 Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Прокуроры НАБУ (Фото Олега Богачука).
Генерал Руслан Хомчак (слева). (Фото Олега Богачука).
Фото Олега Богачука.
Журналист Михаил Макарук на странице в Facebook также публикует фотографии с суда. Он сообщает, что поддержать Мельника пришли "боевые офицеры. Среди них и Герои Украины, волонтеры".
"Герой Украины Евгений Межевикин также пришел поддержать Генерала Мельника и полковника Истомина".
"90% офицеров не одели свои боевые награды. Это их позиция. Потому что некоторым подонкам все равно не понять их цену".
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Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.
15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.
18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.
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Сподіваюсь, що в цій справі будуть об'єктивні розслідування зі сторони журналістів. На правоохоронні органи та суди - сподівань не має.
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Далее.
По нашим нормам он покупал движки по ЗАВОДСКИМ стандартам, и это была ПЕРВАЯ категория!
Но затем он ОБЯЗАН БЫЛ уже принятые движки снова проверить. И там уже объективно была вторая категория.
Вместо того, чтоб устроить проверку, на него повесили растрату!
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В конце концов, триста танков в войска вернули, но все они были без двигателей. Поэтому в 2015-м Министерство обороны приобрело у Львовского бронетанкового завода сорок двигателей соответствующего типа.
Когда встал вопрос закупки двигателей, предложения Вооруженным силам сделали несколько компаний. Но необходимое количество и наименьшая цена были только у Львовского бронетанкового.
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РУХ НОВИХ СИЛ @Ruhnovykhsyl 2 ч.2 часа назад
Розпочався суд проти Давіда Сакварелідзе http://fb.me/29CJP97f5
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Если коротко. Из-за нашей бюрократии едва успели выкупить танковые движки до конца года. Если б не успели, деньги бы забрали.
Далее.
По нашим нормам он покупал движки по ЗАВОДСКИМ стандартам, и это была ПЕРВАЯ категория!
Но затем он ОБЯЗАН БЫЛ уже принятые движки снова проверить. И там уже объективно была вторая категория.
Вместо того, чтоб устроить проверку, на него повесили растрату!
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