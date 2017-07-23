 Украинец Коростылев завоевал "золото" на чемпионате Европы по стрельбе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В индивидуальных соревнованиях Коростылев "выбил" 230,5 балла. Он опередил финишировавшего "вторым" Дамира Микеча из Сербии (226) и Лауриса Страутманиса из Латвии - 208,7 балла.
В свою очередь, сборная Украины в составе Павла Коростылева, Олега Омельчука и Виктора Банькина стала второй в упражнении МП-6.
Напоминаем, чемпионат Европы по стрельбе проходит в Баку с 22 июля по 4 августа.
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