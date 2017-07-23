 3000 патронов, 2 РПГ-22, 2 РГД: в заброшенном доме на Киевщине нашли тайник с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области.
Правоохранители обнаружили в обрушенном доме, хозяйка которого проживает за границей, скрытый арсенал боеприпасов: почти 3000 патронов калибра 7,62, 2 заряженные РПГ-22, 2 РГД, 9 запалов УДЗ и 3 сигнальные патроны 40 мм.
Сейчас изъятое направлено на соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов. Следователями открыто уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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