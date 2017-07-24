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Все про:взрыв (4213) Винницкая область (441) Нацполиция (8130)

 В Винницкой области в результате взрыва погиб участник АТО, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 24 июля, в пгт. Погребище в частном доме местного жителя произошел взрыв. В результате взрыва погиб 48-летний хозяин. Предварительно установлено, что к трагедии привело неосторожное обращение владельца дома с взрывоопасным предметом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

В сообщении отмечается: "Около 11.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в ее доме произошел взрыв, в результате которого погиб ее сожитель.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и службы быстрого реагирования.

В то время, когда женщина находилась на кухне, в комнате раздался взрыв.

48-летний погибший год прослужил в зоне АТО. После демобилизации жил с матерью и гражданской женой. Были в доме взрывоопасные предметы, женщины не знают.

Изъятые с места происшествия металлические обломки направлены на экспертизу.

Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвалась граната РГД-5.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождения взрывоопасного предмета. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной отметкой "несчастный случай").

В Винницкой области в результате взрыва погиб участник АТО, - Нацполиция 01




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Не нужно сувениры привозить с фронта............Жаль мужика, выжил в боях и такая глупость.
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Правильно - чтобы их побольше выздыхало. Тогда и наши хлопцы в живых останутся.
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Якщо гинуть досвідчені Воїни, то що буде якщо дати зброю задроту-очкарику?
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Думаю задроту-очкарику хватило бы ума не тащить домой гранаты...
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Земля ему пухом, но! -оОбратил внимание - 47-48 лет, пгт. Погребище (сельская местность фактически) - участник АТО....дома бы сидеть, внуков нянчить или ждать...а ведь таких, как он - тысячи!
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Зброї і вибухівки по домам вже дуже багато, на жаль такі випадки будуть і надалі.
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В среднем раз в неделю такие новости. И мне вот интересно, гранаты что, никто не считает? Учет ведется?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Винницкой области в результате взрыва погиб участник АТО, - Нацполиция. ФОТО
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