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Все про:нападение (1671) Швейцария (282)

 Мужчина с бензопилой напал на людей в Швейцарии: травмированы пять человек, - Reuters. ФОТО

На севере Швейцарии в Шаффхаузене неизвестный совершил нападение, в результате чего пять человек получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters в Twitter.

"По меньшей мере, пять раненых при нападении неизвестного подозреваемого мужчины в швейцарском городе Шаффхаузен", - сообщили в полиции.

Мужчина с бензопилой напал на людей в Швейцарии: травмированы пять человек, - Reuters 01
Фото: Sebastian @ s_j_kummer /Twitter

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По информации Blick, нападавший атаковал людей с бензопилой. После этого ему удалось скрыться, личность пока не установлена.

Полицейские перекрыли центр города и начали поиски подозреваемого.
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Енот 84dd4c12 - "Швейцарская резня бензопилой?" С лунофобией и под Хатинью
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фильмов ужасов насмотрелся, с неустойчивой психикой не стоит их смотреть.
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Авакову на заметку
- если б в Швейцарии было б упрощено разрешение на ношение оружия - пристрелили б этого придурка на 2 жертве.
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Тада. А, если б у бабушки было то, что у дедушки и дедушка был не против...

Ты швейцарцам это расскажи. Мож они не знают, что оружие сделало бы безопасной их нынешнюю мятежную жизнь.
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Для людей не умеющих пользоваться интернетом:
http://my-swiss.ru/culture/grazhdanskoe-oruzhie-v-shvejcarii.html
Как раз оружие и сделало их жизнь безопаснее.
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Для людей с разрывами в причинно-следственных вязях: как это помогло в данном случае?

Преступника не только не обезвредили, но даже не задержали.
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для ношения оружия нужно отдельное разрешение, курсы и сдача экзаменов. спасибо левакам. сейчас воообще хотят лечь под новый закон об оружии высранный ЕС.
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правильно, оружие должно лежать в супермаркете, желательно автоматическое. а то придуркам приходится с бензопилой извращаться
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автоматическое тоже можно купить, опять же разрешение отдельное нужно. а вообще ты конечно прав. Швейцарии надо у Украины опыта построения рая на земле занять.
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Позорище!
они там что 2 часа разрабатывали план захвата или выражали озабоченность жителям квартала (в письменном виде) или ходили на экспресс-курсы по отражению нападению бензопилой??
Ну или другой вариант - он ставил рекорд по порезке пяти человек за 5 секунд!
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какой культурный народ в каждом доме имеется не одно зарегистрированное оружие но оно хранится для чрезвычайной ситуации то есть нападения врага страны оружие берегут и попусту не используют .... а с соседом можно разобраться и подручными средствами ..культура........европа...........
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5 человек искромсал и благополучно смылся. Кому то помогло их стрелковое оружие которого в швейцарии в каждом доме , при том что швейцария одна из самых высоких % владения оружием в мире ?
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В каждом ДОМЕ! Благодаря новым законам, его можно ХРАНИТЬ, но нельзя НОСИТЬ!!!
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и че надо было домой за зигом метнуться? чувака уже вычислили, вопрос часов когда возьмут. кстати полицейские у нас особо не заморачиваются и стреляют на убой, если что. надеюсь и этого на мои налоги лечить не будут.
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Может швейцарцы после этого случая добьются у власти упрощения разрешения на ношение,а то такое тоже не того, честно говоря думал что у Вас там с ношением как в хороших оружейных амерских штатах:
"Однако надо различать два типа разрешений: Waffenerwerbschein - разрешение на покупку; Waffentragschein - разрешенение на ношение. Второй вариант получить сложнее: необходимо пройти соответствующие курсы и успешно сдать экзамен. Но и этого мало: заявитель должен «доказать, что нуждается в оружии, чтобы защищать себя, других людей или имущество». В результате 2-ой тип разрешения получают в основном сотрудники частных охранных агентств. Однако те, у кого есть 1-ый тип разрешения, могут без проблем брать с собой оружие, если едут тренироваться в тир (а охотники - к месту охоты). При этом от гражданских лиц для занятий в тире требуется в обязательно порядке посетить «Курсы безопасного обращения с оружием». "
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Якої фірми бензопилка,хочу таку......скоро згодиться...відбирати депутатів..
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І це в країні, де в кожному будинку по два-три автомати...
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Кстати, хороший фильм 1973 года. Сейчас таких качественных ужастиков уже не снимают.
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Вот этот красавчик. Машину уже нашли, скоро и до лесоруба доберутся.
Мужчина с бензопилой напал на людей в Швейцарии: травмированы пять человек, - Reuters - Цензор.НЕТ 1069
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вот те и благополучная и процветающая. Булгакова они конечно не читали.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина с бензопилой напал на людей в Швейцарии: травмированы пять человек, - Reuters. ФОТО
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