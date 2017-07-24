 Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник "Тахион" на Донбассе. ФОТОрепортаж

Российские военнослужащие были идентифицированы в социальных сетях благодаря указанию личных данных расчета комплекса БПЛА в документе под названием "АКТ предварительного расследования авиационного инцидента (происшествия) беспилотного летательного аппарата ТАХИОН заводской № 141169, происшедшего в в/ч 77077 " 14" декабря 2014 г., ч.11.30 мин. (мск)". Документ подготовил начальник разведки так называемого 2-ого армейского корпуса российских оккупационных войск и передал на утверждение генерал-майору Игнатову. Под псевдонимом Сергей Игнатов, с позывным "Тамбов", скрывался начальник штаба 58-ой армии южного военного округа ВС РФ Кузовлев Сергей Юрьевич , выполнявший в то время задачи командующего 2-ого оккупационного корпуса", - говорится в расследовании.1) Старший оператор расчета комплекса "Тахион" 138-ой ОМСБр ВС РФ (в\ч 02511).Рядовой Лаптев Денис Александрович, дата рождения 29.01.1993 года, личный номер Э-90253 ( профиль фотоальбом ). В фотоальбоме Лаптева волонтеры нашли групповую фотографию, сделанную предположительно в Луганске.2) Оператор расчета комплекса "Тахион" 138-ой ОМСБр ВС РФ (в\ч 02511),Ефрейтор Ангалев Артём Иванович ( профиль 1 упоминание в сети ), дата рождения 07.05.1994, личный номер СУ-052822.Опознан на групповой фотографии из фотоальбома Лаптева.

В ходе общения через социальные сети с Ангалевым, хактивистам удалось получить доступ к одному из его почтовых ящиков. В нем обнаружился расчетный лист денежного пособия МО РФ за декабрь 2014 года. Данная информация указывает на то, что Ангалев, находился на оккупированной территории Луганской области, будучи кадровым российским военнослужащим.

После потери борта 141169 расчет Лаптева-Ангалева стал использовать БПЛА с номером 141168. Однако с ним тоже случались инциденты. 8 декабря 2014 он получил попадание пулей калибра 5.45 мм. А 16 декабря, при запуске, не смог набрать нужную высоту и зацепился за ветку, что привело к поломке двух консолей самолета. Ниже представлены снимки повреждений, а так же некоторые кадры с фото и видеокамер из отчетов по разведывательным вылетам в период декабря 2014 года.

"Как указано выше, хактивистам из UCA удалось пообщаться в соц. сетях с Ангалевым и Лаптевым. В ходе бесед была подтверждена аутентичность документов с компьютера начальника разведки, корректность идентификации профилей российских военнослужащих в соц. сетях, а так же получен доступ к почтовому ящику Ангалева", - заключают авторы материала.