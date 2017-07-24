EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  6642  32
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5897) Житомирщина (645) Нацполиция (8125)

 В жутком ДТП на Житомирщине погибли брат и сестра, их отец госпитализирован. ФОТОрепортаж

На дороге Киев-Чоп в Житомирской области автомобиль Renault Kangoo столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибло два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Facebook Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"На 228 км автодороги Киев-Чоп вблизи с. Наталовка водитель автомобиля Renault Kangoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине дороги в попутном направлении. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получили пассажиры авто, брат и сестра. Их отца, водителя "Рено Кенго", доставили в травматологическое отделение больницы", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В жутком ДТП на Житомирщине погибли брат и сестра, их отец госпитализирован 01В жутком ДТП на Житомирщине погибли брат и сестра, их отец госпитализирован 02В жутком ДТП на Житомирщине погибли брат и сестра, их отец госпитализирован 03В жутком ДТП на Житомирщине погибли брат и сестра, их отец госпитализирован 04

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жесть! Сколько они ехали на этом "говновозе"?! 150???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Две скорости складываются при встречном столкновении!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во-первых, грузовик стоял на обочине, а во-вторых. складываются импульсы двух движущихся тел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чего? Мне лично интересно почитать коментарии идиотов которые будут говорить что все вокруг злые и их надо было пожалеть!
Вот только авто не разрывает ВДОЛЬ даже на 100км
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В этом виноват не толко он! В этом виновато еще и правительство!
Камеры измерения скорости по трассам решили бы данную проблему на 99%! + бабло в бюджет и не малое. Но видимо в "больших" коридорах не могут поделить кто будет пилить такую сумму!
 показать весь комментарий
Ответить
 
на фуй камеры.. отморозкам они не указ, а с нормальных сдирают шкуру. Причем отморозки, виноватые в смертях это начиная с ворья, что крадут деньги для дороги, работников полиции, что не следят за нарушителями стоянки и сами беспечные водители.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да. Но тогда отморозки будут платить и платить не мало!
 показать весь комментарий
Ответить
 
это что за нормальные с которых сдирают шкуру? то есть с кого-то (касты нормальных) нельзя брать штрафы за нарушения?
 показать весь комментарий
Ответить
 
так в принципе нарушают все, но выявляют только часть нарушителей. Даже здесь в германии. несмотря на аккуратность немецких водителей. они гоняют по автобанам очень быстро. Зато в городе и опасных местах ездят аккуратно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зря он выжил . Когда он воскреснет , ему придётся заново умереть .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После жизни в Германии,глядя на такую дорогу получишь шок...- Не удивительно,что машину могло вполне занести на грязюке выползшей с обочины на трассу. А ведь причины этого просто смехотворны.- Не выдержаны углы наклона слива воды. Обочина неухоженная,да еще и выше уровнем. Отсутствует дренаж сбора лишка воды с отводом в канал отстоя. Разметки нет и качество самого покрытия,крайне низкое.И еще куча нюансов.Из которых и складываются подобные трагедии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трагедия складывается, когда долбоёб садится за руль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хех..Это считается лучшей дорогой Украины, трасса Киев-Чоп, М06.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це - хороша траса, розмітка скрізь є. Обочина - так, тут не доглянута. Я їхала по ній в дощ, все нормально, вода в калюжі не збиралася і грязюки не було.
Мене лише злять наземні пішохідні переходи по трасі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ой ужас!
Теперь отец пожалеет , что сам не умер...
Соболезнование, царство небесное. Какая жуткая смерть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто летит там, Барикелло? Нет скорей всего Гастелло!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по всему правыми колёсами "поймал обочину". И скорость была хорошая...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там глубоко больше сотни.
На пирожке так лететь? Грёбаный гастелло !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почитав сводки с наших дорог, можно решить что против нас ведется война на два фронта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не всё так просто. там ДО тоже фура стоит. Водила Рено должен был, зачем то, резко вправо принять! Зачем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дорога мокрая! Летел 150+, занесло резко вправо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
.....удар был в угол прицепа (нет стопов , и колесо заднее пробито ) это ж как надо было ЛЕТЕТЬ , чтоб даже далеко стоящее на обочине АВТО мешало прямолинейному движению ???? может КОЛЕСО лопнуло на такой скорости ???? или напугать хотел ,крутанул на скорости (((( в любом случае : ЛЮДИ, вы не в танке !!!! смотрите , как ЖЕЛЕЗО режет , а человек это ВОДА с хрупкими костями !!!!! ДУМАЙТЕ о своих близких за 90 км\час !!! ну нельзя же ТАК ..... убивать своих ДЕТЕЙ !!!! это надо ПОКАЗЫВАТЬ особенно злостным ЛИХАЧАМ !!!! иномарки ПРУТ , а человек не справляется уже ..... фотки конечно УЖАСС !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не гоните беса граждане ! На фото хорошо видно, что дорога ровная, грузовик стоит довольно далековато от дороги ! А вот разорванная в хлам машина говорит о том, что водила летел еще с той скоростью ! Наш народец любит летать по трассам и летунов у нас все еще очень много !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня все время преследует вопрос. Куда они летят? Ну мля есть возможность и дорога позволяет можно и придавать там до 140 - 150. Но когда выезжаешь на перекресток, вьезжаешь на главную или сворачиваешь с нее это же серьезный маневр который требует максимум внимания и минимум скорости. Почему люди это игнорируют?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лопнуло переднее правое колесо и потащило в фуру?
 показать весь комментарий
Ответить
 
вроде не сообщается было светло или темно.. в темноте если на дороге нет разметки можно легко съехать вбок. Т е причина может быть очень банальная.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ жутком ДТП на Житомирщине погибли брат и сестра, их отец госпитализирован. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти