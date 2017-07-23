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 Украинец Коростылев завоевал "золото" на чемпионате Европы по стрельбе. ФОТО

На чемпионате Европы в Азербайджане украинец Павел Коростылев завоевал золотую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с расстояния 50 метров, в командных соревнованиях сборная Украины заняла 2-е место.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В индивидуальных соревнованиях Коростылев "выбил" 230,5 балла. Он опередил финишировавшего "вторым" Дамира Микеча из Сербии (226) и Лауриса Страутманиса из Латвии - 208,7 балла.

Украинец Коростылев завоевал золото на чемпионате Европы по стрельбе 01

В свою очередь, сборная Украины в составе Павла Коростылева, Олега Омельчука и Виктора Банькина стала второй в упражнении МП-6.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинка Харлан третий раз в карьере стала чемпионкой мира по фехтованию. ФОТО

Напоминаем, чемпионат Европы по стрельбе проходит в Баку с 22 июля по 4 августа.
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У слона, канешно, больше. Но слонов у нас мало.Токо в Киеве есть, и то в зоопарке.
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Во-во... И я об этом подумал... Пора создавать "летучий отряд"... "Мильчаковы" на свете слишком "зажились"... Правда, подождать маленько надо... Пока у "Вовки" проблем побольше будет со своим голодным "быдлом" и он ментов бросит на его сдерживание... Тогда ему не до "Мильчаковых" будет...
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Poo Teen - какающий юноша,в переводе с английского...
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Украина,Сербия,Латвия.....Расеюшка снова не при делах.Прос*ано все,в том числе и былая слава сАвецкого спорта).
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинец Коростылев завоевал "золото" на чемпионате Европы по стрельбе. ФОТО
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