EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Фоторепортаж
  9181  68
Все про:Болгария (315) осквернение (38) Россия (71527) церковь (975) православие (120) вандализм (426)

 "Обычное дело": российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии. ФОТОрепортаж

На болгарском курорте Санта-Марина около города Созополь отдыхающие из России осквернили православную часовню.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому изданию "Газета.Ru" сообщили в администрации поселка.

На фасаде небольшой часовни появились непристойные изображения.

Обычное дело: российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии 01


"Уважаемые гости комплекса, хотим показать вам, как развлекается молодежь, живущая в Санта-Марине. Обратите внимание, во вложении есть и нецензурные фото", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часовня святой Марины действующая и открывается для посетителей по праздникам.

"Обычное дело. Весной русскими надписями разрисовали кладбищенскую церковь в Праге", - напоминает российский журналист Андрей Мальгин.

Обычное дело: российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии 02


Смотрите также: "Россияне нанимают украинских граждан для совершения провокаций", - Геращенко об осквернении польских памятников и могилы цадика Нахмана. ВИДЕО

"Пару лет назад некий Ваня разукрасил снаружи стены римского храма Санта Скала. "Я люблю тебя, Вера", - несколько раз сообщил Ваня Urbi et orbi", - отмечает журналист.

Обычное дело: российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии 03


Читайте также: Зарубежная РПЦ призвала "убрать" тело Ленина с Красной площади и начать декоммунизацию РФ

"А вот этого товарища сумели поймать в Таиланде благодаря камерам наружного наблюдения. Турист Олег Фоменко из Люберец в 2013 году разбил ломом памятник монаху в храме таиландского острова Пхукет. Благодаря невероятным усилиям российского консула патриота не стали судить, а отправили на родину.

Обычное дело: российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии 04


Вы хотели знать, что такое "оскорбление чувств верующих"? Вот вам четыре примера", - заключает российский журналист.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Очередной ватный позыв. За обрисованного болгарами Алёшу, поди, атамстылы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що спільного між москалем і спеpматозоидом?
- І в того, і в дpугого є лише один шанс на мільйон стати людиною.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тю - россияне обыкновенные - шо тут удивлаться та))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
(( ой и не говорите Ольга - несуны они знатные)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Здравствуйте - надеюсь у вас все в порядке,да не уверен))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все хорошо, спасибо. Давно вас не видела здесь, где пропадаете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
(((партиЯ и правительство перебросили на другой фронт борьбы)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
понятно , не переживайте, буду порохоботить и за вас тоже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Тааагиллллл!!!!!"
быдло мирового масштаба
свою страну засрали - теперь по заграницам гадят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этих скотов вообще нельзя пускать в Европу. Пусть едут на землю своих диких предков- в Монголию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Монголии люди вежливые и к мохнорылым отношения не имеют. Мохнорылые были их рабами, но это не одно и тоже!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мордор должен быть уничтожен. Не о чем тут дискутировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на сайте "Патриоты Украины" об этом писали уже неделю назад...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 19 ч.19 часов назад
СК РФ и ФСБ начали расследование по убийству сына Ивана Грозного.
Среди основных подозреваемых Иван Мазепа и Степан Бандера
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я думаю там работали братья наследникики Мазепы, квартет - Зор, Ян, Шкир и Як.
стопудово, к гадалке не ходи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Распространенье наше по планете особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке"...
В.С.Высоцкий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке! (c)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уроды безмозглые! И к христианской вере не имеющие отношения!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Василий Осипович очень точно описал положение дел в эпоху Киевской Руси!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Харьковщине открыли памятник гетману Ивану Мазепе

Торжественная презентация монумента состоялась в рамках фестиваля «Гетманская слава», который вчера, 22 июля, проходил в пгт. Коломак Харьковской области - именно там Мазепа был избран гетманом Украины.

"Обычное дело": российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии - Цензор.НЕТ 6288
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мазепа очень много сделал для Украины! Настоящий Гетьман, не то что сегодняшнее г.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как хорошо было в Турции в прошлом году , когда там не было обосравшейся от страха орды .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Патретик хуйловский забыл дома, вот и решил помолиться на его рисунок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
у свинособак, по всему миру, лозунг один - за русь, усрусь!...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это все могли написать не только россияне, но и любой кто говорит и думает на русском.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А любер фоменко, на Пхукете, разбивший ломом памятник монаху, тоже не расеянин?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нынешняя территория роSSии состоит из оккупированных и успешно загаженных территорий.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
слово Быдло придумано для таких
не для животных
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
ну сколько можно писать про это быдло ? у нас и у самих кацапни пол страны .. ну так наши заборы покажите !
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапам не похрен ? где ближе там и срут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот об этом и речь! Кацапам по хрен, где срать, в храме так в храме!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В «законе Яровой» нашли противоречие европейскому регламенту. Это грозит многомиллиардными штрафами

Ведомости

08:42, 24 июля 2017
Надежный источник

Пакет «антитеррористических» законов Ирины Яровой и Виктора Озерова о хранении данных, который должен заработать с 2018 года, нарушит новый регламент Евросоюза. Об этом рассказали в Институте исследования интернета.
Регламент был одобрен Евросоюзом весной 2016 года (Совет ЕС принял его на следующий день после внесения «закона Яровой» в Госдуму), но вступит в силу в конце мая 2018 года - за месяц до вступления в силу «закона Яровой».
Европейские нормы разрешают только избирательное хранение данных пользователей и только по запросу спецслужб. «Закон Яровой», в свою очередь, обязывает провайдеров и сотовых операторов хранить все данные, в том числе иностранцев.
За нарушение нового регламента российским компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро или до 4 процентов годовой глобальной выручки (по подсчетам «Ведомостей», это около 45 миллиардов рублей для операторов «большой четверки»).
Представители Минкомсвязи, МИД и сотовых операторов не смогли прокомментировать противоречия в законодательстве России и Евросоюза.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сами виноваты!
Пустят к себе 3/14дарасов, а потом возмущаются, что они начинают вести себя так, как и положено 3/14дарасам...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 7 ч.7 часов назад
Закон о санкциях подтверждает, что в США не видят разницы между полубезумным северокорейским Кимом и престарелым клептократом в Кремле. СНВS
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно вывезти кацапа из россии,
Но вывести россию из кацапа невозможно...




 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так, это ж россияне, высококультурные носители духовных скреп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin 9 ч.9 часов назад
Уже до Юнкера дошли, грозит пальчиком Трампу, Северный поток под угрозой! Вот точно так же бл...ди торговали с Гитлером до последнего
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and obliterate, only for the sake of gratification.) - ФедорДостоевский
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Обычное дело": российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти