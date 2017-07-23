 Жители Донетчины проходят военную подготовку в составе отрядов территориальной обороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
К занятиям, организованных Донецким областным военным комиссариатом на одном из полигонов вблизи Мариуполя, привлекались военнообязанные из состава отрядов обороны Мариупольского ОГВК, Кальмиуско-Никольского ОРВК, Волновахского и Великоновоселковского райвоенкоматов.
Бойцы отрядов теробороны под руководством инструкторов ознакомились с основами тактической, медицинской и топографической подготовки, особенностями ведения боевых действий в черте города, эвакуации раненых, навыкам выживания на поле боя. Также были проведены практические стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
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Ви вже вкрай знахабніли зі своїми заявами.
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Ганьба!
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Думаєш - навіть на звільнених територіях Донбасу мало ватанів ?
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Колись американці готували бійців сирійської опозиції, а ті відразу ж переходили на бік ІГІЛ. А в кого стрілятимуть ці бійці - ще не відомо...............
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з собою порівнюєш?
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Захищати теперішню злочинну владу - зраджувати Україну !
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якось часто ви поряд буваєте...
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До речі , з ким ти часто поряд буваєш - навіть писати не буду ...гидко
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Чи аби щось ляпати...
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Тому і питання - чому населення Донбасу так не поспішає захищати свою батьківщину ?
А головне - коли ця ситуація , нарешті , зміниться ?
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Симпатизуєш?
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