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Все про:корабль (904) НАТО (5642) Одесса (5748) Си-Бриз (89) США (13027) Черное море (397)

 Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Одессу. ФОТО

В одесский порт прибыли два корабля постоянной военно-морской группы НАТО.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ВМС ВС Украины в Facebook.

"В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании "DUNCAN" и фрегат ВМС Турции "YILDIRІM", - говорится в сообщении.

Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Одессу 01


"Программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи командования похода с командующим ВМС ВС Украины и c органами власти, дружеские встречи с украинскими военными моряками. Экипажи группы кораблей ждет культурная программа", - отмечают в пресс-службе.

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Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Одессу 02

Военные корабли смогут посетить жители Одессы и гости города. Вход на них будет открыт 25 июля, с 14:00 до 17:00. Корабли НАТО будут находиться в Украине до 27 июля.

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сначала обрадовался - ну ,постоянной группы НАТО - а потом слегка расстроился - хотя есть надежда шо таки они будут теперь просто меняться и в Одессе кто то будет постоянно))
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В последнее время - они так часто сменяются, - что находятся почти постоянно, а Путик-- даже пукнуть боится.... Ну и Слава Богу...
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Милости просим, мы гостеприимны... НАТО - пока ещё нам ничего плохого не делало,,, - в отличие от кацапов...
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Черное море территория свободы, корабли НАТО гарантируют, ну а москалей даже при словах "бараны Ашота" в холодный пот бросает...
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Побольше таких визитов, да и постоянные базы НАТО, в Украине, ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫ.
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Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО НА ПОСТОЯННО прибыли в Одессу.
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Красивый современный корабль. В нем хорошо сочетаются функциональность с архитектурой
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Корабль хороший, но лично я бы его красивым не назвал. Монумент первому спутнику портит вид. Что бы не говорили, мне больше нравится грозный совковый дизайн, хоть он и изжил своё.
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Значит тут отдали предпочтение функциональности)
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Даже сейчас новые кацапские корабли красивее. Чувствуется совковая школа.
Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Одессу - Цензор.НЕТ 2386
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Она серп и молот облизывает... А может - случайно засунула их себе в репродуктивные места и вынуть не может...
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При овоще так и было махали кацапскими тряпками и протестовали
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ПОБОЛЬШЕ ВИЗИТОВ ОТ НАТО --- ХОРОШИХ И РАЗНЫХ !!!!
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Особенно чтоб калибр побольше, чтоб вдрызь разорвать пуканы х...ловцам.
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Сука ! Ющ прыщавый...Если бы отстоял американцев,которые в Феодосию уже прибыли,так и войны бы не было.И тем более Крым не отобрали бы. - Хоть рыги тебе морду изуродовали. Тьфу на тебя,мразь никчемная !
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Что за американцы и что не сделал Ющ?
Если пишешь - то ссылы давай.
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Ты гонишь ? )) Это было несколько лет назад. Поройся в нете про Феодосию в его правлении. Продвинутый чувак все понял в отличае от тебя.
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шо апять? оце хуйлішко задовбеться підплигувати з-за парєбріка, а шож там сьонє у хахлов,мо йому скамєєчку підставить?
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