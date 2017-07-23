 Украина завоевала уже 28 медалей на Дефлимпиаде в Турции. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины, в активе команды 6 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Украина удерживает вторую позицию на Дефлимпиаде, уступая только России. Третье место - у команды Кореи.
(Фото Национального комитета спорта инвалидов Украины)
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