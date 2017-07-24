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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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 Украинская актриса Зюбина появилась на кинофестивале в Одессе в платье с призывом освободить Сенцова. ФОТО

На черном платье была изображена кинопленка и хештег #FreeSentsov.

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина вышла на красную дорожку кинофестиваля в Одессе в дизайнерском платье с призывом освободить политзаключенного Кремля украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на фоторепортаж с фестиваля в Фейсбук.

"Я все чаще стыкаюсь с тем, что не все украинцы знают про ситуацию. На всех кинофорумах мира, на всех кинофестивалях категории "А" про это говорят, призывают к свободе Синфова. Кто-то про это говорит текстами со сцены, кто-то размещает таблички #FreeSentsov. Мы не можем про это не говорить. Каждый раз, когда я стою на площадке, когда мне там удобно, комфортно, я знаю, что есть в этом мире человек, который должен был быть сейчас на съемочной площадке, его место там, но, к сожалению, пока тот режим не закончится, ничего не изменится", - сказала актриса "Громадському".

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Украинская актриса Зюбина появилась на кинофестивале в Одессе в платье с призывом освободить Сенцова 01
Напомним, 13 июля незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов отметил свой 41-й день рождения в российской тюрьме. Он отбывает наказание в Якутии.

После аннексии Крыма Россией он был задержан ФСБ, обвинен в планировании терактов и вывезен в Москву. Спустя год российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии, несмотря на отсутствие доказательств. Сенцов не признал своей вины.



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редакторы,ну хоть ошибки поисправляйте...даже фамилию сенцова в статье связанной с ним исковеркали...
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даже актеры своих не бросают, не то что расейская армия....
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Всё так - но немножко не так.. лучший лозунг - ОСВОБИТЕ ПУТИКА ОТ УЧАСТИ РАБА НА ГАЛЕРАХ !!!! Пристрелите его кто-нибудь....
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Актриса Римма Зюбина рассказала, что стала меньше сниматься в фильмах, потому что сейчас занимается волонтерством.

Артистка призналась,что помогает украинской армии, а ее сын сейчас на фронте.

"Я сейчас занялась волонтерством: мой сын - на фронте и я помогаю. 20 марта, сразу после аннексии Крыма, я отказалась сниматься в российских проектах", - рассказала актриса.




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"...отбывает наказание", наказание за что? за то, что он украинский режиссер?, какое может быть наказание без вины? он отбывает срок заключения по ложному обвинению
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Нашлись и бабы, которые спрашивали у Зюбиной: "А Фрисенцов - это фамилия дизайнера?"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинская актриса Зюбина появилась на кинофестивале в Одессе в платье с призывом освободить Сенцова. ФОТО
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