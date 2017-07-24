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 Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник "Тахион" на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Подтверждено участие кадровых российских военных в обеспечении разведки и управлении беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российского производства на оккупированной территории Украины в интересах оккупационных сил РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm, по результатам расследования опознаны солдаты ВС РФ, потерявшие БПЛА "Тахион" на Донбассе.

"Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжают серию публикаций, в которых анализируют информацию с рабочего компьютера начальника разведки так называемого 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ на оккупированной территории Луганской области. Напомним, что материалы для анализа получены в результате успешной операции по внедрению хактивистами UCA ( FalconsFlame, Trinity, Ruh8, КиберХунта ) специфического программного обеспечения на рабочий компьютер "начальника разведки". C первой частью анализа вы можете ознакомиться по ссылке. В ней раскрыты подробности использования российским командованием БПЛА "Орлан" в боевых действиях на Донбассе. Во второй части речь шла о применении БПЛА "Форпост". В третьей части, на основании одного из донесений, раскрыто место падения БПЛА "Тахион" 138-й ОМСБр ВС РФ с бортовым номером 141169. Четвертая часть посвящена анализу докладной записки о командире незаконного вооруженного формирования под названием ОБрОН "Одесса". В пятой части мы раскрыли информацию об использовании российских переносных станций наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" (1Л120) подразделениями оккупационных войск на Донбассе. Данная публикация посвящена идентификации российских военнослужащих, операторов БПЛА "Тахион" с бортовым номером 141169. Они потеряли борт в декабре 2014 года в Луганской области юго-западнее от населенного пункта Муратове Луганской области, координаты места потери сигнала 48°47'21.8″N 38°41'11.2″E Подробнее читайте здесь

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе, - InformNapalm 01


Российские военнослужащие были идентифицированы в социальных сетях благодаря указанию личных данных расчета комплекса БПЛА в документе под названием "АКТ предварительного расследования авиационного инцидента (происшествия) беспилотного летательного аппарата ТАХИОН заводской № 141169, происшедшего в в/ч 77077 " 14" декабря 2014 г., ч.11.30 мин. (мск)". Документ подготовил начальник разведки так называемого 2-ого армейского корпуса российских оккупационных войск и передал на утверждение генерал-майору Игнатову. Под псевдонимом Сергей Игнатов, с позывным "Тамбов", скрывался начальник штаба 58-ой армии южного военного округа ВС РФ Кузовлев Сергей Юрьевич, выполнявший в то время задачи командующего 2-ого оккупационного корпуса", - говорится в расследовании.

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе, - InformNapalm 02Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе, - InformNapalm 03

1) Старший оператор расчета комплекса "Тахион" 138-ой ОМСБр ВС РФ (в\ч 02511).

Рядовой Лаптев Денис Александрович, дата рождения 29.01.1993 года, личный номер Э-90253 (профиль, друзья, фотоальбом). В фотоальбоме Лаптева волонтеры нашли групповую фотографию, сделанную предположительно в Луганске.


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2) Оператор расчета комплекса "Тахион" 138-ой ОМСБр ВС РФ (в\ч 02511),

Ефрейтор Ангалев Артём Иванович (профиль 1, профиль 2, упоминание в сети), дата рождения 07.05.1994, личный номер СУ-052822.

Опознан на групповой фотографии из фотоальбома Лаптева.

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе, - InformNapalm 07


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В ходе общения через социальные сети с Ангалевым, хактивистам удалось получить доступ к одному из его почтовых ящиков. В нем обнаружился расчетный лист денежного пособия МО РФ за декабрь 2014 года. Данная информация указывает на то, что Ангалев, находился на оккупированной территории Луганской области, будучи кадровым российским военнослужащим.

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе, - InformNapalm 08


После потери борта 141169 расчет Лаптева-Ангалева стал использовать БПЛА с номером 141168. Однако с ним тоже случались инциденты. 8 декабря 2014 он получил попадание пулей калибра 5.45 мм. А 16 декабря, при запуске, не смог набрать нужную высоту и зацепился за ветку, что привело к поломке двух консолей самолета. Ниже представлены снимки повреждений, а так же некоторые кадры с фото и видеокамер из отчетов по разведывательным вылетам в период декабря 2014 года.

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе, - InformNapalm 09


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"Как указано выше, хактивистам из UCA удалось пообщаться в соц. сетях с Ангалевым и Лаптевым. В ходе бесед была подтверждена аутентичность документов с компьютера начальника разведки, корректность идентификации профилей российских военнослужащих в соц. сетях, а так же получен доступ к почтовому ящику Ангалева", - заключают авторы материала.

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" Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник "Тахион" на Донбассе "

А зачем все это ? Их шо , хтось буде судить ?
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Американцы страшные бюрократы, они обожают такие бумажки.
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ага,уже стільки цвяхів,що вже бити нема куди...а толк який з цього???
Заочно Луценко арештує?Ці бездарі тут неможуть щось довести до завершення.А Ви про Путіна.
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я не говорю,що нічого не робити,я говорю,що бездарі при владі нічого з цього не зроблять.А ті хто знаходить докази,збирає інформацію - МОЛОДЦІ з величезних літер!!!
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немцу, французу и русскому дали по два стальных шарика и посадили в одиночные камеры. мол, попробуйте удивить. два стальных шарика - что тут сделаешь? через сутки выпускают немца - он жонглирует - и вправо, и влево.. выпустили француза - тот тоже жанглирует - и перед собой, и за спиной, и через голову, и через ногу.. позвали русского - ну, чем ты удивишь? а он один шарик сломал, а другой потерял.
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Братский народ, говорите? И вся страна в один голос - ужеи 4-й год -"наших войск на Донбассе нет!" Где еще в мире есть такой подлый, лживый, двуличный народец?
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Все таки они рабы там все, звонит какое то мурло из мгб дыныры, а это все ему болтает, наши бы послали сразу.
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на бутылку заслуженных духовных уркаганов!!!!
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две ошибки-"при палете" и "рядовой лаптеву" а так все правильно-ВСУ для них "противник"
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так уже этот лаптев склеил лапти где то в болотах мордовии. он уже давно в вечной мерзлоте залег, навсегда.
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Авыдакажите де даказательства бендерыхахляцкие. Путиннашнасеводнярулевой дозавтра пака мыегопадекатеринбургом в яме незароем как Никалаявторого бля вяликайрассией. А вы хахлынашимладшие братья сукаблянах гаварю вам из Пензыблянах..
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажИдентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник "Тахион" на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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