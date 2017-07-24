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Все про:животные (792) Киев (17682) суд (21283)

 Суд назначил полгода лишения свободы киевлянину за издевательство над котом. ФОТО

Голосеевский райсуд столицы вынес приговор по делу Дмитрия Кияницы, который издевался над домашними животными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

"Суд назначил 6 месяцев лишения свободы для Дмитрия Кияницы за жестокое обращение с животными. Мужчина бил своего кота, которого привязывал к дереву шлангом. Это увидели соседи, вызвали полицию. Кота отвезли в больницу, - там у него диагностировали поломанные ребра, кости и таз", - сообщает СМИ.

Сообщается, что сейчас кот проживает у соседей, которые стали свидетелями жестокого обращения с животным. У обвиняемого есть также 30 дней на обжалование решения в Апелляционном суде. Сам мужчина от каких-либо комментариев в зале суда отказался.

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Суд назначил полгода лишения свободы киевлянину за издевательство над котом 01

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Сраведливо его привязать к дереву со связанными руками, и чтобы каждый желающий мог его бить. Думаю, будет стоять очередь.
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а Штепу і інших підор@сів ще судять.... кіт і десятки тисяч життів.......
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А за издевательство над людьми, например над пенсионерами, премии дают. Господин Рева вот как за кроесло свое держиться.
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Ну их же пока не бьют, а так, голодом морють.....Скоро пенсионеров вообще не будет.
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да ныть то скоро не будет кому, вот говорят смертность в два раза превышает рождаемость на Украине..... а мы все ватников ищем.....
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Не тільки. Ще так говорить "Львівський літопис" - найраніший з відомих науці український літопис:
"которий на тих міст писал до Хмельницького през посла своєго і уступити жадал їм на Україну, обіцуючи їм і то все пробачити, що поробили, і що просили, даровати на коронації своїй. І уступил Хмельницький зо всім войськом на Україну, упоминаючи шляхту універсалом своїм, аби русі, подданих своїх, не губили, що і король мандатом своїм подтвердил бул".
Ну, і якийсь Тарас Шевченко писав:
"Як умру, то поховайте Мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій".
А ще якась Леся Українка:

«Надія»:Надія вернутись ще раз на Вкраїну.
«Жалібний марш»:Батько наш в могилі,
Та на Україні
Слава його не загине!

І ще якийсь Грушевський:
«Народ наш живе на Україні уже дуже давно»...

--------
Змінювати усталене класиками в угоду політиці - недоцільно. Обидві форми "в Україні" та "на Україні" є рівними, грамотними. Я б віддав перевагу "на Україні", бо це характеризує ще й географічно - як простір, привілля, розкіш багатої природи, її велич.
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а я б не характеризував. бо поетам, письменникам можна дещо відступати для придання деяких рис свого твору (або для рифми), але ж мене Марія Павлівна вчила, що мова повинна литись, і після голосної стояти приголосна, після приголосної - голосна.
окрім того, є чіткі правила: якщо це країна, то це "в", якщо окрема територія (острів, півострів, гори тощо) - то "на". тож не треба перекручувати в угоду кацапським іродам, які хочуть навіть в такий спосіб викреслити Україну зі списку самостійних держав.
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блин, еще один фрукт решил меня украинский язык учить......
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отбывающим наказание, трудотерапия головного мозга.
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Передок не отстойник для мрази, там мужики животных любят и берегут. Дали полгода тюрьмы этой падали для начала - и хорошо. Мало, конечно... но его рожу добрые люди запомнят... Добавят...
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Этого дебила самого надо привязать шлангом к дереву и пиз...ить держаком от лопаты!
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вот это - вернее всего, я думаю. Сам хотел написать - дегенерат.
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а психіатричне обстеження йому зробили? чогось важко повірити, що людина з здоровою психікою може таке робити
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сторонник смертной казни? и уничтожения "неполноценных"? те алоизыч из ада прЮвет передаёт, спрашивал, когда ждать...
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Тварь. Наконец-то в Украине стали сажать за издевательства над животными. Главное,чтобы апелляция не изменила решение. И все, кто начнет сейчас верещать, что коррупционеров не сажают, а только простых граждан, идите нахуй. Маленький кот, которого бьёт большой человек, заведомо слабее.
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кот маленький а медведь большой, но некоторые люди бьют медведей, вопрос очень сложный по насекомым - можно ли давить муравьёв и травить ядами жуков колорадских
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с точки зрения закона вопрос по насекомым прост: там только про позвоночных.
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Боже..
Люди, бегите от него, коты только начало, таких за полгода не исправят, это выродок -до гробовой доски нелюдь.
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Чего это вдруг "бегите от него"...
Я ещё школьником был... Так мой односельчанин собаку облил бензином и поджёг. Живьём. А через месяц кролика паяльной лампой, в лесопосадке. Живого. Слышно было за полкилометра, аж на пруд, где мы на льду хоккей гоняли...
А потом у него гараж с " Волгой" сгорел. Почему-то. Может, молния ударила какая... И неважно, что январь. Стихия - она непредсказуема.
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Бегите от него , потому что Шариковы, это заготовка для Чекотило.
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Не от них бежать надо, а за ними. И лечить, и лечить...
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Кстати, как всегда в темах про издевательства над животными появляются комменты про пенсионеров. Как вы заебали уже со своими пенсионерами! Лепите из в любую тему.
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...и шо...кошка привела 6 штук пять нафиг утопил...тюрма?
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Дорогой, это уже МАССОВОЕ убийство с особой жестокостью, имеющие признаки геноцида...
тут ужу чисто Гаага
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Полгода??? Нет это оооочень много. Зачем тратить на его содержание государству деньги налогоплательщиков?
Достаточно было присудить только один день........ В камере с тремя сексуальными извращенцами. Они быстро с него сделают ,, кошечку,,. Так быстро, что он и мявкнуть не успеет.
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Маловато...Як мінімум в десятеро більше б термін.А ще краще до кицьок в клітку,до великих голодних кицьок!!!
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Ну нахера садить на 6 месяцев? Чтобы он за 6 месяцев набрался зековских привычек? Смысла меньше чем на троечку сажать вообще нет. Втулили бы штраф по больше.
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Самое интересное будет тогда, когда это экземпляр явится в камеру и огласит статью
Местные офигеют, ибо статьи такой никто не знает
Когда узнают что это, будут мстить за кота долго и упорно
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Дело даже не в том, что кота жалко, дело в том, что это 3/14дрило способно поступить так же с любым, кто слабее его!
Жена, ребёнок, старик...
Кот, это просто момент проявления...
Таким надо руки отрубать, что бы потом всю жизнь не оглядываться...
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а начинают с убийства невинного комарика. а некоторые ещё и на глистов покушаются.
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Ну, видать ОНИ это из зависти...
Обидно наверное, когда даже глист и комарик имеют интеллект выше, чем свой собственный....
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Діло він зробив недобре,але коли мати свою новонароджену дитину кидає на морозі або у вигрібну яму,а за це її дають рік умовно. То в мене в голові неможуть скластись строгість вироків,і що ми більше цінним
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а у меня сосед курицу зарубил. и свинок режет сука.
я так полагаю все авторы на ветке мяса не едят.
у меня кот. предельно нешкодливый. но знаю про кошачьи проказы которые заслуживают серьёзного наказания. в любом случае общество потребляющее мясо(не падали) не должно ставить мифические права животных выше человеческих. ой, муху прибил. такая назойливая...
если истязал кота безвинно, то не на нары а в койку.
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ты понимаешь, что такое садизм и жестокость, ради своего удовольствия, что такое, не чувствовать чужой боли?....
желаю тебе и твоим родным, встретиться с таким "человеком" в темном переулке...
карма она сцука, знаешь....
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А он их тоже к дереву сначала привязывает и 3/14здит шлангом, пока все кости не переламает?
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Серьезного - это какого? Переломанные ребра, таз?
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Дебил! Бог все видит. В следующей жизни будет бездомным котиком.
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в наступньому житті він наробиться крисою в центрі великого міста, де багато голодних котів. і так разів з 10.
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ну дадут ему полгода - и что? Он же просто больной на голову, выйдет через полгода - будет делать то же самое (а может и похуже), только прятаться теперь будет.
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Поражают комментарии людей, которые называют этого персонажа нелюдем, тварью, что бить его надо... Люди, вы же ничем не отличаетесь от этого больного на голову человека. Его лечить нужно, да по-ходу и вас всех - кошатников вместе с ним.
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это преступление прежде против человека, а уж потом против животного, люди не имеют права вести себя хуже, чем ведут себя животное, надо было бы в УК статью ввести с наказанием в виде лишения человеческого звания "сапиенса" и понижением в пищевой пирамиде до уровня опарыша
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вранье, животные ради удовольствия и просто так не мучают и не истязают... так может только человек....
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читать не умеешь? или я не понял зачем ты за мной про то, что животный не мучают повторил...
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враньё, что животные просто так не... попробуй почитать реальные книги по зоологии. мультфильмы не канают....
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Не так рожа как глаза. А глаза, как мы знаем, зеркало души.
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Я когда утром в метро захожу, так там полвагона, с такими же рожами как у этого.
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Сочувствую. Мне даже глядя в эти глаза на фото моторошно становится.
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Вообще надо было присудить два года работ в самых заброшенных питомниках для животных. И пусть два года бесплатно чистит, моет, выносит гомно, прибирает.
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Мой кот тоже считает, что я над ним издеваюсь. Консервы редко покупаю, на улицу мало выпускаю...
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Раньше я проверял на коту колбасу - давал ему её, если ест значит и мне можно. Так он, зараза, стал на меня смотреть - если ем, то и сам ест.
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Мало уроду дали... Мучить животных, последнее дело..
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ще й трус. він навіть побоявся посваритися з собакою. кота ж легше бити - він значно меньший.
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А в Рашке, можно тоже самое проделывать со своей женой или детьми и это действо не будет квалифицироваться как уголовно наказуемое.
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Вот и отличненько!Теперь этого пидара опустят в ''хате'' в первый же день,каждый день его за колючкой будет казатся адом!А если ему хребет сломают ,скинут ночью с нар и об бетон то я только этому событию буду рад безмерно.А то что он откинется с кичи обиженным это 100%
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так там все такие же сидят - убийцы насильники разбойники с двойным дном личности
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просто психически больной. его место не в тюрьме а в психушке. и не на полгода, а пожизненно. такие твари и людей убивают легко.
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