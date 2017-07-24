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 Экономика, Общество, Фоторепортаж
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Все про:обыск (1170) спирт (226) ГФС (3056)

 Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски. ФОТОрепортаж

В настоящее время сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проводят масштабную спецоперацию, в ходе которой на 41 спиртзаводе проходят обыски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook первого заместителя председателя Государственной фискальной службы Сергея Белана.

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По его словам, в спецоперации задействовано 430 работников налоговой милиции.

"Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски. Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, направлена на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", - написал Белан.


Он также отметил, что "левый" спирт производится из неучтенного сырья и продается за наличные. Существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него производят.

Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски 01

Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски 02

Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски 03

Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски 04

Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски 05




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Не наступления на теневой рынок,а передел с отжимом,этим схемам уже два десятилетия,все кормились там по очереди,кучмисты,памаранчи,потом рыги крепко сели,неужели на енакиевского юрца наезд будет
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не в этом ли дело..?
В угоду МВФ: Кабмин готовит подорожание водки, пива, сигарет
http://minprom.ua/news/232493.html
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Куда дальше? Через то и покупают по 31 грн за бутылку без марок. А в кафе вам какую водку наливают? Вся идет с 10 литровых баклажек.
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что "левый" спирт производится из неучтенного сырья и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него производят.

Что за бред. Марку поцепил - качественная, без марки пить нельзя.
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- Широкамасштабная аперация пад кодавым названием "Шмурдяк"?
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Давно пора! А то заводы типа не работают , только зерновозы заезжают, спиртовозы выезжают, трубы дымят...местные торгуют в любых объёмах...Если по уму будет. то и деньги на пенсии найдутся. Хотя скорее передел собственников схем произойдёт и потоки пойдут в другие карманы, офшоры.
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Как все зашифровано "...на 41 спиртзаводе..."
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Низачет, ребята. Ни на одном фото не вижу тепловизоров, а без них - никуда (доказано Матиосом).
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Ржете с Кивы? А чувак, нигде не работая, второй раз за два месяца на море заграницей отдыхает. И кто здесь лошара?
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Ну так результатами Революций известно кто пользуется. говорят мягко что пена поднимается, а реально просто дерьмо всплывает....Целый полковник! Только вот посмотреть бы его героический путь от рядового.....
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0,5 "казенки"-70 гривен,5 литровая баклага с завода -200 гривен. Зачем платить больше?
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0.5 водка, 5 литров спирта, а там бодяжь сколько хочешь.....
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски. ФОТОрепортаж
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