 Мошенник, "продавший" в интернете несуществующую технику на 100 тыс. грн, задержан на Киевщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области.
"После того, как доверчивые люди из разных регионов Украины перечисляли предоплату за товар, бизнес-дельцы "прятали концы в воду": выбрасывали SIM-карты мобильного телефона и не выходили на связь. Уже доказана их причастность к совершению 16 преступлений", - сказано в сообщении.
Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли большое количество банковских карточек, на счета которых поступали деньги, и 21 SIM-карту с разными номерами мобильных телефонов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование, полицейские устанавливают других фигурантов преступной группировки.
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Содержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса
1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевших-лому, -
наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.!
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