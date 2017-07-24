 Садист Кияница, калечивший животных, осужден на 6 месяцев тюрьмы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".
"Суд назначил 6 месяцев лишения свободы для Дмитрия Кияницы за жестокое обращение с животными. Мужчина бил своего кота, которого привязывал к дереву шлангом. Это увидели соседи, вызвали полицию. Кота отвезли в больницу, - там у него диагностировали поломанные ребра, кости и таз", - сообщает СМИ.
Сообщается, что сейчас кот проживает у соседей, которые стали свидетелями жестокого обращения с животным. У обвиняемого есть также 30 дней на обжалование решения в Апелляционном суде. Сам мужчина от каких-либо комментариев в зале суда отказался.
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И кормлю я сначала его, а потом уж...)
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Правда, с котом договорился...
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А вообще странно, вам не кажется, что за кота сажают на 6 мес, а пойманных террористов на 15 суток, и денег на обратную дорогу дают?
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