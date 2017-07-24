EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Фоторепортаж
  2774  20
Все про:анекдот (2600) курьезы недели (369)

 Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ

Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших анекдотов недели.

1.
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 01

2.
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 02

3.
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 03

4.
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 04

5.
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 05


 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVRM2N3VEROUmRHUkROakJNVkZGMmRFZERaazVETmpCWlVGSm5Ua2ROTUV4WVVYUTVSMHhKVGtNNU1FeFlVWFJPUXpFd1RIWlJkVUU5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
треба точніше називати - 5 топ анекдотів за тиждень про кацяпів!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, так это лучшие, а можно средненькие? Ну так, чисто поржать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на работе нужно не ржать, а работать... ну если ты не лошадь, конечно... понял, кац?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
круг забот кацапомэра .особенно умилило про булочки.а не пробовали их не жарить.а печь?

Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4459
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Умирает старый Бандеровец и зовет к себе священника, чтобы исповедоваться:
- Хотел бы, святой отец исповедаться перед тем как умру ...
- Ну говорите, чем прогневали Господа Бога нашего?
- Да, убил 26 москалей, 24 коммуниста, подорвал ...
- Подождите, вы сначала исповедуйтесь, а о добрых делах позже поговорим!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажЛучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти