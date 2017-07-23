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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1213) Киевская область (1625) оружие (4019) Нацполиция (8119)

 3000 патронов, 2 РПГ-22, 2 РГД: в заброшенном доме на Киевщине нашли тайник с боеприпасами. ФОТОрепортаж

В с. Войтово Згуровского района Киевской области правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области.

Правоохранители обнаружили в обрушенном доме, хозяйка которого проживает за границей, скрытый арсенал боеприпасов: почти 3000 патронов калибра 7,62, 2 заряженные РПГ-22, 2 РГД, 9 запалов УДЗ и 3 сигнальные патроны 40 мм.

Сейчас изъятое направлено на соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов. Следователями открыто уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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3000 патронов, 2 РПГ-22, 2 РГД: в заброшенном доме на Киевщине нашли тайник с боеприпасами 013000 патронов, 2 РПГ-22, 2 РГД: в заброшенном доме на Киевщине нашли тайник с боеприпасами 023000 патронов, 2 РПГ-22, 2 РГД: в заброшенном доме на Киевщине нашли тайник с боеприпасами 03

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вот бы этим все по гройсманоподобным шмальнуть))
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Це,ж,треба, спочатку вивозити пів арсеналу, потім знаходити ...Невтомне СБУ !
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може трошки би поспостерігали , чи вас цього не учили .хтось би та прийшов . а так більше схоже на те що самі положили собі ПОКАЗНИК зробили
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Обратите внимание СБУ без соответствующего права на обыск шныряет по домам граждан проживающих за границей. Какая-то жесть.
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Опять кому-то сделали внеочередное звание.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия3000 патронов, 2 РПГ-22, 2 РГД: в заброшенном доме на Киевщине нашли тайник с боеприпасами. ФОТОрепортаж
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