Редактор Цензор.НЕТ 24.07.17 08:5024.07.17 08:59 Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших анекдотов недели.1. 2. 3. 4. 5. перейти на форум x Мне нравится 2
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Невероятно, но Факт! @best_fact 4 ч.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наприклад: Выступление российских рок-групп к 1025-летию Крещения Руси на Майдане проходило под пиво, водку и карты. ФОТОрепортаж Майдан 2013.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Хотел бы, святой отец исповедаться перед тем как умру ...
- Ну говорите, чем прогневали Господа Бога нашего?
- Да, убил 26 москалей, 24 коммуниста, подорвал ...
- Подождите, вы сначала исповедуйтесь, а о добрых делах позже поговорим!
Ответить