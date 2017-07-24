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 В штабе АТО показали последствия обстрела Зайцево. ФОТОрепортаж

В результате обстрела террористами "ДНР" жилого сектора Зайцево полностью сгорело 3 дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"23 июля около 11:15 во время обстрела со стороны НЗФ ОРДО позиций Вооруженных Сил Украины в районе поселка Зайцево под огонь противника также попали жилые кварталы населенного пункта. В результате обстрела боевиков из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов с использованием зажигательных пуль, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на три жилых дома по улицам Мересьева, Лескова и Вернадского.

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К счастью, их жители вовремя покинули свои дома, но возвращаться им уже некуда. Все три дома почти полностью сгорели", - говорится в сообщении.

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