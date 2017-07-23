 Российские СМИ попались на очередном фейке о туристах в оккупированном Крыму. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишут Информационные войска Украины.
"Пока в реальном мире крымские пляжи пустуют, росСМИ пудрят мозги россиянам фотографиями Крыма, которые были сделаны до его оккупации Россией. Кстати, количество воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев превысило 100 000", - говорится в сообщении
Упомянутая фотография появилась на сайте российского пропагандистского телеканала "Звезда" в материале под названием "Крым как спасение от безвиза: почему украинцы массово едут отдыхать на полуостров".
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Вот она и производит кацапский национальный продукт- фейк
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Чудеса...
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Они всегда пургу и вранье гонят.
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У Більську (Полтавська область) на території історико-культурного заповідника Більськ археологи під час розкопок знайшли скіфське золото і унікальні вцілілі амфори, які датуються V століттям до нашої ери. Крім цього, археологи розкопали 2 кургани, яким понад 2,5 тисячі років. Там виявили залишки 2 людей та кількох тварин, знайшли також і цінні речі: близько десятка золотих прикрас та старовинні амфори.
Відзначено, що у Більську на території "Історико-культурного заповіднику "Більськ" уже третій рік поспіль проходять масштабні розкопки, куди з'їжджаються археологи та науковці з провідних закладів України та інших держав. ВІДЕО http://www.ltava.poltava.ua/news/12240/
ФОТЕРПОРТАЖ https://www.5.ua/regiony/na-poltavshchyni-arkheolohy-vidkopaly-skifske-zoloto-i-unikalni-amfory-foto-150939.html
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В отличие от любой русско-паРашной сволочи. Любой.
Вечная память герою!
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А то какая то Звезда - тьфу
Уже привыкнуть пора - все, что не краденое,то выдуманное.
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в самом низу отдыхайки
выше -- волнорез
за волнорезом "комета" прогулочная. на "комете" выхлопные трубы дизеля.
на выхлопной трубе горизонтально расположен флаг Украины.
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