EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Фоторепортаж
  890  1
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6698) беспилотник (571) оккупация (7163)

 Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник "Тахион" на Донбассе. ФОТОрепортаж

Подтверждено участие кадровых российских военных в обеспечении разведки и управлении беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российского производства на оккупированной территории Украины в интересах оккупационных сил РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm, по результатам расследования опознаны солдаты ВС РФ, потерявшие БПЛА "Тахион" на Донбассе.

"Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжают серию публикаций, в которых анализируют информацию с рабочего компьютера начальника разведки так называемого 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ на оккупированной территории Луганской области. Напомним, что материалы для анализа получены в результате успешной операции по внедрению хактивистами UCA ( FalconsFlame, Trinity, Ruh8, КиберХунта ) специфического программного обеспечения на рабочий компьютер "начальника разведки". C первой частью анализа вы можете ознакомиться по ссылке. В ней раскрыты подробности использования российским командованием БПЛА "Орлан" в боевых действиях на Донбассе. Во второй части речь шла о применении БПЛА "Форпост". В третьей части, на основании одного из донесений, раскрыто место падения БПЛА "Тахион" 138-й ОМСБр ВС РФ с бортовым номером 141169. Четвертая часть посвящена анализу докладной записки о командире незаконного вооруженного формирования под названием ОБрОН "Одесса". В пятой части мы раскрыли информацию об использовании российских переносных станций наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" (1Л120) подразделениями оккупационных войск на Донбассе. Данная публикация посвящена идентификации российских военнослужащих, операторов БПЛА "Тахион" с бортовым номером 141169. Они потеряли борт в декабре 2014 года в Луганской области юго-западнее от населенного пункта Муратове Луганской области, координаты места потери сигнала 48°47'21.8″N 38°41'11.2″E Подробнее читайте здесь

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 01


Российские военнослужащие были идентифицированы в социальных сетях благодаря указанию личных данных расчета комплекса БПЛА в документе под названием "АКТ предварительного расследования авиационного инцидента (происшествия) беспилотного летательного аппарата ТАХИОН заводской № 141169, происшедшего в в/ч 77077 " 14" декабря 2014 г., ч.11.30 мин. (мск)". Документ подготовил начальник разведки так называемого 2-ого армейского корпуса российских оккупационных войск и передал на утверждение генерал-майору Игнатову. Под псевдонимом Сергей Игнатов, с позывным "Тамбов", скрывался начальник штаба 58-ой армии южного военного округа ВС РФ Кузовлев Сергей Юрьевич, выполнявший в то время задачи командующего 2-ого оккупационного корпуса", - говорится в расследовании.

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 02Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 03

1) Старший оператор расчета комплекса "Тахион" 138-ой ОМСБр ВС РФ (в\ч 02511).

Рядовой Лаптев Денис Александрович, дата рождения 29.01.1993 года, личный номер Э-90253 (профиль, друзья, фотоальбом). В фотоальбоме Лаптева волонтеры нашли групповую фотографию, сделанную предположительно в Луганске.


Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 04Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 05Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 06

2) Оператор расчета комплекса "Тахион" 138-ой ОМСБр ВС РФ (в\ч 02511),

Ефрейтор Ангалев Артём Иванович (профиль 1, профиль 2, упоминание в сети), дата рождения 07.05.1994, личный номер СУ-052822.

Опознан на групповой фотографии из фотоальбома Лаптева.

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 07


Смотрите также: "Приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня", - перехват разговора российских террористов на Донбассе. АУДИО

В ходе общения через социальные сети с Ангалевым, хактивистам удалось получить доступ к одному из его почтовых ящиков. В нем обнаружился расчетный лист денежного пособия МО РФ за декабрь 2014 года. Данная информация указывает на то, что Ангалев, находился на оккупированной территории Луганской области, будучи кадровым российским военнослужащим.

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 08


После потери борта 141169 расчет Лаптева-Ангалева стал использовать БПЛА с номером 141168. Однако с ним тоже случались инциденты. 8 декабря 2014 он получил попадание пулей калибра 5.45 мм. А 16 декабря, при запуске, не смог набрать нужную высоту и зацепился за ветку, что привело к поломке двух консолей самолета. Ниже представлены снимки повреждений, а так же некоторые кадры с фото и видеокамер из отчетов по разведывательным вылетам в период декабря 2014 года.

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 09


Читайте также: Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, - Генштаб ВС

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 10Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 11Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 12Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 13Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 14Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 15Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 16Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 17Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 18Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 19


"Как указано выше, хактивистам из UCA удалось пообщаться в соц. сетях с Ангалевым и Лаптевым. В ходе бесед была подтверждена аутентичность документов с компьютера начальника разведки, корректность идентификации профилей российских военнослужащих в соц. сетях, а так же получен доступ к почтовому ящику Ангалева", - заключают авторы материала.

Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 20Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 21Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 22Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 23Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 24Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник Тахион на Донбассе 25

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
" Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник "Тахион" на Донбассе "

А зачем все это ? Их шо , хтось буде судить ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажИдентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник "Тахион" на Донбассе. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти