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Все про:животные (792) Киев (17684) суд (21288)

 Садист Кияница, калечивший животных, осужден на 6 месяцев тюрьмы. ФОТО

Голосеевский райсуд столицы вынес приговор по делу Дмитрия Кияницы, который издевался над домашними животными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

"Суд назначил 6 месяцев лишения свободы для Дмитрия Кияницы за жестокое обращение с животными. Мужчина бил своего кота, которого привязывал к дереву шлангом. Это увидели соседи, вызвали полицию. Кота отвезли в больницу, - там у него диагностировали поломанные ребра, кости и таз", - сообщает СМИ.

Сообщается, что сейчас кот проживает у соседей, которые стали свидетелями жестокого обращения с животным. У обвиняемого есть также 30 дней на обжалование решения в Апелляционном суде. Сам мужчина от каких-либо комментариев в зале суда отказался.

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Садист Кияница, калечивший животных, осужден на 6 месяцев тюрьмы 01

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Да перестаньте вы - самое страшное, что ОБЫЧНАЯ РОЖА, какие там глаза - обыкновенные. В метро по сторонам посмотрите - маньяк каждый второй от жары))). Важно то, что общество начинает понимать, что издевательство, именно садизм по отношению к животному (не умерщвление, а садизм) является преступлением и должно быть чуждо самому обществу. Одно дело на кухне сказать "во с...ка, убил бы тварь", а другое - дать 6 месяцев, чтоб другим хотя бы повадно не было.
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Вообще надо было присудить два года работ в самых заброшенных питомниках для животных. И пусть два года бесплатно чистит, моет, выносит гомно, прибирает.
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Мой кот тоже считает, что я над ним издеваюсь. Консервы редко покупаю, на улицу мало выпускаю...
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Раньше я проверял на коту колбасу - давал ему её, если ест значит и мне можно. Так он, зараза, стал на меня смотреть - если ем, то и сам ест.
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Благородный у Вас кот) А мог бы и какие-нибудь санкции применить) И был бы прав
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А что? У нас Сосо применяет - попробуй горшок ему на ночь не поменять - на кровати залезет на голову и будет так орать, что хрен кто до утра уснет, пока не встанешь и не сделаешь, как он хочет. Сделал - все! Его санкции сняты, все свободны, все ИМЕЮТ ПРАВО спать
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Мой такой же. Только не орет, а царапает мебельную ткань исключительно в зоне подушки)
И кормлю я сначала его, а потом уж...)
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Другие коты тихонечко сделаюто на ковёр, поспать по спишь, а дальше хоть из дому беги, не то что спать, дышать не чем! Ради чистого воздуха я бы, поднялся бы!
Правда, с котом договорился...
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Так я и поднимаюсь! Иначе потом под санкции жены попаду и буду за этим красавцем убирать и мыть все с уксусом, чтоб запаха не было - лучше встать - себе дешевле
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Мало уроду дали... Мучить животных, последнее дело..
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ще й трус. він навіть побоявся посваритися з собакою. кота ж легше бити - він значно меньший.
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Кіт на Ліпецькій фабриці шоколад стирив..., в родовідній своїй кіт - типовий ватник і тільки щирий український лицар Айвенго наказав супостата.... шуткую звичайно, хоча дійсно ми тисячами забиваємо тварин на м'ясокомбінатах щодня і мовчимо про це.....
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А в Рашке, можно тоже самое проделывать со своей женой или детьми и это действо не будет квалифицироваться как уголовно наказуемое.
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Вот и отличненько!Теперь этого пидара опустят в ''хате'' в первый же день,каждый день его за колючкой будет казатся адом!А если ему хребет сломают ,скинут ночью с нар и об бетон то я только этому событию буду рад безмерно.А то что он откинется с кичи обиженным это 100%
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так там все такие же сидят - убийцы насильники разбойники с двойным дном личности
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Татуировка кот или кошка - это всегда символ острого ума, сообразительности и свободолюбия. ... Ведь кот является воплощением желания, тьмы, загадочности. Возможно именно из-за того, что кошка - символ злой и нечистой силы, изображение этого животного считалось правильным набивать только зекам.


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Это разные вещи - убить себе подобного и издеваться над привязанным и маленьким животным.
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просто психически больной. его место не в тюрьме а в психушке. и не на полгода, а пожизненно. такие твари и людей убивают легко.
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Это ж какой нужно быть сволочью...что бы издеваться над беззащитным животным..?? Кот же ответить не может...
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а теля якого ріжуть на бойні ради забаганок трупоїдів як може себе захистити...
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Ты путаешь горячее с тяжелым....хотя если ты кушаешь одну лебеду....это не удивительно....
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це ти путаєш...твої мізки засмічені трупною отрутою..ти ще про Гітлера вегетаріанця згадай...то ваша улюблена байка...
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А теля что - перед этим привязывают, избивают, при жизни ломают ему ноги и тазобедренные суставы?
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Правильно сделал суд.
А вообще странно, вам не кажется, что за кота сажают на 6 мес, а пойманных террористов на 15 суток, и денег на обратную дорогу дают?
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Хотите верьте, хотите нет, но именно с такого отношения к живым существам и рождаются террористы, которым не жаль ничего живого - считайте, что этим приговором мы делаем террористам хоть маленький, но аборт сразу после зачатия - звучит пафосно, но из таких людей и прогрессируют потом нелюди.
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Тварь. Его привязать нужно шлангой к дереву и бить! Мало дали такому уроду.
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За время проведения суда было съедено две туши ветчины.
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Это у вас в паРаше ветчина уже тушами измеряется..?? Крута...чего только винторогие с голодухи не придумают.....
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- До чего вредное животное.- Это кого вы имеете в виду, позвольте вас спросить?
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ТАК ОН ЕЩЁ И ДОКТОРОМ ПО МОЕМУ РАБОТАЕТ !!! НАВЕРНО У НЕГО ТОКСОПЛАЗМОЗ ОТ КОТА И НАРУШЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ !!!
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хоть какие то хорошие новости. садист получил по заслугам. надеюсь ему в сокамерники попадутся любители котов.
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