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 Два снаряда времен Второй мировой войны нашли в центре Киева. ФОТО

На Аскольдовой могиле в Печерском районе Киева обнаружены два снаряда времен Второй мировой войны - оба уничтожены на полигоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице ГосЧС на Facebook.

"23 июля, на территории парка Аскольдова могила, в Печерском районе столицы, гражданами было обнаружено два артиллерийских снаряда АС-76 времен Второй мировой войны. Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГосЧС Украины обнаружены снаряды изъяты и уничтожено на полигоне", - сказано в сообщении.

Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 525 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

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Два снаряда времен Второй мировой войны нашли в центре Киева 01
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это, вроде как, минометная мина, на снаряд не сильно похожа.
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Ну тут же как..главное быстрее высрать... Создать повестку
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