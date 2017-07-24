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 Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей. ФОТОрепортаж

В понедельник Соломенский апелляционный суд рассматривает апелляцию на решение суда в отношении генерал-майора Юрия Мельника в деле о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.


Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей 01
Прокуроры НАБУ (Фото Олега Богачука).


Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей 02Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей 03
Генерал Руслан Хомчак (слева). (Фото Олега Богачука).

Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей 04
Фото Олега Богачука.


Журналист Михаил Макарук на странице в Facebook также публикует фотографии с суда. Он сообщает, что поддержать Мельника пришли "боевые офицеры. Среди них и Герои Украины, волонтеры".


Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей 05


"Герой Украины Евгений Межевикин также пришел поддержать Генерала Мельника и полковника Истомина".

Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей 06

"90% офицеров не одели свои боевые награды. Это их позиция. Потому что некоторым подонкам все равно не понять их цену".


Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей 07

Читайте также: В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЕТ НАБУ ДИРЕКТОРА ЛЬВОВСКОГО БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДА РОМАНА ТЫМКИВА И НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ ВСУ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ЮРИЯ МЕЛЬНИКА

Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.

15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.

18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.


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Ну потратили немного на себя. Так ведь заслуженные люди, герои, патриоты. Понять и простить.
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Підтримка героїв України Мельника, не означає, що Мельник не розтрачав державних коштів.

Сподіваюсь, що в цій справі будуть об'єктивні розслідування зі сторони журналістів. На правоохоронні органи та суди - сподівань не має.
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Если коротко. Из-за нашей бюрократии едва успели выкупить танковые движки до конца года. Если б не успели, деньги бы забрали.
Далее.
По нашим нормам он покупал движки по ЗАВОДСКИМ стандартам, и это была ПЕРВАЯ категория!
Но затем он ОБЯЗАН БЫЛ уже принятые движки снова проверить. И там уже объективно была вторая категория.
Вместо того, чтоб устроить проверку, на него повесили растрату!
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Где-то была инфа, что проверка была и по её результатам именно с подачи Мельника был подан иск к заводу.
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Г-н адвокат, вы совершенно правы в технической части вопроса. Но дело завели по экономической части: схемы с фиктивными конторами, обналичка, откаты и т.п.
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Герої України - жодної поваги не викликає,адже всі погодяться,що найбільший герой України - Фіма Звягільський,принаймні, за фізичною масою.
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а думать не пытался? Или лишь бы свои пять идиотских копеек вставить? Чего ты сравниваешь сраного фиму с Воинами? Или надо как положено ..кацапу...нагадить?
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Детективы НАБУ обвиняют генерала Мельника в афере с закупкой к танкам Т-72 двигателей российского производства. От них еще в далеком 2005 году Вооруженные силы отказались. Но с началом российской агрессии из-за потери бронетехники потребность в танках значительно возросла.
В конце концов, триста танков в войска вернули, но все они были без двигателей. Поэтому в 2015-м Министерство обороны приобрело у Львовского бронетанкового завода сорок двигателей соответствующего типа.
Когда встал вопрос закупки двигателей, предложения Вооруженным силам сделали несколько компаний. Но необходимое количество и наименьшая цена были только у Львовского бронетанкового.
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Ето что получается? переняли пример с народных воров и бандитов под куполом,кругом воровская порука...
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О,гудок-попутник геволюції! Та'гові па'тне'и,трясця,СНІДу,бідності і безумства ім і їхнім сім'ям.
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Ну, якщо вже герої України захищають, то неодмінно випустять....От вже ці герої України .....а що тоді роблять не герої?!!!!
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Когда власть уж ОЧЕНЬ быстра на расправу - возникает Очень много вопросов. Как говорится: А судьи кто, так же как и заказчики этого дела.
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Вы определитесь, любезный. То вам не нравится бездействие власти по отношению к ворам, то не нравится, когда воров судить начинают.
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А у нас что, есть власть - вот уж новость! А если кто и сидит так точно не воры!
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Теперь фиксируйте всех, с кем он делился, и можете смело подшивать эти лица к делу!
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Барыжная власть пошла на уничтожение всех активных людей через судебную систему и оказывается что после 4 лет майдана судебная система при янике хоть чуть была но при этих это полный пи...ц все боролись за соблюдение законов а эти превратили закон в средство уничтожения всех кто с ними не согласен и пустили очередную тему шатуна полная шокотирания
РУХ НОВИХ СИЛ‏ @Ruhnovykhsyl 2 ч.2 часа назад

Розпочався суд проти Давіда Сакварелідзе http://fb.me/29CJP97f5
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Ну, что-ты вот Ю. Береза от Безнародного фронта даже очень себя неплохо чувствует, особенно ему благодарны фермер с Бережинки Кировоградской области, даже землю подарил.... теперь вот назад ее вернуть ее никак не может....
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Может такое быть, что кто-то тырил, а его судят, у такое сплошь и рядом.
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Повторюсь.
Если коротко. Из-за нашей бюрократии едва успели выкупить танковые движки до конца года. Если б не успели, деньги бы забрали.
Далее.
По нашим нормам он покупал движки по ЗАВОДСКИМ стандартам, и это была ПЕРВАЯ категория!
Но затем он ОБЯЗАН БЫЛ уже принятые движки снова проверить. И там уже объективно была вторая категория.
Вместо того, чтоб устроить проверку, на него повесили растрату!
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постой, постой, а движки были новые или б/у, а по документам прошли как новые или б/у, а заплатили за них как новые или б/у?
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У нас есть проблема - в каждом громком деле мы пытаемся понять , обвиняемый преступник или обвинители преступники .
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Поддерживаю Дрона. Генерал-мужик нормальный и правильный. Здесь вопрос в подмене понятий в условиях договора. Пусть хоть один умник отсюда (или из НАБУ, СБУ, ГУНП, ДФС и т.д.) найдет мне в Украине (да и в роССии) хоть один АБСОЛЮТНО НЕЮЗАНЫЙ В-46-6. Кстати-после заводской "капиталки" двигло, если оно прошло испытания и соответствует нормам, считается НОВЫМ.
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Єдиного справді нормального генерала позбавились в літаку над луганськом..З огляду на стан речей,генерали не мають права на повагу до себе.Особливо через головного командувача - БаригаДваапачіВадінтур
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Очень трудно "комментировать"...Но раз среди защитников не видно "народных" депутатов-значит не Все Так Плохо!!!...
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Там (в ЦБТУ) сейчас еще другая фишка идет-по линии аудита((( Они обвиняют людей, что в 14-15годах они выдавали в войска запчасти, хотя по нормам расхода и списания не должны были этого делать....... Вот Вам и вся "ПРАВДА".....
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И ребята...... Огромная просьба) Рядом с Женей Межевикиным не ставьте разных дейдеев, ахметовых и прочих берез........ Пожалуйста...
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Не судят Гелетая Иловайского, Литвина Храброго, Муженко Котельного.....интересно если бы их судили (гипотетически) кто бы пришел в суд и что бы о них говорил?!
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Презик взяв би "на поруки".Цікаво,який відсоток звинувачуваних в кримінальних злочинах випускають "на поруки"?
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Чк-кдб-фсб -ніколи нічого не прощає , тому дана команда - фас . Ну а нині діючих і тих хто хоче прислужити Путлєру в владі відсотків 90 . Мельник , Корбан , двоє підірваних в авто контрозвідників , Музичко , Лісник і ще тисячі невідомих захисників , які стали поперек дороги чекістам , або загинули або переслідуються . Такий нажаль вибір самих українців.
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К сожалению, так оно и есть.......... Кто, что-то пытается сделать, или хотя-бы вякнуть не в тему- в суд, трибунал и т.д...............
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Плюс-это элементарно)) Все процедуры и нормативные акты прописаны так, что если их соблюдать (до буквы), и небыло людей, которые не боятся взять на себя ответственность, то хуйло был-бы уже под Берлином (если-бы захотел)...........
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А так классно- все под статьей ходят........ Сегодня Герой, завтра (при необходимости-в яму))
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Судя по новости и комментам под ней, те, кто сидел на схеме кинули немалые бабки на свою защиту. Не удивлюсь, если и Бутусов что-то в поддержку этих ворюг напишет.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБоевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей. ФОТОрепортаж
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