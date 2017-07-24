 Генерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: "Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами". ФОТО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, депутаты заявили, что готовы взять на поруки Юрия Мельника.
"Юрий Мельник лично спас моих двух бойцов. 19 августа он лично вытянул меня после обстрела Я не знаю, что этот человек делает в клетке", - заявил Береза, отметив, что с трудом сдерживает слезы.
"Новососы, оккупанты огласили нам свой приговор. Боевой генерал не должен находится в клетке. Я лично готов поменяться с ним местами. Я беру его на поруки", - заявил также Юрий Береза, отметив, что не услышал ни одного аргументированного обвинения от прокуроров.
В свою очередь, народный депутат Андрей Тетерук заявил, что прокуратура занимается подменой понятий.
"Юрия Николаевич сказал у меня есть оружие мы будем дальше выполнять задание", - отметил Тетерук. По его словам, Мельник отказался от обезболивающего в пользу бойца, у которого было более серьезное ранение.
Тетерук заявил, что таким судебным процессом "рушат боевый дух украинской армии".
"Я хочу вас заверить, что Мельник не будет скрываться", - пообещал Тетерук.
Также готовность взять на поруки Мельника выразил Герой Украины, майор Евгений Межевикин.
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Сейчас они хвалят вора, придумывая боевые басни.
Хотя ни один генерал к ато на пушкчный выстрел не подойдет.
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За 3 года погибло три генерала: Момот, Кульчицкий и Радиесвкий - все в 2014 году.
Больше ни разу не слышал, чтоб под обстрелами погиб хоть один генерал.
На передовой, конечно.
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Уже три года каждый день в боях гибнут наши пацаны.
И с 2014 года среди них нет ни одного генерала.
Какие ещё аргументы нужны, чтоб понять, что генералы в боях не участвуют, то есть на передовой их нет.
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Если он ворует деньги, устанавливая в танки списанные моторы, то его место в тюрьме.
Ибо на этих танках воюют, а он подставляет жизни других.
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Суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а інколи й неробочі, двигуни у 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів було припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо.
https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-ta-sap-zatrymaly-posadovciv-zsu-ta-dp-lvivskyy-bronetankovyy-zavod
НАБУ сегодня - наиболее заслуживающий доверия антикоррупционный орган в Украине,
потому что напрямую сотрудничает с США.
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Ибо всё продаётся.
Поэтому есть постановление или нет - значения не имеет.
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Во-первых, решения суда, которое бы признало Мельника вором нет. Во-вторых, как часто Вы, лично Вы бываете в АТО? Лично я знаю с пяток человек, которые подтверждают, что Мельник принимал участие в боевых действиях и вел себя достойно.
24.07.2017 15:35
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Илловайская трагедия
«Дорожный контроль» опубликовал фильм о действиях комбата Юрия Березы и генерала ВСУ Руслана Хомчака во время отхода по «иловайскому коридору» 29 августа 2014 года. На видеокадрах показано, как Хомчак бросил свои войска и скрылся в лесопасадке, хотя до этого приказывал солдатам «прорываться с боем». В итоге, в этот день, погибло около 1000 человек. Многие солдаты подтверждают, что Хомчак сознательно отправил их на убой чтобы самому в это время тихонько убежать с поле боя.
Когда стемнело, генерал Хомчак и Юрий Береза вместе с несколькими солдатами рванули вперед и бросили в лесу Ростислава Шапошникова, Егора Воробьева, оператора Тараса Чкана и раненного водителя Хомчака. На следующий день, 30 августа, при попытке прорыва из окружения, все журналисты и солдат ВСУ попали в плен к солдатам регулярной армии РФ. Поскольку была вероятность попасть в плен, раненного солдата ВСУ переодели «по-гражданке» и выдали как водителя телеканала.
1 сентября, Юрий Береза приехал в Днепропетровск и получил ордена от Арсения Яценюка и Арсена Авакова. Позже, и Береза, и Яценюк, и Аваков баллотировались в Раду от «Народного фронта». Во время награждения, Береза не сказал ни слова, что с ним были журналисты.[3]
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А если нет, то это будет только на радость и на руку врагу.
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https://www.youtube.com/watch?v=PeVWGAi93J4
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- Напьёшься - будешь" (с) из "Бриллиантовой руки" это
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хоча шас людино подібні шимпанзде будуть розказувати про "всєх на нари" й "он варавал"
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Еще НАБУ ничего не доказало, и вероятно, может и не докажет, но тут уже поток неконтролируемой мысли о воровстве генерала, куча "праведников" вылезла.
Нет, я, конечно, понимаю, что здесь куча эфэсбэшных троллей и "полезных дураков", но помойка образовалась та ещё.
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расстреповесить, как ворамародера.
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Євге́н Микола́йович Межеві́кін - український військовик, майор Збройних сил України, командир 1-го танкового батальйону 1-ї окремої танкової бригади. Герой України. В складі танкового батальйону 93 механізованої бригади на передовій з травня 2014-го, виконував завдання по виставленню блокпостів, супроводженню колон, веденню розвідки. 21 липня під Пісками був поранений командир 1-го танкового батальйону 1-ї танкової бригади, командування прийняв Межевікін. У вересні 2014-го екіпаж «Адама» знищив 2 танки терористів біля Донецького терміналу. Через кілька днів відбувся бій українського Т-64 проти трьох російських Т-72, один з них підбито. В наступних боях було підбито ще 2 ворожі танки. У Донецькому аеропорту довелося відтягувати БМП, що заглох, під ворожим вогнем.
Майор Игорь Герасименко - Герой Украины - легендарный комбат 95 бригады. Подразделения бригады под руководством Герасименко совершили смелый рейд по тылам противника, разгромили немало подразделений террористов, захватили вражеские танки и успешно вернулись на базу.
Зубанич Василь Іванович - полковник Збройних сил України, командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Герой України (2015).
Брав участь у боях за Новоганнівку, Нижнє Тепле, Станицю Луганську, Макарове, Щастя, Луганський аеропорт, Дебальцеве та низку інших населених пунктів Луганської та Донецької областей. Василь Зубанич особисто виконував завдання на мобільних пересувних блокпостах, супроводжував колони та вантажі для військ і сил антитерористичної операції. Неодноразово піддавався нападам та обстрілам з боку незаконних збройних формувань, його рішення дозволяли виконувати поставлені завдання зі збереженням життів військовослужбовців.
У складі штурмової групи тактичної групи «Північ» здійснював прорив до Луганського аеропорту для подальшого прикриття та забезпечення відходу підрозділів з оточення. Під час бою отримав осколкове та вогнепальне поранення. Незважаючи на це, відмовився від госпіталізації й продовжував керувати діями підрозділу, тим самим піднявши бойовий дух і моральний стан військовослужбовців. З листопада 2014 року виконував завдання на Дебальцевському напрямку.
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