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Все про:боеприпасы (1217) Луганщина (4065) Нацполиция (8125)

 Три гранатомета, пять гранат, 1,5 кг пороха: на Луганщине на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами. ФОТОрепортаж

На Луганщине на обочине дороги Лисичанск-Бахмут местный житель обнаружил арсенал оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает руководитель Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"Гранатометы, гранаты, порох и почти триста патронов изъяли полицейские на обочине дороги сообщением Лисичанск-Бахмут. В Лисичанский отдел полиции обратился 44-летний местный житель, который рассказал правоохранителям, что на обочине дороги он обнаружил мешок с боеприпасами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли три гранатомета "РПГ-22", пять гранат "Ф-1", 1,5 кг пороха и 283 патрона калибра 7,62 мм.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Три гранатомета, пять гранат, 1,5 кг пороха: на Луганщине на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами 01Три гранатомета, пять гранат, 1,5 кг пороха: на Луганщине на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами 02Три гранатомета, пять гранат, 1,5 кг пороха: на Луганщине на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами 03Три гранатомета, пять гранат, 1,5 кг пороха: на Луганщине на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами 04Три гранатомета, пять гранат, 1,5 кг пороха: на Луганщине на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами 05Три гранатомета, пять гранат, 1,5 кг пороха: на Луганщине на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами 06

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Здається мені, що місцевий житель в нинішній смутний час це все прикопав би в найближчій лісосмузі, а не таскався з ним в райдділ. Тим більше, який дурак боєприпаси на обочині дороги залишить? Дітвора тай годі, а не поліція, навіть придумати нічого путнього не можуть.....Накрайняк, тяжко було в засаді посидіти та власника спіймати?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТри гранатомета, пять гранат, 1,5 кг пороха: на Луганщине на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами. ФОТОрепортаж
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