 Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook первого заместителя председателя Государственной фискальной службы Сергея Белана.
По его словам, в спецоперации задействовано 430 работников налоговой милиции.
"Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски. Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, направлена на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", - написал Белан.
Он также отметил, что "левый" спирт производится из неучтенного сырья и продается за наличные. Существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него производят.
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http://minprom.ua/news/232493.html
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Что за бред. Марку поцепил - качественная, без марки пить нельзя.
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https://www.youtube.com/watch?v=t99KH0TR-J4
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