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Все про:избиение (11156) Россия (71517) активист (493)

 В России битой избили гражданского активиста. ФОТО

Воронежского активиста Егорова изувечили нападавшие.

В Воронеже в воскресенье, 23 июля, около 4 утра трое неизвестных ворвались в дом российского гражданского активиста Станислава Егорова и избили его битой, передает Цензор.НЕТ. Об этом "ОВД-Инфо" рассказал сам Егоров.

По его словам, неизвестные выбили входную дверь его дома, когда он спал. Затем они разбудили его ударами биты по голове и другим частям тела. В разговоре с "ОВД-Инфо" Егоров уточнил, что не знает нападавших.

В России битой избили гражданского активиста 01

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По мнению самого активиста, нападение связано с его последней деятельностью, которой он занимался в связи с нарушениями, допущенными ТСЖ при капитальном ремонте. Егоров предполагает, что напавших на него людей могли нанять представители ТСЖ. В настоящий момент Егоров находится в одной из больниц Воронежа. Врачи диагностировали у него переломы носа, челюсти и ноги.
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Крепко спал,шо не слышал,как дверь выбивают ,может глухой .....
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А рулетка нахрена в кадре? Расквашенный нос измерял? Хорошо на бутылку не посадили. Активисты мля........... кацапов как то не жалко ни грамма. рабы!
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Судя по его заточке вариант вполне вероятный
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может его никто не избил , может он сам с печки несколко раз свалился
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Хорошо хоть товарищи знали, что чувак спит крепко и биту захватили с собой, чтоб разбудить.
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Егоров из Воронежа!!! наверное поклонник хуйла яростно интересующийся "А ЧЕ ТАМ У ХАХЛОВ"
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Терро́р (лат. terror «страх, ужас») - устрашение мирного населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Террор
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Путенские тонтон-макуты в работе. На силу отвечать, увы, можно только силой. Когда русские это поймут?
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"Почему не смеетесь? Не смешно? Это Россссия!" (с)
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В России могут и кадилом огреть,чо проблема?
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Так и я же о том . Избившего привлечь за использование не скрепного предмета , вместо допустимых - кадил , лаптей , дубин , сталагмитов ...
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Обычные будни Кацапстана... У них это нормальная ситуация.
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Каждый неразумный кацап должен быть избит битой,....это очень скрепное орудие рузького мира
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афигеть важная новость
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Кацап, твое дело хвалить Путина и не жаловаться, ато раскрыл хлеборезку, капремонт ему не понравился. Правильно получил ящитаю, пусть скажет спасибо, это еще демократично, могли бы ведь и бритвой по горлу полоснуть.
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Вот классные комменты:

evgolius623 июля 2017 | 15:36
Государство, почему мы живем так херово?
Государство, застенчиво пряча за спиной бутерброд с икрой, с набитым ртом мычит о светлом будущем..
Хотя..... давно уже никто ничего не прячет,а громко чавкая,рыгая в лицо народу, демонстративно жрет!
7

В России битой избили гражданского активиста - Цензор.НЕТ 9418patrik2723 июля 2017 | 15:44
У полковника-миллионера Дмитрия Захарченко найдены новые счета в Швейцарии...

Если Дмитрий Захарченко добровольно выдаст все деньги, то его нужно расстрелять, если что-нибудь утаит, то перед расстрелом бить его батогами.
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это не бревно это они косяк забили такой!!! хотя конечно классика полный пз...ц!!!
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да! сначала мама накрыла стол, а потом накрыло маму
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UA Виктор Степаненко
Битой .... Не скрепно
=======
Балалайкой скрепно,но не доходчиво
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Там большой список . На вкус любого кацапского прибурка есть .
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Сегодня в возрасте 20 лет умер мэр города Талкитна штата Аляска Стаббс.
Кот по кличке Стаббс был избран мэром города Талкитна в 1997 году и исполнял обязанности сполна все 20 лет. Туристы валом валили посмотреть на кота.
Сочувствующие могут отправить открытку с соболезнованиями по адресу:

Mayor Stubbs/Nagley's Store
PO Box 413
Talkeetna, AK 99676

Все открытки обещают поместить в музей.
Такие дела вот.
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что такое ТСЖ? почему я, живущий в Украине, должен знать шо воно за блядське, москальське ТСЖ? ну надо же не лениться, а переносить текст с разъяснениями. и вАще, можно ысчо проще: заголовок, сноску и читайте сами, шо там у них. УВАЖЕНИЕ, плиз, к своему читателю
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Небезпечний цей Воронеж... То бітами, а то і побомбити можуть...
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если бы, этого деда, били битами четверо, он бы, не встал, что бы сделать селфи. И потом орать, как на него напали. Просто бабка, не была согласна, с его предложением о введении своего крыма, в ее, многострадальную, южную часть тела, вломила, игривому, оккупанту, сковородой, по харе)
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Ну и кто еще вякнет про лихие 90-е? Страна бандитизма... Менты даже искать никого не будут..
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а, где, тролль, было-то, "про лихие 90-е?" А, вякаете, вы, существа, под левыми флагами.
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пусть прочтел лучше лекцию на тему : Воронеж - город контрастов.
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это у них такая крепостная забава - сильные бьют слабых, для них это норма.....
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А. Кончаловский: . У кацапа нет чувства эгоизма, а значит, чувства ответственности. А так как у кацапа нет чувства ответственности, то разговор с ним может быть только один: вдарил ему оглоблей помежду рог, и он присел
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сбивали с него активность ,теперь будет попасивней- или совсем пассивистом
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Жалко Егорова, но регочу))) Дюндель зачетный и фраза, они разбудили его ударами биты по голове, просто мегазачет, тук тук, вставай)))))
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UA Олег Хардин
Крепко спал,шо не слышал,как дверь выбивают ,может глухой
========
Рюзьге мир подкрался незаметно
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Пральна сделали, што атмудохали этого старого балбеса... Его вообще нужно было грохнуть наглухо, казла !!!
А то вишь ты, БУНТОВАТЬ супротив самого сцаря-батюжки Хуйла вздумал, казлина !!!
Козабы !!!
Поубивайте друг друга на хрен, нам меньше работы будет !!!
Чем больше вас, питухов казламордых, передохнет, тем быстрее ваша орда развалицца, а нам она сильная не нужна !!! Заодно мы и от биомусора избавимся, когда придёт время обустраивать новые украинские территории и заселять их нашими цивилизованными людьми...
Упокойтесь с миром, недолюди казламордые !!!
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новость прям мирового масштаба
не, я понимаю, если бы этот активист против путлера топил, или за Украину.
а то обычные разборки между жеком и дедом.
нафига оно нам? у нас такого и в своей стране дофига...
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"разбудили ударами биты по голове" Вот это у деда "котел". Хрень, какую то, парят...
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это почерк коричнерубашечников - то бишь СА ,ну как в Германии в 30 годах прошлого века
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Ну от виявляється, що такі безчинства кояться і в Росії, а не лише на Україні........
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башню разбурылі але ж корпус ў парадку - яшчэ паваюе.
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