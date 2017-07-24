 В Винницкой области в результате взрыва погиб участник АТО, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.
В сообщении отмечается: "Около 11.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в ее доме произошел взрыв, в результате которого погиб ее сожитель.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и службы быстрого реагирования.
В то время, когда женщина находилась на кухне, в комнате раздался взрыв.
48-летний погибший год прослужил в зоне АТО. После демобилизации жил с матерью и гражданской женой. Были в доме взрывоопасные предметы, женщины не знают.
Изъятые с места происшествия металлические обломки направлены на экспертизу.
Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвалась граната РГД-5.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождения взрывоопасного предмета. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной отметкой "несчастный случай").
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