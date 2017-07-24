 Взрыв автомобиля на Харьковщине - травмирован мужчина. ФОТОрепортаж

В Харьковской области взорвался автомобиль, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.
По предварительной информации, взрыв произошел на территории двора одного из местных предприятий в момент, когда водитель пытался завести автомобиль "ВАЗ Нива".
В результате взрыва 42-летний мужчина получил телесные повреждения. Сейчас состояние здоровья водителя удовлетворительное.
Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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