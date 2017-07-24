 "Обычное дело": российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому изданию "Газета.Ru" сообщили в администрации поселка.
На фасаде небольшой часовни появились непристойные изображения.
"Уважаемые гости комплекса, хотим показать вам, как развлекается молодежь, живущая в Санта-Марине. Обратите внимание, во вложении есть и нецензурные фото", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часовня святой Марины действующая и открывается для посетителей по праздникам.
"Обычное дело. Весной русскими надписями разрисовали кладбищенскую церковь в Праге", - напоминает российский журналист Андрей Мальгин.
"Пару лет назад некий Ваня разукрасил снаружи стены римского храма Санта Скала. "Я люблю тебя, Вера", - несколько раз сообщил Ваня Urbi et orbi", - отмечает журналист.
"А вот этого товарища сумели поймать в Таиланде благодаря камерам наружного наблюдения. Турист Олег Фоменко из Люберец в 2013 году разбил ломом памятник монаху в храме таиландского острова Пхукет. Благодаря невероятным усилиям российского консула патриота не стали судить, а отправили на родину.
Вы хотели знать, что такое "оскорбление чувств верующих"? Вот вам четыре примера", - заключает российский журналист.
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- І в того, і в дpугого є лише один шанс на мільйон стати людиною.
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быдло мирового масштаба
свою страну засрали - теперь по заграницам гадят
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СК РФ и ФСБ начали расследование по убийству сына Ивана Грозного.
Среди основных подозреваемых Иван Мазепа и Степан Бандера
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стопудово, к гадалке не ходи
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В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке"...
В.С.Высоцкий
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Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке! (c)
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Торжественная презентация монумента состоялась в рамках фестиваля «Гетманская слава», который вчера, 22 июля, проходил в пгт. Коломак Харьковской области - именно там Мазепа был избран гетманом Украины.
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https://www.youtube.com/watch?v=xEiT8x-fVsk
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не для животных
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http://argumentua.com/stati/tury-bez-russkikh-za-otdykh-bez-turistov-iz-rossii-evropeitsy-gotovy-doplachivat
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Ведомости
08:42, 24 июля 2017
Надежный источник
Пакет «антитеррористических» законов Ирины Яровой и Виктора Озерова о хранении данных, который должен заработать с 2018 года, нарушит новый регламент Евросоюза. Об этом рассказали в Институте исследования интернета.
Регламент был одобрен Евросоюзом весной 2016 года (Совет ЕС принял его на следующий день после внесения «закона Яровой» в Госдуму), но вступит в силу в конце мая 2018 года - за месяц до вступления в силу «закона Яровой».
Европейские нормы разрешают только избирательное хранение данных пользователей и только по запросу спецслужб. «Закон Яровой», в свою очередь, обязывает провайдеров и сотовых операторов хранить все данные, в том числе иностранцев.
За нарушение нового регламента российским компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро или до 4 процентов годовой глобальной выручки (по подсчетам «Ведомостей», это около 45 миллиардов рублей для операторов «большой четверки»).
Представители Минкомсвязи, МИД и сотовых операторов не смогли прокомментировать противоречия в законодательстве России и Евросоюза.
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Пустят к себе 3/14дарасов, а потом возмущаются, что они начинают вести себя так, как и положено 3/14дарасам...
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Закон о санкциях подтверждает, что в США не видят разницы между полубезумным северокорейским Кимом и престарелым клептократом в Кремле. СНВS
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Но вывести россию из кацапа невозможно...
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Уже до Юнкера дошли, грозит пальчиком Трампу, Северный поток под угрозой! Вот точно так же бл...ди торговали с Гитлером до последнего
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