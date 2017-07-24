 По всей Польше прошли многотысячные демонстрации против судебной реформы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Польша".
У здания Верховного суда в Варшаве прошла многотысячная демонстрация против принятых законов авторства партии "Право и справедливость", которые призваны осуществить реформу государственной системы правосудия.
Демонстранты полностью заблокировали Площадь Красиньских и все прилегающие к ней улицы. Они приносили с собой польские флаги и плакаты с надписью "Конституция".
Требования наложить вето на законы о польских судах звучали также в Гданьске, где на улицы вышли несколько тысяч человек. К протестующим присоединились бывший президент Польши Лех Валенса и мэр Гданьска Павел Адамович.
Демонстрации против судебной реформы прошли также во Вроцлаве, Люблине, Хеле и других польских городах.
Участники демонстрации требуют от президента Анджея Дуды наложить вето на закон о Верховном суде, Национальном судебном совете и судах общей юрисдикции.
Согласно реформе, Верховный суд будет подчиняться министерству юстиции, а у правительства будет больше влияния на назначения глав судов.
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а пипл хавает...
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Да, а Вы в курсе что какая агентурная кличка была у Валенсы ? "Болек".
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титушекйоббиков?
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А вообще то это показательный пример Европы. Если люди не согласны с антинародными реформами и решениями власти, то они выходят на улицы и протестуют. Так было, есть и будет всегда при демократии, в Европе.
А Порошенко истерит когда кто то пытается выступать против его антинародных реформ (поднятия пенсионного возраста, поднятия тарифов, итд).
Поэтому Порошенко и европа не совместимы.
Он ведёт страну в совок, в рашку, ибо он диктатор, который боится народных выступлений против его воровства и беспредела.
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все устраивает???? Пэтя и кот так и запишут: "у народа все гуд"
смотришь на акции протеста по европе и завидно что они такие настойчивые для себя
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