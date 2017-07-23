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Все про:Крым (20183) пропаганда (2148) СМИ (3326) фейк (82)

 Российские СМИ попались на очередном фейке о туристах в оккупированном Крыму. ФОТО

Российские пропагандисты, демонстрируя "большое" количество отдыхающих в оккупированном Крыму, разместили фотографию, сделанную еще до аннексии полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишут Информационные войска Украины.

"Пока в реальном мире крымские пляжи пустуют, росСМИ пудрят мозги россиянам фотографиями Крыма, которые были сделаны до его оккупации Россией. Кстати, количество воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев превысило 100 000", - говорится в сообщении

Упомянутая фотография появилась на сайте российского пропагандистского телеканала "Звезда" в материале под названием "Крым как спасение от безвиза: почему украинцы массово едут отдыхать на полуостров".

Российские СМИ попались на очередном фейке о туристах в оккупированном Крыму 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российские пропагандисты опозорились с очередным "митингом" на заводе в Харькове, - Тымчук. ВИДЕО

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а почему мясо по 120грн,а масло по 30 за пачку? почему генерация эл.энергии выросла,а цена не падает? почему украинский газ стоит как российский? почему цены только растут и растут быстрее чем зарплаты? куда дели разницу от "роттердама+" когда по его схеме покупали донбасский уголь?
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два дня назад покупал мясо по 140 сало по 100грн. В Киеве на Борщаговском рынке.
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Бгг, если покупать пару кило ан неделю - до Лесного будет дороже доехать, не говоря уже о времени.
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не покупай такое дорогое мясо и сало или ты олигарх?
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а может соевых престрелять к хренам? и таких как ты развешать рядом?
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Может в нашей стране что то не совсем так как надо когда ты уже мясо и сало причислил к лакшери продуктам?
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Блять, жри траву, коль на мясо не зарабатываешь. Ты еще спроси - почему жилье 1000$/кв.м., а не по 100 грн. Тогда бы и ты из собачьей конуры в пентхаус переехал. Денег нет? Работать пробовал?
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ты,тварь,завали свое гнилое хлебало. это твои соевые выродки понижают уровень жизни! топором вас всех по рылам!
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Так бери топор и песдуй, недоумок. В чем проблема? Руки из жопы, мозгов нет, заработать не можешь, но зато с топором за компом. Больше нихера не умеете, дебилы лишнехромосомные.
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А Хде этА мЬЙасА по 120? Ну может ошеек для шашлыка и есть 120 потому как шашлычный сезон. А так в супермаркетах 77 - 87 грн http://mysupermarket.org.ua/index.php?myr_shop=ashan&id=3592&cat=3592&name=3592
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зайди на сайт сільпо и сравни. mysupermarket брешет
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А Шо из-за пАрЄбріка виднА да? ПА ссілкам нЄ умЄЄшЬ хАдить? Или в кацапЄздії ссылки не работают? СЬодня пА мААЦкве хАдили прАсили свАбонАВА интернЄта и чем сиЙО дИяние закончилАсь? Как и всегда бздом?
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Потому что тебе - лебеда и береста, а не мясо. Нахер иди, кацап.
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Ето все новости для благосостояния олигархов, а теперь давай расскажи новости для среднестатистического украинца. начнем с самой первой новости про увеличения добычи украинского газа- а нам то что от того что добыча газа возросла? газ для населения подешевеет? А х***й вам. То же самое и по остальным новостям?
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А лубянских никто и не просил комментировать. Жрите сворё дерьмо.
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А что произошло за этот период с остальным цивилизованным миром ? Наверное застой в лучшем случае...
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Та это фейки от барыги,бо иншого от него нема
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нашли где взять картинку у самого звездливого канала
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у вас все такие, никакой разницы откуда картинку брать, везде фейк.
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кацапия страна фейк.
Вот она и производит кацапский национальный продукт- фейк
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Кацапы в 100500-й раз показали, что у них все СМИ - голимый фейк, как и их конченная страна ПаРаша.
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Але ж багато хто повірить же!!! Вата вона така.
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И главное сами крымчаки верят в толпы туристов,хотя сами их не наблюдают...
Чудеса...
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Посмотрела вашу Феодосию через объектив камеры, сопоставила со своими давними воспоминаниями и сделала вывод,шо туристов таки нет.
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Хуйлостан - страна тысячелетнего вранья. Это если коротко.
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ты не понял, им же телевизор пояснил, что им 1000 лет, вот они сами и считают, что брешут не 300 а 1000 лет.
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Фейки фейки.....одні фейки. Як і країна сплошний фейк.
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Так это же ТелеКанал "ЗВЕЗДУНЫ"!!! :D
Они всегда пургу и вранье гонят.
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Кацапское стадо любое дерьмо проглотит.Ничего удивительного.
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Під Полтавою археологи знайшли скіфське золото і амфори V ст. до н. е.

У Більську (Полтавська область) на території історико-культурного заповідника Більськ археологи під час розкопок знайшли скіфське золото і унікальні вцілілі амфори, які датуються V століттям до нашої ери. Крім цього, археологи розкопали 2 кургани, яким понад 2,5 тисячі років. Там виявили залишки 2 людей та кількох тварин, знайшли також і цінні речі: близько десятка золотих прикрас та старовинні амфори.
Відзначено, що у Більську на території "Історико-культурного заповіднику "Більськ" уже третій рік поспіль проходять масштабні розкопки, куди з'їжджаються археологи та науковці з провідних закладів України та інших держав. ВІДЕО http://www.ltava.poltava.ua/news/12240/
ФОТЕРПОРТАЖ https://www.5.ua/regiony/na-poltavshchyni-arkheolohy-vidkopaly-skifske-zoloto-i-unikalni-amfory-foto-150939.html
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Как говорит Акопян - АХАЛАЙ МАХАЛАЙ РАХАТ ЛУКУМ......
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Мырк - звучит оскорбительно в Средней Азии
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В России возник реальный комплекс неполноценности по отношению к Украине, они ведут себя реально как "братья наши меньшие".


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Недаремно в кацапії їхні вчені лінгвісти заміняють слово "п*здеть" (брехати), яке використовують невчені лінгвісти, словом "звіздеть". Нагадайте мені назву каналу? "Звезда"?Кацапи тролять самі себе! І як тонко!
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Это когда Ванька ползал на коленях перед Гиреем и бил пяткой в грудь и говорил, что он никакой не сцарь, а раб неблагодарный?
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ага, а тогдашний письков пояснял, что ваньку не так поняли и он совсем не это имел ввиду.
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ватная мразь такое проглатывает КАЖДОЕ лето с 2014, а туристов там все меньше и меньше))
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Багатый рассейский турыст. Не то что хахлы со своим салом
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Вот за это С.Бандера и уничтожал кацапскую нечисть.
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Если кацапы все время ставят фэйки вместо реальных картинок, то дела у них реально херово
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Стоит мельком взглянуть на этого человека и станет понятно, что он наш наш - у него осмысленный взгляд в живых глазах.
В отличие от любой русско-паРашной сволочи. Любой.
Вечная память герою!

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Что то я не увидел флага как не увеличивал только не ругайте и не бейте
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Не вижу В какой каюте конкретно?
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найди оригинальное фото и все поймеш. а вообще забавные вы кацапы, вам КАЖДОЕ лето постят фото ДО 2014 года и выдают как свежак и ВСЕГДА это доказывалось фейком, думаеш "ну вот вот, сейчас точно мне не соврут" да?))
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Гоша, давай не будем соскакивать с темы, где флаг украински?
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Вспомните как карла Си Цзинь Пину "российский йотофон" презентовал, как Стоуну "удары по ИГИЛ" показывал...
А то какая то Звезда - тьфу
Уже привыкнуть пора - все, что не краденое,то выдуманное.
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С флагом - понятно, а что означает другое выделение?
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В том и дело шо выделеное совсем не совпадает с главной картинкой
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КИЕВСТАР... Ведущая мацковская мобильная кампания.
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Да что вы прикалываетесь. Человек из Белоруси не обязан знать, что там выделено
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Вывеска КИЕВСТАР там была год назад, может и сегодня там висит
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смотрим на фото снизу вверх :

в самом низу отдыхайки
выше -- волнорез
за волнорезом "комета" прогулочная. на "комете" выхлопные трубы дизеля.
на выхлопной трубе горизонтально расположен флаг Украины.
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Уявляю собі, що відчувають крисьчани дивлячись на це фото, тьма відпочиваньників на фоні "Київстар" і Українського прапора на теплоході.))))))) Це якийсь бінбєоавський канал, так знущатися над крисьчанами))))))
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Российские СМИ попались на очередном фейке о туристах в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8491 Alex Ra Покупай курицу и говядину переходи на кошер
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Цензор.НЕТФотоОбществоРоссийские СМИ попались на очередном фейке о туристах в оккупированном Крыму. ФОТО
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