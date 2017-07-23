 Память погибшего бойца Шадских увековечили мемориальной доской в Фастове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, почтить память защитника Украины пришли родные и близкие Шадских и других погибших военных, представители властей, побратимы, волонтеры, жители города.
Церемония открытия началась с исполнения гимна Украины хором "Казацкий оберег". Память героя и других павших воинов почтили минутой молчания.
Мемориальную доску освятил отец Михаил - настоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (приход св. Николая). Фастовчане возложили цветы.
Родился Шадских 14 февраля 1965 года на Полтавщине. В 2013 году поселился в Фастове, работал в охранной фирме. В сентябре 2014 года отправился на восток Украины. Именно он сделал один из самых эффективных пусков по врагу в апреле 2016 года.
Шадских погиб в ночь на 24 июля 2016 года у Новозвановки (Попаснянский район Луганской области), из последних сил вызвав подмогу.
(Фото Фастовского горсовета)
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