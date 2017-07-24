EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  2747  8
Все про:авто (4463) взрыв (4211) Харьковщина (1265)

 Взрыв автомобиля на Харьковщине - травмирован мужчина. ФОТОрепортаж

авто

В результате взрыва 42-летний мужчина получил телесные повреждения.

В Харьковской области взорвался автомобиль, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.

По предварительной информации, взрыв произошел на территории двора одного из местных предприятий в момент, когда водитель пытался завести автомобиль "ВАЗ Нива".

Взрыв автомобиля на Харьковщине - травмирован мужчина 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Одессы взорвался автомобиль. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Взрыв автомобиля на Харьковщине - травмирован мужчина 02

В результате взрыва 42-летний мужчина получил телесные повреждения. Сейчас состояние здоровья водителя удовлетворительное.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Повреждения указывают на взрыв газа ! Была утечка в магистрали и ли клапане .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
рукожоп эту фигню ставил. там такая система, что при утечки газ, в салоне он физически скопится не может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никогда не был сторонником ГБО. Считаю, что это выгодно до поры до времени...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ніколи не варто пукати і одночасно курити в машині!
 показать весь комментарий
Ответить
 
из автомобиля повышенной проходимости получился автомобиль повышенной вместимости.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВзрыв автомобиля на Харьковщине - травмирован мужчина. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти