 Ночью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Волинські Новини".
Так, 24 июля примерно в 2:10 на улице Кравчука в Луцке прогремел мощный взрыв, в результате которого произошло возгорание в Patio di Fiori.
Как сообщает издание, сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана.
На месте работают 5 пожарных машин, полицейские и две бригады скорой помощи.
По состоянию на 2:30 спасатели разбили стекло и вывели всех присутствующих на людей из помещения отеля. Медики сообщили о двух пострадавших, отравившихся угарным газом.
Горит крыша здания. По состоянию на 03:30, пожар не ликвидировали.
По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего.
Также издание отмечает, что рядом с помещением комплекса ночью неизвестные подожгли четыре покрышки.
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Великий, русский... педераст!
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