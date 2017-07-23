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 Память погибшего бойца Шадских увековечили мемориальной доской в Фастове. ФОТОрепортаж

В Фастове (Киевская область), на доме по адресу ул. Героев-Пограничников, 2, открыта мемориальная доска оператору противотанкового ракетного комплекса "Фагот" Сергею Шадских (позывной - Булька), погибшему на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, почтить память защитника Украины пришли родные и близкие Шадских и других погибших военных, представители властей, побратимы, волонтеры, жители города.

Церемония открытия началась с исполнения гимна Украины хором "Казацкий оберег". Память героя и других павших воинов почтили минутой молчания.

Мемориальную доску освятил отец Михаил - настоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (приход св. Николая). Фастовчане возложили цветы.

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Родился Шадских 14 февраля 1965 года на Полтавщине. В 2013 году поселился в Фастове, работал в охранной фирме. В сентябре 2014 года отправился на восток Украины. Именно он сделал один из самых эффективных пусков по врагу в апреле 2016 года.

Шадских погиб в ночь на 24 июля 2016 года у Новозвановки (Попаснянский район Луганской области), из последних сил вызвав подмогу.


Память погибшего бойца Шадских увековечили мемориальной доской в Фастове 01Память погибшего бойца Шадских увековечили мемориальной доской в Фастове 02Память погибшего бойца Шадских увековечили мемориальной доской в Фастове 03Память погибшего бойца Шадских увековечили мемориальной доской в Фастове 04Память погибшего бойца Шадских увековечили мемориальной доской в Фастове 05Память погибшего бойца Шадских увековечили мемориальной доской в Фастове 06

(Фото Фастовского горсовета)
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Народ Украины должен ,хотя,это у кого как с совестью,ставить этих Людей на высший пьедестал почета.Патетика? Патетика.Я так думаю.
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