 Суд назначил полгода лишения свободы киевлянину за издевательство над котом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".
"Суд назначил 6 месяцев лишения свободы для Дмитрия Кияницы за жестокое обращение с животными. Мужчина бил своего кота, которого привязывал к дереву шлангом. Это увидели соседи, вызвали полицию. Кота отвезли в больницу, - там у него диагностировали поломанные ребра, кости и таз", - сообщает СМИ.
Сообщается, что сейчас кот проживает у соседей, которые стали свидетелями жестокого обращения с животным. У обвиняемого есть также 30 дней на обжалование решения в Апелляционном суде. Сам мужчина от каких-либо комментариев в зале суда отказался.
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"которий на тих міст писал до Хмельницького през посла своєго і уступити жадал їм на Україну, обіцуючи їм і то все пробачити, що поробили, і що просили, даровати на коронації своїй. І уступил Хмельницький зо всім войськом на Україну, упоминаючи шляхту універсалом своїм, аби русі, подданих своїх, не губили, що і король мандатом своїм подтвердил бул".
Ну, і якийсь Тарас Шевченко писав:
"Як умру, то поховайте Мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій".
А ще якась Леся Українка:
«Надія»:Надія вернутись ще раз на Вкраїну.
«Жалібний марш»:Батько наш в могилі,
Та на Україні
Слава його не загине!
І ще якийсь Грушевський:
«Народ наш живе на Україні уже дуже давно»...
--------
Змінювати усталене класиками в угоду політиці - недоцільно. Обидві форми "в Україні" та "на Україні" є рівними, грамотними. Я б віддав перевагу "на Україні", бо це характеризує ще й географічно - як простір, привілля, розкіш багатої природи, її велич.
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окрім того, є чіткі правила: якщо це країна, то це "в", якщо окрема територія (острів, півострів, гори тощо) - то "на". тож не треба перекручувати в угоду кацапським іродам, які хочуть навіть в такий спосіб викреслити Україну зі списку самостійних держав.
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Люди, бегите от него, коты только начало, таких за полгода не исправят, это выродок -до гробовой доски нелюдь.
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Я ещё школьником был... Так мой односельчанин собаку облил бензином и поджёг. Живьём. А через месяц кролика паяльной лампой, в лесопосадке. Живого. Слышно было за полкилометра, аж на пруд, где мы на льду хоккей гоняли...
А потом у него гараж с " Волгой" сгорел. Почему-то. Может, молния ударила какая... И неважно, что январь. Стихия - она непредсказуема.
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тут ужу чисто Гаага
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Достаточно было присудить только один день........ В камере с тремя сексуальными извращенцами. Они быстро с него сделают ,, кошечку,,. Так быстро, что он и мявкнуть не успеет.
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Местные офигеют, ибо статьи такой никто не знает
Когда узнают что это, будут мстить за кота долго и упорно
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Жена, ребёнок, старик...
Кот, это просто момент проявления...
Таким надо руки отрубать, что бы потом всю жизнь не оглядываться...
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Обидно наверное, когда даже глист и комарик имеют интеллект выше, чем свой собственный....
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я так полагаю все авторы на ветке мяса не едят.
у меня кот. предельно нешкодливый. но знаю про кошачьи проказы которые заслуживают серьёзного наказания. в любом случае общество потребляющее мясо(не падали) не должно ставить мифические права животных выше человеческих. ой, муху прибил. такая назойливая...
если истязал кота безвинно, то не на нары а в койку.
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желаю тебе и твоим родным, встретиться с таким "человеком" в темном переулке...
карма она сцука, знаешь....
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