следственным отделением Новокодацкого отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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