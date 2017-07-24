 Мужчина с бензопилой напал на людей в Швейцарии: травмированы пять человек, - Reuters. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters в Twitter.
"По меньшей мере, пять раненых при нападении неизвестного подозреваемого мужчины в швейцарском городе Шаффхаузен", - сообщили в полиции.
Фото: Sebastian @ s_j_kummer /Twitter
По информации Blick, нападавший атаковал людей с бензопилой. После этого ему удалось скрыться, личность пока не установлена.
Полицейские перекрыли центр города и начали поиски подозреваемого.
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- если б в Швейцарии было б упрощено разрешение на ношение оружия - пристрелили б этого придурка на 2 жертве.
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Ты швейцарцам это расскажи. Мож они не знают, что оружие сделало бы безопасной их нынешнюю мятежную жизнь.
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http://my-swiss.ru/culture/grazhdanskoe-oruzhie-v-shvejcarii.html
Как раз оружие и сделало их жизнь безопаснее.
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Преступника не только не обезвредили, но даже не задержали.
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они там что 2 часа разрабатывали план захвата или выражали озабоченность жителям квартала (в письменном виде) или ходили на экспресс-курсы по отражению нападению бензопилой??
Ну или другой вариант - он ставил рекорд по порезке пяти человек за 5 секунд!
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"Однако надо различать два типа разрешений: Waffenerwerbschein - разрешение на покупку; Waffentragschein - разрешенение на ношение. Второй вариант получить сложнее: необходимо пройти соответствующие курсы и успешно сдать экзамен. Но и этого мало: заявитель должен «доказать, что нуждается в оружии, чтобы защищать себя, других людей или имущество». В результате 2-ой тип разрешения получают в основном сотрудники частных охранных агентств. Однако те, у кого есть 1-ый тип разрешения, могут без проблем брать с собой оружие, если едут тренироваться в тир (а охотники - к месту охоты). При этом от гражданских лиц для занятий в тире требуется в обязательно порядке посетить «Курсы безопасного обращения с оружием». "
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