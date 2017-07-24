 Три гранатомета, пять гранат, 1,5 кг пороха: на Луганщине на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает руководитель Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.
"Гранатометы, гранаты, порох и почти триста патронов изъяли полицейские на обочине дороги сообщением Лисичанск-Бахмут. В Лисичанский отдел полиции обратился 44-летний местный житель, который рассказал правоохранителям, что на обочине дороги он обнаружил мешок с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли три гранатомета "РПГ-22", пять гранат "Ф-1", 1,5 кг пороха и 283 патрона калибра 7,62 мм.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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