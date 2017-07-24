 Два снаряда времен Второй мировой войны нашли в центре Киева. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице ГосЧС на Facebook.
"23 июля, на территории парка Аскольдова могила, в Печерском районе столицы, гражданами было обнаружено два артиллерийских снаряда АС-76 времен Второй мировой войны. Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГосЧС Украины обнаружены снаряды изъяты и уничтожено на полигоне", - сказано в сообщении.
Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 525 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.
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