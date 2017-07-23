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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Жители Донетчины проходят военную подготовку в составе отрядов территориальной обороны. ФОТОрепортаж

В Донецкой области личный состав отрядов обороны принял участие в практических тренировках по основным направлениям военной подготовки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

К занятиям, организованных Донецким областным военным комиссариатом на одном из полигонов вблизи Мариуполя, привлекались военнообязанные из состава отрядов обороны Мариупольского ОГВК, Кальмиуско-Никольского ОРВК, Волновахского и Великоновоселковского райвоенкоматов.

Жители Донетчины проходят военную подготовку в составе отрядов территориальной обороны 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 60 тыс. украинцев прошли подготовку по теробороне с начала года, - начальник Генштаба Муженко

Бойцы отрядов теробороны под руководством инструкторов ознакомились с основами тактической, медицинской и топографической подготовки, особенностями ведения боевых действий в черте города, эвакуации раненых, навыкам выживания на поле боя. Также были проведены практические стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Жители Донетчины проходят военную подготовку в составе отрядов территориальной обороны 02
Жители Донетчины проходят военную подготовку в составе отрядов территориальной обороны 03

Смотрите также: Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине. ФОТОрепортаж

Жители Донетчины проходят военную подготовку в составе отрядов территориальной обороны 04
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Свій дім потрібно вміти захищати. А для цих людей життєво необхідно.
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Майбутні бійці армії ЛДНР...............
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Зараз...
Ви вже вкрай знахабніли зі своїми заявами.
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Його ще й хтось лайками підтримує...
Ганьба!
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А що тобі не подобається , чому істерику піднімаєш ?
Думаєш - навіть на звільнених територіях Донбасу мало ватанів ?
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Там така здатність як "думати" - відсутня. .........................
Колись американці готували бійців сирійської опозиції, а ті відразу ж переходили на бік ІГІЛ. А в кого стрілятимуть ці бійці - ще не відомо...............
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думаєш,серед українців багато зрадників?
з собою порівнюєш?
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із тобою
Захищати теперішню злочинну владу - зраджувати Україну !
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а чому ти за фенікса відповідаєш? можливо це твій інший нік?
якось часто ви поряд буваєте...
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А чому ти із теми зістрибуєш ? Тут питання обговорюються по темі ...
До речі , з ким ти часто поряд буваєш - навіть писати не буду ...гидко
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Це ти тему переводиш. Хоч один приклад, де я владу захищаю, знайшов?
Чи аби щось ляпати...
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Власть приходит и уходит, а свою страну и народ надо защищать от всяких ху.ловиков.
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100% - жодних сумнівів !
Тому і питання - чому населення Донбасу так не поспішає захищати свою батьківщину ?
А головне - коли ця ситуація , нарешті , зміниться ?
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Коли вперше почали говорити про створення підрозділів теробори рашистські ЗМІ, аж піною заходились довадячи наскільки це не ефективно
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Нужно вооружать людей, что бы при необходимости отстреливали ординских окупантов на каждом углу
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У каждого в доме на гвоздике должен висеть автомат(гранатомет).
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у каждого на гвоздике должен висеть кацап,а потом гранатомет
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Смердіть буде в хаті, краще на подвір'ї...і ворон відлякувати буде і жуків колорадських...
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Элита малоросси,донбаситы обыкновенные,членистоногие
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Да есть конечно много ваты там, но кто поддерживает Украину те убежденные бандеровцы. Вот такие контрасты.
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Вот тут,кстати,принципиальная позиция-на Донбассе в ВСУ должны привлекаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО добровольцы.Можно,конечно,загнать туда кучу тел(наши военкоматы это умеют),но-беды не оберёмся...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЖители Донетчины проходят военную подготовку в составе отрядов территориальной обороны. ФОТОрепортаж
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