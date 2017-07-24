 Украинская актриса Зюбина появилась на кинофестивале в Одессе в платье с призывом освободить Сенцова. ФОТО

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина вышла на красную дорожку кинофестиваля в Одессе в дизайнерском платье с призывом освободить политзаключенного Кремля украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на фоторепортаж с фестиваля в Фейсбук.
"Я все чаще стыкаюсь с тем, что не все украинцы знают про ситуацию. На всех кинофорумах мира, на всех кинофестивалях категории "А" про это говорят, призывают к свободе Синфова. Кто-то про это говорит текстами со сцены, кто-то размещает таблички #FreeSentsov. Мы не можем про это не говорить. Каждый раз, когда я стою на площадке, когда мне там удобно, комфортно, я знаю, что есть в этом мире человек, который должен был быть сейчас на съемочной площадке, его место там, но, к сожалению, пока тот режим не закончится, ничего не изменится", - сказала актриса "Громадському".
Напомним, 13 июля незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов отметил свой 41-й день рождения в российской тюрьме. Он отбывает наказание в Якутии.
После аннексии Крыма Россией он был задержан ФСБ, обвинен в планировании терактов и вывезен в Москву. Спустя год российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии, несмотря на отсутствие доказательств. Сенцов не признал своей вины.
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Актриса Римма Зюбина рассказала, что стала меньше сниматься в фильмах, потому что сейчас занимается волонтерством.
Артистка призналась,что помогает украинской армии, а ее сын сейчас на фронте.
"Я сейчас занялась волонтерством: мой сын - на фронте и я помогаю. 20 марта, сразу после аннексии Крыма, я отказалась сниматься в российских проектах", - рассказала актриса.
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