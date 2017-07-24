 "Обычное дело": российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом российскому изданию "Газета.Ru" сообщили в администрации поселка.На фасаде небольшой часовни появились непристойные изображения.

"Уважаемые гости комплекса, хотим показать вам, как развлекается молодежь, живущая в Санта-Марине. Обратите внимание, во вложении есть и нецензурные фото", - говорится в сообщении.Отмечается, что часовня святой Марины действующая и открывается для посетителей по праздникам."Обычное дело. Весной русскими надписями разрисовали кладбищенскую церковь в Праге", - напоминает российский журналист Андрей Мальгин.

"Пару лет назад некий Ваня разукрасил снаружи стены римского храма Санта Скала. "Я люблю тебя, Вера", - несколько раз сообщил Ваня Urbi et orbi", - отмечает журналист.

"А вот этого товарища сумели поймать в Таиланде благодаря камерам наружного наблюдения. Турист Олег Фоменко из Люберец в 2013 году разбил ломом памятник монаху в храме таиландского острова Пхукет. Благодаря невероятным усилиям российского консула патриота не стали судить, а отправили на родину.

Вы хотели знать, что такое "оскорбление чувств верующих"? Вот вам четыре примера", - заключает российский журналист.