 Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник "Тахион" на Донбассе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm, по результатам расследования опознаны солдаты ВС РФ, потерявшие БПЛА "Тахион" на Донбассе.
"Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжают серию публикаций, в которых анализируют информацию с рабочего компьютера начальника разведки так называемого 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ на оккупированной территории Луганской области. Напомним, что материалы для анализа получены в результате успешной операции по внедрению хактивистами UCA ( FalconsFlame, Trinity, Ruh8, КиберХунта ) специфического программного обеспечения на рабочий компьютер "начальника разведки". C первой частью анализа вы можете ознакомиться по ссылке. В ней раскрыты подробности использования российским командованием БПЛА "Орлан" в боевых действиях на Донбассе. Во второй части речь шла о применении БПЛА "Форпост". В третьей части, на основании одного из донесений, раскрыто место падения БПЛА "Тахион" 138-й ОМСБр ВС РФ с бортовым номером 141169. Четвертая часть посвящена анализу докладной записки о командире незаконного вооруженного формирования под названием ОБрОН "Одесса". В пятой части мы раскрыли информацию об использовании российских переносных станций наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" (1Л120) подразделениями оккупационных войск на Донбассе. Данная публикация посвящена идентификации российских военнослужащих, операторов БПЛА "Тахион" с бортовым номером 141169. Они потеряли борт в декабре 2014 года в Луганской области юго-западнее от населенного пункта Муратове Луганской области, координаты места потери сигнала 48°47'21.8″N 38°41'11.2″E Подробнее читайте здесь
Российские военнослужащие были идентифицированы в социальных сетях благодаря указанию личных данных расчета комплекса БПЛА в документе под названием "АКТ предварительного расследования авиационного инцидента (происшествия) беспилотного летательного аппарата ТАХИОН заводской № 141169, происшедшего в в/ч 77077 " 14" декабря 2014 г., ч.11.30 мин. (мск)". Документ подготовил начальник разведки так называемого 2-ого армейского корпуса российских оккупационных войск и передал на утверждение генерал-майору Игнатову. Под псевдонимом Сергей Игнатов, с позывным "Тамбов", скрывался начальник штаба 58-ой армии южного военного округа ВС РФ Кузовлев Сергей Юрьевич, выполнявший в то время задачи командующего 2-ого оккупационного корпуса", - говорится в расследовании.
1) Старший оператор расчета комплекса "Тахион" 138-ой ОМСБр ВС РФ (в\ч 02511).
Рядовой Лаптев Денис Александрович, дата рождения 29.01.1993 года, личный номер Э-90253 (профиль, друзья, фотоальбом). В фотоальбоме Лаптева волонтеры нашли групповую фотографию, сделанную предположительно в Луганске.
2) Оператор расчета комплекса "Тахион" 138-ой ОМСБр ВС РФ (в\ч 02511),
Ефрейтор Ангалев Артём Иванович (профиль 1, профиль 2, упоминание в сети), дата рождения 07.05.1994, личный номер СУ-052822.
Опознан на групповой фотографии из фотоальбома Лаптева.
В ходе общения через социальные сети с Ангалевым, хактивистам удалось получить доступ к одному из его почтовых ящиков. В нем обнаружился расчетный лист денежного пособия МО РФ за декабрь 2014 года. Данная информация указывает на то, что Ангалев, находился на оккупированной территории Луганской области, будучи кадровым российским военнослужащим.
После потери борта 141169 расчет Лаптева-Ангалева стал использовать БПЛА с номером 141168. Однако с ним тоже случались инциденты. 8 декабря 2014 он получил попадание пулей калибра 5.45 мм. А 16 декабря, при запуске, не смог набрать нужную высоту и зацепился за ветку, что привело к поломке двух консолей самолета. Ниже представлены снимки повреждений, а так же некоторые кадры с фото и видеокамер из отчетов по разведывательным вылетам в период декабря 2014 года.
"Как указано выше, хактивистам из UCA удалось пообщаться в соц. сетях с Ангалевым и Лаптевым. В ходе бесед была подтверждена аутентичность документов с компьютера начальника разведки, корректность идентификации профилей российских военнослужащих в соц. сетях, а так же получен доступ к почтовому ящику Ангалева", - заключают авторы материала.
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А зачем все это ? Их шо , хтось буде судить ?
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