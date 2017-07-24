 Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Одессу. ФОТО

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Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ВМС ВС Украины в Facebook."В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании "DUNCAN" и фрегат ВМС Турции "", - говорится в сообщении.

"Программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи командования похода с командующим ВМС ВС Украины и c органами власти, дружеские встречи с украинскими военными моряками. Экипажи группы кораблей ждет культурная программа", - отмечают в пресс-службе.Военные корабли смогут посетить жители Одессы и гости города. Вход на них будет открыт 25 июля, с 14:00 до 17:00. Корабли НАТО будут находиться в Украине до 27 июля.