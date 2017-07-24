 В жутком ДТП на Житомирщине погибли брат и сестра, их отец госпитализирован. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Facebook Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"На 228 км автодороги Киев-Чоп вблизи с. Наталовка водитель автомобиля Renault Kangoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине дороги в попутном направлении. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получили пассажиры авто, брат и сестра. Их отца, водителя "Рено Кенго", доставили в травматологическое отделение больницы", - сказано в сообщении.
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Вот только авто не разрывает ВДОЛЬ даже на 100км
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Камеры измерения скорости по трассам решили бы данную проблему на 99%! + бабло в бюджет и не малое. Но видимо в "больших" коридорах не могут поделить кто будет пилить такую сумму!
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Мене лише злять наземні пішохідні переходи по трасі.
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Теперь отец пожалеет , что сам не умер...
Соболезнование, царство небесное. Какая жуткая смерть.
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На пирожке так лететь? Грёбаный гастелло !!!
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