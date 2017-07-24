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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Генерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: "Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами". ФОТО

В Соломянском административном суде г. Киева на рассмотрение дела начальника Центрального бронетанкового управления генерал-майора Юрия Мельника пришли народные депутаты от "НФ", бывшие комбаты Юрий Береза и Андрей Тетерук, которые готовы взять на поруки генерала.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, депутаты заявили, что готовы взять на поруки Юрия Мельника.

"Юрий Мельник лично спас моих двух бойцов. 19 августа он лично вытянул меня после обстрела Я не знаю, что этот человек делает в клетке", - заявил Береза, отметив, что с трудом сдерживает слезы.

Генерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами 01


"Новососы, оккупанты огласили нам свой приговор. Боевой генерал не должен находится в клетке. Я лично готов поменяться с ним местами. Я беру его на поруки", - заявил также Юрий Береза, отметив, что не услышал ни одного аргументированного обвинения от прокуроров.

В свою очередь, народный депутат Андрей Тетерук заявил, что прокуратура занимается подменой понятий.

Генерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами 02

Тетерук вспомнил, как в начале войны с Россией на Донбассе, он лично оказывал первую помощь Мельнику после того, как украинские бойцы попали под обстрел оккупантов.

"Юрия Николаевич сказал у меня есть оружие мы будем дальше выполнять задание", - отметил Тетерук. По его словам, Мельник отказался от обезболивающего в пользу бойца, у которого было более серьезное ранение.

Тетерук заявил, что таким судебным процессом "рушат боевый дух украинской армии".

"Я хочу вас заверить, что Мельник не будет скрываться", - пообещал Тетерук.

Также готовность взять на поруки Мельника выразил Герой Украины, майор Евгений Межевикин.

Генерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами 03

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Меняться местами с ним не надо. Лучше вместе с ним на нары...
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Видать и на Харьковском Берёза покрывал грабеж . Эта гнида многостаночник . Главный рейдер от Народного ворья ( фронта ) Первый вылизыватель сраки у чмо Сени .
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Береза має сидіти давно, після того як кинув свій підрозділ в Іловайському коридорі і втік разом з генералом Хомчаком! Вони злочинно лишили свої підрозділи без командування, чим порушили вертикаль управління в критичний момент тяжкого бою, самоусунулись від виконання своїх службових обов'язків, через що солдати без наказів командування не могли дати достойну відсіч російським військам! Фактично це факт зради України і співпраці з російськими терористами.
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бычара, сдрысни нафиг...
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Не поменяться а присоединится - так будет правильно !!!!
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Козёл,это для него комплимент,при чём большой ...
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Юрий Береза всё успевает - и по агрофирмам рейдерствовать, и коррупционеров по судам отмазывать. Вот, сразу видно, для чего человек шёл в депутаты. Явно не для того, чтобы законотворчеством заниматься.
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человек мог вытащить двух молодых бойцов и ещё кого ли до,но это ему не даёт право воровать, в США на такое не смотрели бы даже а дали бы полный срок сколько полагается по закону, а у нас возьмут на поруки и простыть потому что герой, снова украинская ментальность и выборочность правосудия для избранных
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насколько я помню УК, личность обвиняемого может повлиять на назначенное наказание. смягчить. но основанием для оправдания быть не может.
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Перечень облегчающих обстоятельств не предусмотрен, ими может быть даже личность преступнкиа, например деточкин. Отягчающие все в перечне. Как по мне можно любого генерала пальцем тыкнуть и по законам 2Мировой всех до одного к стенке поставить сплошное ворье и предатели, правда есть еще каста алкашей которым даже воровать влом.
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Тетерук и Береза дискредитируют любого похвалив его.
Сейчас они хвалят вора, придумывая боевые басни.
Хотя ни один генерал к ато на пушкчный выстрел не подойдет.
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Вы не правы. Я знаю о генералах, очень достойных людях, которые находятся в зоне АТО, в том числе на передовой.
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генерал Мельник до таких відноситься ?
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На передовой пляжа на Канарах?
За 3 года погибло три генерала: Момот, Кульчицкий и Радиесвкий - все в 2014 году.
Больше ни разу не слышал, чтоб под обстрелами погиб хоть один генерал.
На передовой, конечно.
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Боевой - это тот, кто участвует в боях.
Уже три года каждый день в боях гибнут наши пацаны.
И с 2014 года среди них нет ни одного генерала.
Какие ещё аргументы нужны, чтоб понять, что генералы в боях не участвуют, то есть на передовой их нет.
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Уточнение. Все три названные Вами погибшие в АТО воины были не генерал-майорами, а полковниками ВСУ. Генерал-майоров они получили уже посмертно...
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Генералы??? На передовой??? Штаб сектора или Сармат и передовая-разные вещи.Штабы батальонов в нескольких километрах от передка, а Вы о генералах поёте.
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И Дейдей говорят уже подполковник. после ранения шампуром и 5 лет его подельникам по разбою....
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Во-первых, решения суда, которое бы признало Мельника вором нет. Во-вторых, как часто Вы, лично Вы бываете в АТО? Лично я знаю с пяток человек, которые подтверждают, что Мельник принимал участие в боевых действиях и вел себя достойно.
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Он может хоть в Кремль на белом коне въехать.
Если он ворует деньги, устанавливая в танки списанные моторы, то его место в тюрьме.
Ибо на этих танках воюют, а он подставляет жизни других.
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В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЦБТУ ЗСУ у змові зі службовими особами ДП «Львівський бронетанковий завод», засновником ТОВ та за участі фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, чим вчинили розтрату бюджетних коштів у 2015 році на суму 28,5 млн грн.

Суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а інколи й неробочі, двигуни у 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів було припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо.

https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-ta-sap-zatrymaly-posadovciv-zsu-ta-dp-lvivskyy-bronetankovyy-zavod

НАБУ сегодня - наиболее заслуживающий доверия антикоррупционный орган в Украине,
потому что напрямую сотрудничает с США.
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Как вы в случае с Польшей, я в растрянности в эtом случае и не владею темой, чтобы осмысленно прокомментировать. Желаю, чтобы украинцы разобрались по чести и закону.
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Постановлением нашего суда можно подтереться. Любого нашего суда.
Ибо всё продаётся.
Поэтому есть постановление или нет - значения не имеет.
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По-поводу продается - 100%. Следовательно, если завтра, НАБУ решит, что Вы - вор, то примем это за истину.
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Dnepr forever
Во-первых, решения суда, которое бы признало Мельника вором нет. Во-вторых, как часто Вы, лично Вы бываете в АТО? Лично я знаю с пяток человек, которые подтверждают, что Мельник принимал участие в боевых действиях и вел себя достойно.
24.07.2017 15:35
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Илловайская трагедия
«Дорожный контроль» опубликовал фильм о действиях комбата Юрия Березы и генерала ВСУ Руслана Хомчака во время отхода по «иловайскому коридору» 29 августа 2014 года. На видеокадрах показано, как Хомчак бросил свои войска и скрылся в лесопасадке, хотя до этого приказывал солдатам «прорываться с боем». В итоге, в этот день, погибло около 1000 человек. Многие солдаты подтверждают, что Хомчак сознательно отправил их на убой чтобы самому в это время тихонько убежать с поле боя.
Когда стемнело, генерал Хомчак и Юрий Береза вместе с несколькими солдатами рванули вперед и бросили в лесу Ростислава Шапошникова, Егора Воробьева, оператора Тараса Чкана и раненного водителя Хомчака. На следующий день, 30 августа, при попытке прорыва из окружения, все журналисты и солдат ВСУ попали в плен к солдатам регулярной армии РФ. Поскольку была вероятность попасть в плен, раненного солдата ВСУ переодели «по-гражданке» и выдали как водителя телеканала.
1 сентября, Юрий Береза приехал в Днепропетровск и получил ордена от Арсения Яценюка и Арсена Авакова. Позже, и Береза, и Яценюк, и Аваков баллотировались в Раду от «Народного фронта». Во время награждения, Береза не сказал ни слова, что с ним были журналисты.[3]
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А я что-то писала о Березе и Хомчаке?! Хотя с одним из них я действительно знакома и ничего хорошего сказать не могу. Я опираюсь на мнение других людей. Александер087, а Вы из АТО коммент пишите?
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Мне пох.... береза. Там в поручителях еще два боевых Героя Украины. Так что критикуйте королеву Великобритании....
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Так, по х#й или до ¶#ды. . Из этого - "А я что-то писала о Березе и Хомчаке?! Хотя с одним из них я действительно знакома и ничего хорошего ..." следует понимать, что вы женщина .
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Ипаный стыд. Готов взять на руки. Боевой генерал не должен находиться в клетке, а должен пустить себе пулю в висок.
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Это если он виноват.
А если нет, то это будет только на радость и на руку врагу.
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Ипаный стыд это когда все особо умные сидят на диване и рассуждают кто и что должен сделать, а при этом еще и близко ничего не ясно и нет решения суда.
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а если боевой генерал вор? его надо не в клетке содержать , а к стенке поставить.
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Какое имеет отношение его боевое прошлое к настоящей краже бюджетных денег. Он, как начальник Главного управления должен был знать, что происходит с заказом.
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Такие военые, как генерал-майор Мельник спасли в 2014 году Украину от кацапского Ига а их в кутузку ? Что-бы эти хлопци плохого не сделали но все равно меньше, чем чиновники любого ранга. Думайте панове, думайте.
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а бойові добровольці в тюрьмах які сидять по заявах сєпарів ? нє?
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А хто там антиНародним Фронтом керує - той і поручиться ...
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Сомнительные эти персоны Берёза и Тетерук. Особенно Тетерук, офицер расейской армии и вдруг после 2010 года вскрылся в Украине....Странно как то. Тем более пукин сам заявлял что готовился к захвату Крыма с 2004 года и всякие гибридные пакости фсб и гру готовили мнооого лет. И подозрительны е частные армии под эгидой Нац полиции....титушки организованные для рейдерства.
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наоборот ничего удивительного всё по плану
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Это по какому и чьему плану? С трибун и в ТВ эфирах они все пламенные патриоты и за народ....А вот как то 3 года прошло и одна хрень, зато какие Ё-декларации!!!
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Берёза,да ты так тикал что у тебя дым с ануса столбом стоял,вояка хренов,бросил Ребят на погибель,два чепушилы и клоуны,сцыкуны грёбанные,с вас с Тетеруком такие комбаты,как с петуха лошадь,две паскуды заворованные
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Береза позорит фронтовиков в Раде . Этот гандон занимается рейдерством предприятий . Он падхалуйник у чмо Сени . Он у него вылизывает грязный зад ( жопу ) . Берёза просто гнида .
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Чего не должно быть, так это неприкасаемых. Независимо от заслуг.
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ИНТЕРботы вылезли - задача от лёвочкина одна - срать тотальную брехню по гебельсовскому принципу!
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Юрий Берёза, генерал Хомчак и Порошенко предали украинских солдат !
https://www.youtube.com/watch?v=PeVWGAi93J4
Генерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: "Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами" - Цензор.НЕТ 4589
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Ето те комбаты ! что побросали секретную штабную документацию и солдат,да ещё побсирали всё на пути,идя на перегонки с ёщё одним героем генералом Литвиным,почитайте и посмотрите видео,про етих самозванцев комбатов трусливых и лживых...
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"- На его месте должен был быть я.
- Напьёшься - будешь" (с) из "Бриллиантовой руки" это
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Побывай под обстрелами и можешь воровать. Априори будешь невиновен. Это такая логика у берёз и тетеруков? Хотя после цирка с насировым, добкиным и прочей рыговской сранью этому мельнику точно в тюряге делать нечего.
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это логика старых революционеров. была в совке такая каста....
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Всё ольгинское дерьмо с разноцветными флажками мгновенно всплыло.
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Точно, такое впечатление, что у них там сегодня за коммент по этой теме премии раздают.
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Не только ольгинское - а и рыго-соевые гниды повылазили...
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Та не кажіть , вже і не зрозуміло , хто чий філіал - риго-соєвий мінстець ольгіно , чи навпаки . Але ясно одне - обидва під контролем чекістів.
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Я думаю танковым заводом не генерал должен руководить, которого поставили шоб деньги тырил и схемы прикрывал, а опытный менеджер-оборонщик. Какое отношение ворюга и бухарь в погонах может иметь к руководству стратегическим предприятием. или это типа премии щас раздают. все кто воевал в начальники и гори оно огнем понятие экономика и маркетинг. главное водку жрать умеет шлюх тягать и орать на подчиненных. А по роже этого хенерала можно точно сказать сколько цистерн бухла он за свою жизнь выжрал.
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Бутусов писав що Мельник дав свідчення по Іловайську...
хоча шас людино подібні шимпанзде будуть розказувати про "всєх на нари" й "он варавал"
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Які свідчення, про те як він геройськи вйобував, що кулі догнати навіть не могли? Порядні генерали після Іловайська мали би добровільно застрілитись, як і ті імбіцили які їх захищають.
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Ну якщо Береза і Тетерук беруть на поруки , то вже виникають сумніви в порядності генерала.
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Порядний генерал це яе не бухаючий двірник, в пинципі в природі такі люди існують, але таких в генерали не беруть, таких на передову відразу, а генерал це у нас як "блатна масть", тільки на сходках і тільки своїм. Гадаю як би всі наші генерали повиздихали то ця війна вже давно була би виграна.
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Я хренею с публики, собравшейся на этой ветке ЦЕНЗОРА.
Еще НАБУ ничего не доказало, и вероятно, может и не докажет, но тут уже поток неконтролируемой мысли о воровстве генерала, куча "праведников" вылезла.
Нет, я, конечно, понимаю, что здесь куча эфэсбэшных троллей и "полезных дураков", но помойка образовалась та ещё.
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Такое впечатление что сегодня в дурдомах день открытых дверей и шизики присоединились с ольгинской троллятине.
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Ти правий, хохол. кругом ФСБ і навіть коньсєржки їх агенти. Іди похмелись, бо путін нападе.
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Та, троллятина кацапская, не пались, не каверкай мову и не называй украинцев хохлами.
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"НАРОДНЫЙ ФРОНТ" этим все сказано, вопросов быть не должно, генерала мельника расстре повесить, как вора мародера.
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,,Великий,, воЕн комбат ,,Днепра,, Береза который тикал в инкассаторском бронированном микроавтобусе бросив своих бойцов в 2014 году под Иловайском ? https://www.youtube.com/watch?v=cxwovZE1Hww Места еще были могли б взять хоть раненных. И прославился тем что тыкал автоматом в морду на мирной территории чуваку который его обогнал на дороге ?
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PS Послали вперед солдат на прорыв, а Береза с Хомчаком на двух бронированных бусах Фольваген выехали из колонны, развернулись и поехали в другую сторону с 4-15 минуты видно https://youtu.be/WPC0RId3wPQ?t=4m1s Уехали в лесопосадку, вылезли и спрятались в кустах. И прятались 6 часов. А потом ушли, оставив журналиста снимавшего видео и солдат охраны.
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Ты про генерала Мельника, березу, тетерука или про Героев Украины Евгения Межевикина, Игоря Герасименко и Василия Зубаныча?
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Был один боевой генераллисимус,ему можно было все,он был отцом народа. Был еще один боевой-расстреливал на стадионах. А еще один боевой ефрейтор весь мир "поставил на уши" уничтожив миллионы небоевых и боевых. Может хватит ,и боевой это тот ,кто на фронте,а не в Раде штаны трет,а как ушел с фронта,то будь добр получай свои льготы и живи по законам,которые для всех. А эти два защитничка (поручители) пусть не спешат, за ними там уже забронировано,так,что нечего чужое место занимать ,свое скоро займете.Преступников -на нары,особенно боевых,потому,как кому больше дано,с того и спрос больше.
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Литвин и про своих братьев говорил ,что они "боевые генералы" и что ему за них не соромно. Где они токо воевали, бойцы невидимого фронта
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А где ты воевал?
Євге́н Микола́йович Межеві́кін - український військовик, майор Збройних сил України, командир 1-го танкового батальйону 1-ї окремої танкової бригади. Герой України. В складі танкового батальйону 93 механізованої бригади на передовій з травня 2014-го, виконував завдання по виставленню блокпостів, супроводженню колон, веденню розвідки. 21 липня під Пісками був поранений командир 1-го танкового батальйону 1-ї танкової бригади, командування прийняв Межевікін. У вересні 2014-го екіпаж «Адама» знищив 2 танки терористів біля Донецького терміналу. Через кілька днів відбувся бій українського Т-64 проти трьох російських Т-72, один з них підбито. В наступних боях було підбито ще 2 ворожі танки. У Донецькому аеропорту довелося відтягувати БМП, що заглох, під ворожим вогнем.
Майор Игорь Герасименко - Герой Украины - легендарный комбат 95 бригады. Подразделения бригады под руководством Герасименко совершили смелый рейд по тылам противника, разгромили немало подразделений террористов, захватили вражеские танки и успешно вернулись на базу.
Зубанич Василь Іванович - полковник Збройних сил України, командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Герой України (2015).
Брав участь у боях за Новоганнівку, Нижнє Тепле, Станицю Луганську, Макарове, Щастя, Луганський аеропорт, Дебальцеве та низку інших населених пунктів Луганської та Донецької областей. Василь Зубанич особисто виконував завдання на мобільних пересувних блокпостах, супроводжував колони та вантажі для військ і сил антитерористичної операції. Неодноразово піддавався нападам та обстрілам з боку незаконних збройних формувань, його рішення дозволяли виконувати поставлені завдання зі збереженням життів військовослужбовців.
У складі штурмової групи тактичної групи «Північ» здійснював прорив до Луганського аеропорту для подальшого прикриття та забезпечення відходу підрозділів з оточення. Під час бою отримав осколкове та вогнепальне поранення. Незважаючи на це, відмовився від госпіталізації й продовжував керувати діями підрозділу, тим самим піднявши бойовий дух і моральний стан військовослужбовців. З листопада 2014 року виконував завдання на Дебальцевському напрямку.
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В таком случае брать на поруки должны были только эти три Героя Украины , и там близко не должно быть Тетерука с Березой. Став в один ряд с этими с этими двумя ,Герои Украины навсегда себя скомпрометировали,предыдущие заслуги не в счет.И не надо этого вытья ,напоминает "деды воевали!!!"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГенерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: "Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами". ФОТО
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