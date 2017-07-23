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Все про:Киевская область (1625) мошенничество (691) Нацполиция (8119)

 Мошенник, "продавший" в интернете несуществующую технику на 100 тыс. грн, задержан на Киевщине. ФОТО

Сотрудники Мироновской полиции Киевской области установили и задержали одного из фигурантов организованной группы мошенников, которые через интернет продавали несуществующий веломототранспорт и сельскохозяйственную технику по ценам в разы меньше рыночных. Преступники сумели выманить у доверчивых граждан около 100 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области.

"После того, как доверчивые люди из разных регионов Украины перечисляли предоплату за товар, бизнес-дельцы "прятали концы в воду": выбрасывали SIM-карты мобильного телефона и не выходили на связь. Уже доказана их причастность к совершению 16 преступлений", - сказано в сообщении.

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Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли большое количество банковских карточек, на счета которых поступали деньги, и 21 SIM-карту с разными номерами мобильных телефонов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование, полицейские устанавливают других фигурантов преступной группировки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киберполиция задержала группу мошенников, которые с помощью смс-рассылки выманивали деньги у граждан. ФОТОрепортаж


Мошенник, продавший в интернете несуществующую технику на 100 тыс. грн, задержан на Киевщине 01
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ну ничего.. депутаны собираются ввести запрет на покупки на ибеях,амазонах,алиэкспрессах..таких еще больше появится.
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Это он когда оперился пожарником стал,а начинал он с получения авто ,как генерал...
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Обычный антураж смутных времен. Все говно начинает всплывать наружу, когда слабеет центральная власть и силовые структуры. Моё поколение это уже прошло. Украине, походу, придётся пройти штрафной круг.
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Статья 190. МошенничествоОпубликовано в Уголовный кодекс Украины: Кримінальний кодекс України
Содержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса
1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевших-лому, -
наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.!
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ОЛХ прошерстите, там таких "деятелей" вагон и маленькая тележка. Тем более их отлов, не такая уж и сложная процедура.
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Продал - в интернете, а задержали - в Киеве. Почему такая несправедливость?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМошенник, "продавший" в интернете несуществующую технику на 100 тыс. грн, задержан на Киевщине. ФОТО
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