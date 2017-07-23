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 Украина завоевала уже 28 медалей на Дефлимпиаде в Турции. ФОТО

Национальная сборная Украины завоевала уже 28 медалей на Дефлимпийских играх в Самсуне (Турция).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины, в активе команды 6 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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Украина удерживает вторую позицию на Дефлимпиаде, уступая только России. Третье место - у команды Кореи.


Украина завоевала уже 28 медалей на Дефлимпиаде в Турции 01

(Фото Национального комитета спорта инвалидов Украины)
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Опять Россия - "в пролёте"... Обидно до слёз... Иметь больше всего инвалидов в мире - и не превзойти какую-то Украину... Ведь, если учесть, что 47-я хромосома - это неизлечимая наследственная болезнь, и человек, больной этой болезнью, признаётся во всём мире инвалидом, то в России - 140 млн. инвалидов. (если верить официальной российской статистике о численности населения в России).
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"Украина удерживает вторую позицию на Дефлимпиаде, уступая только России"Источник:https://censor.net.ua/p448829
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраина завоевала уже 28 медалей на Дефлимпиаде в Турции. ФОТО
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