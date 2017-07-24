 Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Одессу. ФОТО

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ВМС ВС Украины в Facebook.
"В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании "DUNCAN" и фрегат ВМС Турции "YILDIRІM", - говорится в сообщении.
"Программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи командования похода с командующим ВМС ВС Украины и c органами власти, дружеские встречи с украинскими военными моряками. Экипажи группы кораблей ждет культурная программа", - отмечают в пресс-службе.
Военные корабли смогут посетить жители Одессы и гости города. Вход на них будет открыт 25 июля, с 14:00 до 17:00. Корабли НАТО будут находиться в Украине до 27 июля.
6525 29
Церемония закрытия международных учений "Си Бриз-2017" прошла в Одессе и на Николаевщине. ФОТОрепортаж(7)
"Американская сила не уступает никому", - Трамп ввел в строй крупнейший авианосец США. ИНФОГРАФИКА(286)
Уровень сложности учений "Си Бриз" в Украине значительно возрос, - Пентагон(17)
США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов(338)
В Черное море направляется французский разведывательно-диверсионный корабль(2)
"Си Бриз-2017": в Николаевской области прошли учения с использованием авиации. ФОТОрепортаж(70)
В Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017. ФОТО(36)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если пишешь - то ссылы давай.
Ответить
Ответить
Ответить