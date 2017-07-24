EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия, Фоторепортаж
  814  2
Все про:гостиницы (88) Луцк (387) пожар (3376)

 Ночью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог. ФОТОрепортаж

Крупный пожар случился в луцком гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Волинські Новини".

Так, 24 июля примерно в 2:10 на улице Кравчука в Луцке прогремел мощный взрыв, в результате которого произошло возгорание в Patio di Fiori.

Ночью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог 01

Как сообщает издание, сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана.

Ночью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог 02

На месте работают 5 пожарных машин, полицейские и две бригады скорой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В консульство Польши в Луцке бросили петарду, - МИД Польши

Ночью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог 03

По состоянию на 2:30 спасатели разбили стекло и вывели всех присутствующих на людей из помещения отеля. Медики сообщили о двух пострадавших, отравившихся угарным газом.

Ночью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог 04

Горит крыша здания. По состоянию на 03:30, пожар не ликвидировали.

Ночью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог 05

По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего.

Ночью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог 06

Также издание отмечает, что рядом с помещением комплекса ночью неизвестные подожгли четыре покрышки.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти