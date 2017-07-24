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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:акция (2181) Польша (3963) протест (5475) судебная реформа (583)

 По всей Польше прошли многотысячные демонстрации против судебной реформы. ФОТОрепортаж

В Польше состоялись многотысячные демонстрации против принятых законов в рамках реформы судебной системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Польша".

У здания Верховного суда в Варшаве прошла многотысячная демонстрация против принятых законов авторства партии "Право и справедливость", которые призваны осуществить реформу государственной системы правосудия.

По всей Польше прошли многотысячные демонстрации против судебной реформы 01

Демонстранты полностью заблокировали Площадь Красиньских и все прилегающие к ней улицы. Они приносили с собой польские флаги и плакаты с надписью "Конституция".

По всей Польше прошли многотысячные демонстрации против судебной реформы 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Польши принял скандальный закон о реформе Верховного суда

По всей Польше прошли многотысячные демонстрации против судебной реформы 03

Требования наложить вето на законы о польских судах звучали также в Гданьске, где на улицы вышли несколько тысяч человек. К протестующим присоединились бывший президент Польши Лех Валенса и мэр Гданьска Павел Адамович.

По всей Польше прошли многотысячные демонстрации против судебной реформы 04

Демонстрации против судебной реформы прошли также во Вроцлаве, Люблине, Хеле и других польских городах.

По всей Польше прошли многотысячные демонстрации против судебной реформы 05

Участники демонстрации требуют от президента Анджея Дуды наложить вето на закон о Верховном суде, Национальном судебном совете и судах общей юрисдикции.

Читайте: Три экс-президента Польши обвинили власти страны в насаждении тирании и диктатуры

Согласно реформе, Верховный суд будет подчиняться министерству юстиции, а у правительства будет больше влияния на назначения глав судов.
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Мои поляки, на судне- все из Гданьска почти. В шоке!!! Ох и ненавидят Дуду. Говорят- вот-вот и Майдан у них начнется...
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И его- тоже! Но, более всего- Дуду. Он на Валенсу бочку покатил, а они Леха- шибко уважают.
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Дуда реально пытается вырвать страну из-под власти мирового правительства. Недаром Дональд Фредович выступил со своим стратегическим планом именно в Польше.
Да, а Вы в курсе что какая агентурная кличка была у Валенсы ? "Болек".
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Я- читал об этом. О кликухе. Ну, а выступление Трампа расценивают мои поляки как попытку давления на Евросоюз. Я в их дебаты не лезу. Мне- своих дел хватает. В смысле- наших, украинских. А они ранее- весьма живо ими интересовались. Сейчас- фсё! Ни единого вопроса. Собой поглощены.
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ПиС будет на помощь привлекать венгерских титушекйоббиков?
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Скажи ещё что эти поляки - агенты кремля... по старой традиции шоколадных воров.
А вообще то это показательный пример Европы. Если люди не согласны с антинародными реформами и решениями власти, то они выходят на улицы и протестуют. Так было, есть и будет всегда при демократии, в Европе.
А Порошенко истерит когда кто то пытается выступать против его антинародных реформ (поднятия пенсионного возраста, поднятия тарифов, итд).
Поэтому Порошенко и европа не совместимы.
Он ведёт страну в совок, в рашку, ибо он диктатор, который боится народных выступлений против его воровства и беспредела.
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Нет, не будет. Левые пошумят, и сами завянут.
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А куда смотрит руководство ЕС, если принимают такие законьі?
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А руководство это- на стороне протестующих! Уже и сумму штрафа санкционного правительству Польши озвучили: 300 тысяч евро в день, между прочим. Щас решают- с какого дня начать высчитывать.
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а чего хочет этот дуда? хочет быть царем типа хуйла?
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Хочет чтобы решения демократически избранной власти, т.е. Президента и парламента, не могли быть перечёркнуты никем не избранной группой людей, даже если она носит название Верховного Суда. Другими словами, Дуда хочет восстановить демократическую форму правления в стране.
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Это типа как "демократически" выбранный януковощ, хотел восстановить "демократию и порядок" во время протестов на Майдане и расстреливал людей в центре столицы?
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когда у нас в Украине после митингов шахтеров в 90-х хоть раз был протест или всеобщая забастовка с требованием повышения зарплат, неповышения тарифов, пенсионного возраста, требованием реформ , борьбы с коррупциейи т.п.

все устраивает???? Пэтя и кот так и запишут: "у народа все гуд"

смотришь на акции протеста по европе и завидно что они такие настойчивые для себя
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПо всей Польше прошли многотысячные демонстрации против судебной реформы. ФОТОрепортаж
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