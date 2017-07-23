 В России битой избили гражданского активиста. ФОТО

В Воронеже в воскресенье, 23 июля, около 4 утра трое неизвестных ворвались в дом российского гражданского активиста Станислава Егорова и избили его битой, передает Цензор.НЕТ. Об этом "ОВД-Инфо" рассказал сам Егоров.
По его словам, неизвестные выбили входную дверь его дома, когда он спал. Затем они разбудили его ударами биты по голове и другим частям тела. В разговоре с "ОВД-Инфо" Егоров уточнил, что не знает нападавших.
По мнению самого активиста, нападение связано с его последней деятельностью, которой он занимался в связи с нарушениями, допущенными ТСЖ при капитальном ремонте. Егоров предполагает, что напавших на него людей могли нанять представители ТСЖ. В настоящий момент Егоров находится в одной из больниц Воронежа. Врачи диагностировали у него переломы носа, челюсти и ноги.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Террор
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evgolius623 июля 2017 | 15:36
Государство, почему мы живем так херово?
Государство, застенчиво пряча за спиной бутерброд с икрой, с набитым ртом мычит о светлом будущем..
Хотя..... давно уже никто ничего не прячет,а громко чавкая,рыгая в лицо народу, демонстративно жрет!
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patrik2723 июля 2017 | 15:44
У полковника-миллионера Дмитрия Захарченко найдены новые счета в Швейцарии...
Если Дмитрий Захарченко добровольно выдаст все деньги, то его нужно расстрелять, если что-нибудь утаит, то перед расстрелом бить его батогами.
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Битой .... Не скрепно
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Балалайкой скрепно,но не доходчиво
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Кот по кличке Стаббс был избран мэром города Талкитна в 1997 году и исполнял обязанности сполна все 20 лет. Туристы валом валили посмотреть на кота.
Сочувствующие могут отправить открытку с соболезнованиями по адресу:
Mayor Stubbs/Nagley's Store
PO Box 413
Talkeetna, AK 99676
Все открытки обещают поместить в музей.
Такие дела вот.
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Крепко спал,шо не слышал,как дверь выбивают ,может глухой
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Рюзьге мир подкрался незаметно
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А то вишь ты, БУНТОВАТЬ супротив самого сцаря-батюжки Хуйла вздумал, казлина !!!
Козабы !!!
Поубивайте друг друга на хрен, нам меньше работы будет !!!
Чем больше вас, питухов казламордых, передохнет, тем быстрее ваша орда развалицца, а нам она сильная не нужна !!! Заодно мы и от биомусора избавимся, когда придёт время обустраивать новые украинские территории и заселять их нашими цивилизованными людьми...
Упокойтесь с миром, недолюди казламордые !!!
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не, я понимаю, если бы этот активист против путлера топил, или за Украину.
а то обычные разборки между жеком и дедом.
нафига оно нам? у нас такого и в своей стране дофига...
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